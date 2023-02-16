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    Ford, pil sorunu nedeniyle F-150 Lightning'in üretimini ve sevkiyatını durdurdu

    Ford’un tamamen elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning, bir pil sorunuyla karşı karşıya kalmışa benziyor. Dev otomobil üreticisi potansiyel sorun nedeniyle üretimi ve sevkiyatı durdurdu.
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    Ford F-150 Lightning Tam Boyutta Gör
    Ford’un tamamen elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning’in üretimi ve sevkiyatı askıya alındı. Konu hakkında açıklama yapan firma sözcüsü Emma Bergg, kalite denetimi sırasında bir aracın potansiyel bir pil sorunu gösterdiği açıkladı.

    Ford F-150 Lightning'e üretim kesiği

    F-150 Lightning’te görülen pil sorunu sonrasında Emma Bergg, aracın üretiminin ve sevkiyatının tedbir amaçlı durdurulduğunu, halihazırda yollarda olan araçlardan herhangi bir sorun haberi almadıklarını belirtti. Ayrıca Bergg, aracın satışını durdurma emri vermediklerini de sözlerine ekledi. Bu da sorunun çok ciddi bir güvenlik tehlikesine neden olmadığını gösteriyor olabilir.

    Ford, pil sorunu nedeniyle F-150 Lightning'in üretimini durdurdu Tam Boyutta Gör
    Ford F-150 Lightning'in pilleri, daha önce herhangi bir üretim sorunu olmayan Güney Koreli tedarikçi SK On tarafından üretiliyor. Öte yandan Ford’un üretim sıkıntısı devam ediyor ve bu olay da durumu iyileştirmiyor. The New York Times'a göre Ford, Tesla'nın ardından ABD'deki en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda ve halihazırda 200.000’den fazla rezervasyonu bulunuyor. Fakat, şirket sadece ayda 2.000 ila 2.400 pick-up üretimi yapabiliyor. Ford bu hızla giderse elindeki talepleri 7 yılda karşılayabiliyor.

    Ek olarak bu haftanın başlarında Ford, Michigan’da bir lityum demir fosfat (LFP) pil fabrikası kurmak için 3,5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını ve tesisin 2026’da üretime başlayacağını duyurdu. LFP piller, nikel kobalt manganez (NCM) pillere alternatif olarak sunulacak. Ford'a göre, LFP pillerin üretimi ve bulunabilirliği daha kolay. LFP piller daha dayanıklı ve daha fazla şarj toleransına sahip olsa da NCM piller daha fazla enerji üretebiliyor ve soğuk havada daha iyi performans sergiliyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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