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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault Clio, Golf'ü geçerek Şubat ayında Avrupa'nın en çok satan modeli oldu

    Jato Dynamics tarafından açıklanan verilere göre, Fransız hatchback az farkla da olsa 2020 Şubat ayı satışlarında Volkswagen Golf'ü geride bırakarak Avrupa pazarında liderliğe oturdu. İşte detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault Clio, Golf'ü geçerek Şubat ayında Avrupa'nın en çok satan modeli oldu
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    Jato Dynamics, Avrupa pazarının 2020 yılı Şubat ayına ilişkin otomobil satış rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilere baktığımızda, pazarın uzun soluklu lideri Volkswagen Golf’ün Şubat ayında yerini Renault Clio’ya bıraktığını görüyoruz.

    Renault Clio, 2020 yılı Şubat ayında az farkla da olsa Volkswagen Golf’ü geçmeyi başararak liderlik koltuğuna oturmuş. Söz konusu ay içerisinde Clio modeli 24 bin 914 adet, uzun süredir liderliği elinden bırakmayan Volkswagen Golf ise 24 bin 735 adet satılmış. Tabii yeni nesil Renault Clio’nun Golf 8’den daha uzun süredir pazarda olduğunu da unutmamak gerek.

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    Renault Clio, Golf'ü geçerek Şubat ayında Avrupa'nın en çok satan modeli oldu
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    Renault Clio ve Volkswagen Golf çok satanlar listesinin ilk iki sırasını doldursa da, geçtiğimiz yılın aynı ayıyla kıyasladığımızda satış rakamlarında düşüş söz konusu. Bu düşüşün oranı Fransız hatchback’te yüzde 4 iken, Golf’te ise yüzde 21 olarak izleniyor. Onları takip eden Peugeot 208 ve Opel Corsa’nın satışlarında ise geçen yıla kıyasla yüzde 7 artış söz konusu. Fiat Panda da satışlarını yüzde 10 artırarak listede ilk beşe girmeyi başarmış.

    Ayrıca Bkz. "Oyak Renault da üretime koronavirüs arası veriyor"

    Avrupa pazarını genel olarak ele aldığımızda ise pazarın geçen yıla göre yüzde 7 oranında daraldığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında 1 milyon 143 bin 852 adet olan otomobil satışları 2020’nin aynı ayında 1 milyon 63 bin 264 olarak gerçekleşmiş. Jato Dynamics’e göre şubat ayı verilerinde koronavirüs salgınının etkileri pek fazla görülmüyor. Fakat Mart ayı ve sonrasında salgının etkilerinin yoğun bir şekilde görüleceği söyleniyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    207m 1 sn.
    Yeni 2008 neden bu kadar az satmış acaba 😳 208 ve Corsa ise Polo’ nun içinden geçmiş resmen. Clio’ nun Türkiye’ de üretilmesi bizim için avantaj. Ne kadar çok satış o kadar ülkemize ihracat katkısı. İnşallah böyle devam eder. Toyota haricinde japonlar cortlamış Avrupa’ da. Koreliler geçmiş japonları.
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    ST4LK3R (murat --------) 24 dk.
    Bildiğin VW Polo'nun çanına ot tıkamış. Corsa ve 208'de +7 artış.
    Polo'da ise % 28 düşüş.
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    faniseyler (halit özdemir) 34 dk.
    2008 e şaşırdım %20 düşmüş. Tabi belkide bizde yeni ama avrupada daha eskiden satışta olabilir.
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