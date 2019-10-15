Peugeot, 140 km menzile sahip elektrikli dağ bisikletini tanıttı

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Bisiklet sürmek bazı insanlar için boş zamanlarda yapılacak bir aktiviteyken bazıları için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. İnsanlar trafikten kaçmak, spor yapmak veya hava kirliliğinin azaltılmasına az da olsa katkıda bulunmak için pedal çeviriyor.

Elektriğin işin içine dahil olmasıyla birlikte bu iki tekerlekli araçlar daha da çekici bir hal aldı. Bugün pek çok bisiklet markasının elektrikli bisiklet pazarındaki ürün yelpazesini genişletmeye başladığını görüyoruz. Peugeot da bunlardan bir tanesi. Fransız marka, eM01 FS PowerTube adını verdiği yeni ürününü görücüye çıkardı.

Peugeot eM01 FS PowerTube’un adındaki her bir harfin anlamı mevcut. ‘e’ harfi elektriği, ‘M’ harfi dağı (mountain), ‘01’ ibaresi yüksek kaliteyi, ‘FS’ harfleri full süspansiyonu, ‘PowerTube’ ise çerçeve içerisine entegre edilmiş bataryayı temsil ediyor. Elektrikli bisiklette Bosch’un yeni Performance CX elektrik motoru bulunuyor ve bu motor 75 Nm tork üretiyor.

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Bisikletin hızlanmasını ‘patlama’ olarak tanımlayan şirket, 25 km/s ve üzeri hızlarda sürtünmenin neredeyse sıfıra indiğinin altını çiziyor. Bu sayede özellikle yokuş aşağı inerken bisikletin optimum hıza ulaşması sağlanıyor. Çerçeve içerisine entegre edilen 625 Wh Bosch PowerTube batarya da bisiklete 140 kilometre menzil sağlıyor. Bu da eM01 FS PowerTube’u Peugeot’nun elektrikli dağ bisikleti yelpazesindeki en uzun menzilli seçenek haline getiriyor.

Bisikletin oldukça hafif ve özel tasarım olduğu söylenen çerçevesi için Antidote Solutions, yüksek performanslı ön ve arka süspansiyonları için de Rockshox ile iş birliği yapıldığı belirtiliyor. Bisiklette kullanılan 29 inç tekerleklerin de engebeli alanlarda avantaj sağladığı ifade ediliyor. Peugeot eM01 FS PowerTube, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde beş farklı versiyonuyla Avrupa’da satışa sunulacak. Fiyatı ise henüz belli değil.