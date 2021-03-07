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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Perseverance gezgini Mars yüzeyindeki ilk test sürüşünü başarıyla tamamladı

    Perseverance'ın Mars'taki ilk test sürüşü 4 Mart'ta gerçekleştirildi. Gezginin ilk denemede 6,5 metre hareket ettiği belirtildi.
    07 Mart 2021, 00:30 (1 gün)
    1,4b
    1
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Perseverance gezgini Mars yüzeyindeki ilk test sürüşünü başarıyla tamamladı
    Tam Boyutta Gör

    NASA'nın geçtiğimiz ay Mars'a indirdiği yeni gezgini Perseverance, Kızıl Gezegen'deki ilk test sürüşünü başarıyla tamamladı. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan NASA, test sürüşünde her şeyin tam olarak beklendiği gibi kusursuz gittiğini duyurdu. Yukarıdaki fotoğrafta gezginin yüzeyde bıraktığı izleri görüyoruz.

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    4 Mart'ta gerçekleştirilen test sürüşünde Perseverance'ın yüzeyde toplam 6,5 metre hareket ettiği belirtildi. Gezginin test sürüşü yaklaşık 33 dakika sürmüş. Perseverance bu süre içerisinde önce ileriye doğru hareket ettiği, sonrasında ise kendi etrafında dönüp geriye doğru gittiği belirtildi. Haberin altındaki videoda bu hareketi gösteren temsili görüntüleri görebilirsiniz.

    Perseverance gezginin Mars'ta düz ve sert bir yüzeyde saatte maksimum 152 metre hızla ilerleyebiliyor. Ancak Perşembe günkü test sürüşünde gezgin bundan daha yavaş bir hızla hareket etmiş (saatte 16 metre).

    Perseverance'ın Mars'taki macerası elbette henüz yeni yeni başlıyor. 2,9 milyar dolarlık maliyetle geliştirilen dev projede NASA'nın amaçları oldukça büyük. Bundan milyarlaca yıl önce nehirler ve göllerle kaplı olduğu biline Jezero Krateri'ne iniş yapan Perseverance, "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt verebilmek için Kızıl Gezegen'de yoğun çalışmalar gerçekleştirece. Perseverance'ın uzun yıllar boyunca Kızıl Gezegen'de aktif kalması bekleniyor.



    https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-perseverance-drives-on-mars-terrain-for-first-time
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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