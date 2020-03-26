Peugeot 508 Sport Engineered modelinden yeni fotoğraflar geldi [Galeri]

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Peugeot’nun son yıllarda özellikle tasarım konusunda başarılı bir yol izlediğini söylemek mümkün. Fransız üretici, bu başarıyı yeni 508 modeliyle pekiştirerek pek çok kişi tarafından beğenilen bir model ortaya koydu.

Liftback ve station wagon gövde tipiyle pazara sunulan yeni Peugeot 508’in en tepesinde 225 beygirlik GT versiyonu bulunuyor. Fakat bu durum Peugeot 508 Sport Engineered modelinin gelişiyle birlikte değişecek. İlk olarak 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda konsept olarak gördüğümüz şarj edilebilir hibrit model, yakında Avrupa pazarında satışa sunulacak.

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Dikkatleri yeniden Peugeot 508 Sport Engineered modeli üzerine çekmek isteyen Fransız üretici, aracın üretim versiyonunu ilk kez hareket halinde gösteren fotoğrafların da dahil olduğu yeni görseller paylaştı. Henüz üzerinde oldukça farklı bir kamuflaj barındıran Peugeot 508 Sport Engineered’in gövdesinde standart modele kıyasla daha sportif görünmesini sağlayan bazı detaylar mevcut.

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Peugeot 508 Sport Engineered’in ön yüzüne baktığımızda, agresif tamponun kenarlarında küçük kanatçıkların bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca, üzerinde Peugeot logosunu ve dikey çizgiler barındıran ızgara da siyah renge bürünmüş. Aracı daha kaslı gösteren marşpiyel ekleri, farklı tasarıma sahip alaşım jantlar, iki yuvarlak egzoz çıkışı, daha agresif bir difüzör ve bagaj spoyleri de 508 Sport Engineered’in kendine has tasarım detayları arasında.

Peugeot 508 Sport Engineered’in kaputu altında, ilerleyen aylarda DS 9 Sedan’a da ekleneceği açıklanan E-TENSE isimli şarj edilebilir hibrit sistemin kullanılması bekleniyor. 1.6 litre dört silindirli turbo benzinli ünite ve iki elektrik motorundan oluşan bu sistem DS 9’da 360 beygir güç çıkışına sahip olacak. Elektrik motorlarının ön ve arka akslara yerleştirilmesi sayesinde e-AWD adı verilen dört tekerlekten çekiş sistemi de aracın özellikleri arasında olacak.

Peugeot 508 Sport Engineered modelinin önümüzdeki yıl resmi olarak tanıtılması ve yıl bitmeden satışa sunulması bekleniyor.

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