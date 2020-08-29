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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Petlas'tan yeni 4 mevsim lastiği: Multiaction PT565

    Türkiye’nin yerli lastik markası Petlas, yeni geliştirdiği dört mevsim lastiği Multiaction PT565’i sürücülerin beğenisine sundu. Türkiye’de geliştirilen lastiğin testleri Kuzey Finlandiya’da yapıldı.
    6 sa.
    1,2b
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    13
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Petlas'tan yeni 4 mevsim lastiği: Multiaction PT565
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    Yapılan açıklamaya göre Petlas, kendi bünyesinde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla dört mevsim güvenli sürüş sunan yeni nesil bir lastik geliştirdi. Multiaction PT565 adı verilen yeni nesil ürün, tüm sene boyunca, her türlü hava ve yol koşulunda kullanılmak üzere tasarlanmış bir 4 mevsim lastiği olma özelliği taşıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, konuyla ilgili şunları söyledi:

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    “Mevsimsel lastik kullanımı konusunda yasal düzenlemeler mevcut ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, özellikle kışların çok sert geçmediği bölgelerde, araç sahipleri lastik değişimini geçe bırakabiliyor. 3PMSF (Üç Tepeli Kar Tanesi) işareti taşıyan 4 mevsim özellikli lastikler, bu konuda tüketicilere güvenli bir alternatif sunuyor. Islak, kuru ve karlı zeminde dengeli performans sağlamak için yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve yerli üretimle sunduğumuz PETLAS MultiAction PT565'in büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. 4 Mevsim lastik pazarı, özellikle Avrupa'da da hızlı bir büyüme içerisinde. Bu yeni nesil lastiğimiz, ülkemizde olduğu gibi ihracat pazarlarımızda da büyük başarılar elde etmeye aday.”

    Petlas'tan yeni 4 mevsim lastiği: Multiaction PT565
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    Üzerinde kış lastiği sertifikasyonu için Kar tanesi (3PMSF) sembolu¨ bulunan Petlas MultiAction PT565, kar u¨zerinde kullanım için uluslararasetlas MultiAction PT565'in kar testleri, Kuzey Finlandiya'da yer alan dünyaca ünlü Test World Lastik Test Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Diğer testler ise Petlas'ın Kırşehir'de bulunan tam donanımlı Ar-Ge laboratuvarları ve uluslararası akreditasyona sahip test pistinde yapıldı.



    https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/petlas-tan-yeni-nesil-4-mevsim-lastigi/659109 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Greylights (THE E ) 6 sa. en beğenilen
    Petlas zaten kötüyken bide 4 mevsim alalım, ne kışın tutsun nede yazın.. Yazın yaz, kışın kış lastiği kullanın. Hem tasarım hem kauçuk sertliği olarak çok farklılar. 4 mevsim lastikler yazın yol tutuş ve benzin tüketiminde kötü olur çünkü dişleri fazladır, sıcak olduğu için yumuşak kalır ses de çok yapar, kışın ise bir kış lastiği kadar başarılı olamaz, çünkü soğuktan dolayı sertleşir ve kış lastiği kadar küçük dişleri yoktur. Tek bir lastikten hem kışın hem yazın tutmasını beklemeyin.



    Ha ılıman bir yerde yaşarsınız, yazın çok sıcak olmaz, kışı sert geçmez o zaman kullanılır. Ama türkiyede zor.
    Petlas zaten kötüyken bide 4 mevsim alalım, ne kışın tutsun nede yazın.. Yazın yaz, kışın kış lastiği kullanın. Hem tasarım hem kauçuk sertliği olarak çok farkl...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    SYE35 (yigit ertan) 1 sa.
    4 mevsim lastik Bolu, afyon gibi illerde (dağla, köyle işleri olmayanlar), araç çok yoğun kullanılmıyorsa gayet işlevsel. Kışın karda iş görüyor, yazın normal biçimde kullanılıyor. Yazın antalyada kullanılırsa çok çabuk aşınır, kışın bolunun merkezinde değil de geredesinde araç kalkmaz, kalksa durmaz.
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    V4LKyR 2 sa.
    Petlas gayet güzel lastik. Başka marka almam, para ülkemde kalsın.
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    mokoko_TR 2 sa.
    bazı kesim var yerli bir ürün duyunca alerjik oluyo,kırmızı görmüş boğaya dönüyor ... yalan dolan iftira otomatik tanımlanıyor :)
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    ezicioyuncu (Bora ) 2 sa.
    Onlarca lastik kullandım yazın bridgestone ve continental kışın nokian, hankook ve marshal derim bunun dışında michelin aşırı yalpalanıyor bizim yollar için resmen bela petlas tam eziyet frenleme mesafesi sıcak havalarda büyük miktarlarda fark yaratıyor duramayacak gibi oluyor.
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    gun (Gün Oksay) 3 sa.
    Yerli olduğu için kullanılabilir ama 4 mevsim ararken en iyisini kullanalım diye nokian taktırmıştım son memnundum.
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    integral77 (serkan çelik) 4 sa.
    Bu markanın pt311 diye bir modelini yıllar önce kullanmıştım.(yaz lastiği)

    Tek kelimeyle berbat bir lastikti. Yeni serileri nasıl bilmiyorum; ancak maalesef yerli de olsa Petlas'a karşı önyargım var.
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    Ussuz (mehmet ) 4 sa.
    Her şeyden biraz= Hiçbir şey
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 5 sa.
    babam taktıktırmış geçen yazlık. Daha öncesinde nokian 4 mevsim kullanıyorduk. yaz ayında nokian 4 mevsimi mumla arıyorum. Fren mesafesi arttı ve yol tutuşu azaldı. Petlas tam driftlik lastik.
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    Greylights (THE E ) 6 sa. en beğenilen
    Petlas zaten kötüyken bide 4 mevsim alalım, ne kışın tutsun nede yazın.. Yazın yaz, kışın kış lastiği kullanın. Hem tasarım hem kauçuk sertliği olarak çok farklılar. 4 mevsim lastikler yazın yol tutuş ve benzin tüketiminde kötü olur çünkü dişleri fazladır, sıcak olduğu için yumuşak kalır ses de çok yapar, kışın ise bir kış lastiği kadar başarılı olamaz, çünkü soğuktan dolayı sertleşir ve kış lastiği kadar küçük dişleri yoktur. Tek bir lastikten hem kışın hem yazın tutmasını beklemeyin.



    Ha ılıman bir yerde yaşarsınız, yazın çok sıcak olmaz, kışı sert geçmez o zaman kullanılır. Ama türkiyede zor.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    farks (volkan bayraktar) 5 sa. Greylights
    İlk aracımda unutmam/unutamam Michelin Energy Saver lastiklerim vardı. Bir lastik bu kadar kötü olabilir deseler üstüne makaleler okutsalar inanmazdım ama öyleymiş. 2 yıl sonra Petlas lastik aldım da arabada kendine geldi. Özellikle kışlık lastiklerinden çok memnundum ki bu lastikler Ankara da kullanıldı. Açıkcası ben bu deneyimimden sırf marka diye güvenip ürün almaktan vazgeçtim. Özellikle de lastik konusunda.
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    DoğanGörünümlüToros 6 sa.
    Bu lastiklere bakis acim; ne kisin kis lastigi, ne yazin yaz lastigi.
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