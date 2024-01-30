Peugeot bu yıl elektrikli e-408 ve e-5008'i tanıtacak

- 9’u binek toplam 12 elektrikli model yolda
- 8 yıl veya 160.000 km garanti Avrupa’da bir ilk
- ChatGPT tüm modellerde i-COCKPIT ile sunuluyor
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Yüksek teknolojiyi sportiflikle birleştiren otomotiv üreticisi PEUGEOT, sektördeki değişime hazır olmak için çalışmalarına hız veriyor. E-Lion Day 2024 kapsamında PEUGEOT, 5 madde altında yeni stratejisini ortaya koydu. Buna göre;
- PEUGEOT, tüm modellerinde tamamen elektrikli bir ürün gamı sunacak. Avrupa’daki ana akım markalar arasındaki en kapsamlı ürün gamına sahip olan PEUGEOT, tüm müşteri gereksinimlerini karşılayan modellere sahip olacak.
- Marka “PEUGEOT ALLURE CARE” programı kapsamında, yeni PEUGEOT E-3008 müşterilerine özel, belirli ülkelerde 8 yıl/160.000 km’ye kadar tüm elektrikli ve mekanik unsurları kapsayan benzeri görülmemiş bir program sunacak. Böylece PEUGEOT, elektrikli bir modelde bu kadar kapsamlı bir garanti programı sunan ilk Avrupalı marka olarak öne çıkıyor.
- Tüm PEUGEOT binek ve ticari araç müşterilerine ChatGPT teknolojisi sunulacak.
- PEUGEOT, Stellantis Grubu’nun “4R” stratejisi (Yeniden Üretim, Onarım, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm) doğrultusunda döngüsel ekonomideki eylemlerini güçlendirecek.
- Marka eğitime verdiği önemden ötürü BORN FREE ile ortaklık yapıyor.
- Stellantis çözümlerine dayanan ürün ve hizmet “Ekosistemi” (Ecosystem).
- Müşteri için uçtan uca eksiksiz bir “Deneyim” (Experience).
- 2024 yılı sonuna kadar tamamen elektrikli ürün gamı ile “Elektrikli” (Electric).
- Minimum elektrik tüketimiyle maksimum performans sunmak üzere “Verimlilik” (Efficiency).
- Sürdürülebilirlik hedefi ve 2038 yılına kadar Net Sıfır Karbon olma taahhüdü ile “Çevre” (Environment).
Projenin önemine işaret eden PEUGEOT CEO’su Linda Jackson, “PEUGEOT, E-Lion projesiyle tüm teknolojik birikimini ve ekiplerinin yaratıcılığını, tüm müşterilerinin sürdürülebilir ulaşıma erişmesi için seferber ediyor. Lider olarak yolu açmak istiyoruz. Bu inanılmaz derecede ödüllendirici bir görev” dedi.
9’u binek toplam 12 elektrikli model yolda
Marka tamamen yeni bir elektrikli ürün gamına sahip. Yeni E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-RIFTER, E-TRAVELLER, E-PARTNER, E-EXPERT, E-BOXER ile pazarın en dikkat çekici modelleriyle tüketicilerin karşına çıkan PEUGEOT, ürün gamını E-408 ve E-5008 olmak üzere 2024 yılında iki yeni modelle daha zenginleştirecek. Böylece PEUGEOT, 9 binek araç ve 3 hafif ticari araçla, Avrupa'nın ana akım otomotiv üreticileri arasında en kapsamlı elektrikli ürün gamına sahip olacak.
2023 yılını E-208 ve E-2008 ile Avrupa’da elektrikli B segmentinin lideri olarak tamamlayan PEUGEOT, aynı zamanda sıfır emisyonlu hafif ticari araç satışında da Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. YouGov organizasyonu tarafından 2023 yılında yürütülen yıllık bir araştırmaya göre PEUGEOT, üst üste beşinci kez Fransız halkının en sevdiği otomobil markası oldu.
PEUGEOT, müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere pazardaki en iyi sürüş menzillerini sunmaya kendini adamış durumda. Örneğin yeni E-3008, 700 kilometreye ulaşan menzili ile segmentinde yeni bir standart belirliyor; yeni E-208 ise 566 kilometre şehir içi sürüş menziliyle kullanıcılarına güven veriyor.
8 yıl veya 160.000 km garanti Avrupa’da bir ilk
PEUGEOT Allure Care, PEUGEOT’nun belirli ülkelerde tüm elektrikli araç bataryaları için sunduğu, aracın tamamını kapsayan ve 8 yıl/160.000 km süreli garantiye ek olarak sunuluyor. Avrupa’nın en büyük pazarlarında satışa sunulan modelleriyle PEUGEOT, bir modelinde bu kadar kapsamlı bir garanti paketi sunan ilk Avrupalı marka olarak öne çıkıyor. Allure Care garanti programı, PEUGEOT yetkili servislerinde gerçekleştirilen her bakım hizmetinden sonra 2 yıl veya 25.000 km süreyle otomatik olarak etkinleştiriliyor.
ChatGPT tüm modellerde i-COCKPIT ile sunuluyor
PEUGEOT, E-Lion projesinin 5 unsurundan biri olan müşteri deneyimini, ChatGPT teknolojisini tüm binek ve ticari araç (2024'ün ikinci yarısından itibaren öncelikle 5 pilot pazarda) ürün gamında sunarak daha da ileri taşıyor. Bilinen en iyi üretken yapay zeka modeli olan ChatGPT, PEUGEOT i-Cockpit’e entegre ediliyor ve OK PEUGEOT sesli asistan üzerinden her türlü konuda sayısız soruyu ve isteği yanıtlayabilen gerçek bir yol arkadaşına dönüşüyor.
OK PEUGEOT sesli asistanı etkinleştirildiğinde, ChatGPT'nin zenginleştirilmiş bir şekilde yanıt vermesi için sorgunun seslendirilmesi yeterli oluyor. Üretken yapay zeka belirli sorulara yanıtlar sağlayabiliyor. Örneğin bir şehirde gezilecek yerleri önerebiliyor ve navigasyon sistemi ile koordineli olarak kullanıcıyı oraya yönlendirebiliyor. Ancak aynı zamanda yolcularla etkileşim kurarak yolculuğa renk katabiliyor ve kullanıcının yaratıcılığını destekleyebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.