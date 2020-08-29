Petlas'tan yeni 4 mevsim lastiği: Multiaction PT565

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Yapılan açıklamaya göre Petlas, kendi bünyesinde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla dört mevsim güvenli sürüş sunan yeni nesil bir lastik geliştirdi. Multiaction PT565 adı verilen yeni nesil ürün, tüm sene boyunca, her türlü hava ve yol koşulunda kullanılmak üzere tasarlanmış bir 4 mevsim lastiği olma özelliği taşıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, konuyla ilgili şunları söyledi:

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“Mevsimsel lastik kullanımı konusunda yasal düzenlemeler mevcut ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, özellikle kışların çok sert geçmediği bölgelerde, araç sahipleri lastik değişimini geçe bırakabiliyor. 3PMSF (Üç Tepeli Kar Tanesi) işareti taşıyan 4 mevsim özellikli lastikler, bu konuda tüketicilere güvenli bir alternatif sunuyor. Islak, kuru ve karlı zeminde dengeli performans sağlamak için yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve yerli üretimle sunduğumuz PETLAS MultiAction PT565'in büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. 4 Mevsim lastik pazarı, özellikle Avrupa'da da hızlı bir büyüme içerisinde. Bu yeni nesil lastiğimiz, ülkemizde olduğu gibi ihracat pazarlarımızda da büyük başarılar elde etmeye aday.”

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Üzerinde kış lastiği sertifikasyonu için Kar tanesi (3PMSF) sembolu¨ bulunan Petlas MultiAction PT565, kar u¨zerinde kullanım için uluslararasetlas MultiAction PT565'in kar testleri, Kuzey Finlandiya'da yer alan dünyaca ünlü Test World Lastik Test Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Diğer testler ise Petlas'ın Kırşehir'de bulunan tam donanımlı Ar-Ge laboratuvarları ve uluslararası akreditasyona sahip test pistinde yapıldı.

https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/petlas-tan-yeni-nesil-4-mevsim-lastigi/659109

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