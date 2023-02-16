Ford, pil sorunu nedeniyle F-150 Lightning'in üretimini ve sevkiyatını durdurdu

Ford F-150 Lightning'e üretim kesiği
F-150 Lightning’te görülen pil sorunu sonrasında Emma Bergg, aracın üretiminin ve sevkiyatının tedbir amaçlı durdurulduğunu, halihazırda yollarda olan araçlardan herhangi bir sorun haberi almadıklarını belirtti. Ayrıca Bergg, aracın satışını durdurma emri vermediklerini de sözlerine ekledi. Bu da sorunun çok ciddi bir güvenlik tehlikesine neden olmadığını gösteriyor olabilir.
Ek olarak bu haftanın başlarında Ford, Michigan’da bir lityum demir fosfat (LFP) pil fabrikası kurmak için 3,5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını ve tesisin 2026’da üretime başlayacağını duyurdu. LFP piller, nikel kobalt manganez (NCM) pillere alternatif olarak sunulacak. Ford'a göre, LFP pillerin üretimi ve bulunabilirliği daha kolay. LFP piller daha dayanıklı ve daha fazla şarj toleransına sahip olsa da NCM piller daha fazla enerji üretebiliyor ve soğuk havada daha iyi performans sergiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah