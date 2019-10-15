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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Peugeot, 140 km menzile sahip elektrikli dağ bisikletini tanıttı

    Peugeot'nun Fransa'da tanıttığı eM01 FS PowerTube isimli elektrikli dağ bisikletinde Bosch'un yeni Performance CX elektrik motoru bulunuyor. 625 Wh batarya bisiklete 140 km menzil sağlıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Peugeot, 140 km menzile sahip elektrikli dağ bisikletini tanıttı
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    Bisiklet sürmek bazı insanlar için boş zamanlarda yapılacak bir aktiviteyken bazıları için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. İnsanlar trafikten kaçmak, spor yapmak veya hava kirliliğinin azaltılmasına az da olsa katkıda bulunmak için pedal çeviriyor.

    Elektriğin işin içine dahil olmasıyla birlikte bu iki tekerlekli araçlar daha da çekici bir hal aldı. Bugün pek çok bisiklet markasının elektrikli bisiklet pazarındaki ürün yelpazesini genişletmeye başladığını görüyoruz. Peugeot da bunlardan bir tanesi. Fransız marka, eM01 FS PowerTube adını verdiği yeni ürününü görücüye çıkardı.

    Peugeot eM01 FS PowerTube’un adındaki her bir harfin anlamı mevcut. ‘e’ harfi elektriği, ‘M’ harfi dağı (mountain), ‘01’ ibaresi yüksek kaliteyi, ‘FS’ harfleri full süspansiyonu, ‘PowerTube’ ise çerçeve içerisine entegre edilmiş bataryayı temsil ediyor. Elektrikli bisiklette Bosch’un yeni Performance CX elektrik motoru bulunuyor ve bu motor 75 Nm tork üretiyor.

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    Bisikletin hızlanmasını ‘patlama’ olarak tanımlayan şirket, 25 km/s ve üzeri hızlarda sürtünmenin neredeyse sıfıra indiğinin altını çiziyor. Bu sayede özellikle yokuş aşağı inerken bisikletin optimum hıza ulaşması sağlanıyor. Çerçeve içerisine entegre edilen 625 Wh Bosch PowerTube batarya da bisiklete 140 kilometre menzil sağlıyor. Bu da eM01 FS PowerTube’u Peugeot’nun elektrikli dağ bisikleti yelpazesindeki en uzun menzilli seçenek haline getiriyor.

    Bisikletin oldukça hafif ve özel tasarım olduğu söylenen çerçevesi için Antidote Solutions, yüksek performanslı ön ve arka süspansiyonları için de Rockshox ile iş birliği yapıldığı belirtiliyor. Bisiklette kullanılan 29 inç tekerleklerin de engebeli alanlarda avantaj sağladığı ifade ediliyor. Peugeot eM01 FS PowerTube, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde beş farklı versiyonuyla Avrupa’da satışa sunulacak. Fiyatı ise henüz belli değil.



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    shimoda 33 dk.
    Bir Crf 250L fiyatı isteyeceğinden heyecan yok.
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    hwarang 1 sa.
    Bu tarz elektrikli endurolar yurt dışında 3000 dolardan başlıyor. Bu Peugeot daha premium duruyor. 4-5 bin dolardan aşağı olmaz. Türkiye'de satmazlar zaten de satılsa bile 30 bin TL'den aşağı olmaz.
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    Ussuz 1 sa.
    Şu bisikleitin şehir versiyonunu yap uygun fiyata pazara sür acayip satar bence
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    Kuantum34 3 sa.
    menzili gerçekten çok iyi, fiyatı da uygun olsa ama pek sanmam
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    grafman09 3 sa.
    Menzili gayet iyi.. elektrikli otomobilden.. önce ulaşılabilir fiyatlara bu tip ürünlerin yaygınlaşması daha kolay olur.. Tura bile çıkılabilir bu tip elekrikli bisikletle.. motosiklet parası istemeseler bari :)
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