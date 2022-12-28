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    Apple Watch Ultra çakması Pebble Cosmos Engage duyuruldu: Yalnızca 48 dolar

    Uygun fiyata giyilebilir akıllı cihazlar geliştiren Pebble, yeni akıllı saatini duyurdu. Cosmos Engage isimli akıllı saat, Apple Watch Ultra’nın çakması olarak dikkat çekiyor.
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    Pebble Cosmos Engage duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Akıllı saat pazarının en büyük isimlerinden olan Apple, geçtiğimiz aylarda daha dayanıklı bir Apple Watch modelini tanıtmıştı. Standart modellere göre daha farklı bir tasarıma sahip olacak Apple Watch Ultra, Hindistan’lı Pebble tarafından kopyalandı.

    Karşınızda Pebble Cosmos Engage

    Tasarımı ve kayışları ile Apple Watch Ultra patentlerini ihlal ettiği düşünülen Pebble Cosmos Engage, Hindistan’da 48 dolar fiyat etiketi ile satışa çıktı. 1.95 inç 600nit parlaklığa sahip LCD bir ekran ile donatılan saat, her zaman açık ekran özelliğini de destekliyor. Cihaz, watchOS ile gelmese de yapay zeka asistanı ve Bluetooth arama desteğine sahip. Ayrıca Cosmos Engage, kalp atışını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Metal bir çerçeveye sahip olan cihaz IP67 sertifikası ile desteklenmiş ve su ve toza karşı koruma sağlıyor.

    Cihaz, her açıdan Apple Watch Ultra’nın gerisinde kalsa da cihazın uygun fiyatı Hindistan pazarında popüler olmasını sağlayabilir. Bakalım Apple, Pebble’a karşı herhangi bir yasal mücadele başlatacak mı.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/12/27/apple-watch-ultra-ripoff/ https://www.pebblecart.com/products/pebble-cosmos-engage
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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