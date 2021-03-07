Perseverance gezgini Mars yüzeyindeki ilk test sürüşünü başarıyla tamamladı

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NASA'nın geçtiğimiz ay Mars'a indirdiği yeni gezgini Perseverance, Kızıl Gezegen'deki ilk test sürüşünü başarıyla tamamladı. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan NASA, test sürüşünde her şeyin tam olarak beklendiği gibi kusursuz gittiğini duyurdu. Yukarıdaki fotoğrafta gezginin yüzeyde bıraktığı izleri görüyoruz.

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4 Mart'ta gerçekleştirilen test sürüşünde Perseverance'ın yüzeyde toplam 6,5 metre hareket ettiği belirtildi. Gezginin test sürüşü yaklaşık 33 dakika sürmüş. Perseverance bu süre içerisinde önce ileriye doğru hareket ettiği, sonrasında ise kendi etrafında dönüp geriye doğru gittiği belirtildi. Haberin altındaki videoda bu hareketi gösteren temsili görüntüleri görebilirsiniz.

Perseverance gezginin Mars'ta düz ve sert bir yüzeyde saatte maksimum 152 metre hızla ilerleyebiliyor. Ancak Perşembe günkü test sürüşünde gezgin bundan daha yavaş bir hızla hareket etmiş (saatte 16 metre).

Perseverance'ın Mars'taki macerası elbette henüz yeni yeni başlıyor. 2,9 milyar dolarlık maliyetle geliştirilen dev projede NASA'nın amaçları oldukça büyük. Bundan milyarlaca yıl önce nehirler ve göllerle kaplı olduğu biline Jezero Krateri'ne iniş yapan Perseverance, "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt verebilmek için Kızıl Gezegen'de yoğun çalışmalar gerçekleştirece. Perseverance'ın uzun yıllar boyunca Kızıl Gezegen'de aktif kalması bekleniyor.

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-perseverance-drives-on-mars-terrain-for-first-time

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