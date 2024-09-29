Yeni Peugeot E-408, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

- Elektrikli araç yelpazesi genişliyor
- Peugeot Inception Concept ve Hypersquare direksiyon geleceğin teknolojisini sergiliyor
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Peugeot, 14-20 Ekim 2024 tarihleri arasında Fransa’nın başkentinde gerçekleşecek olan Paris Otomobil Fuarı’nda 9 binek ve 3 hafif ticari araç olmak üzere toplam 12 tamamen elektrikli ürün gamını sergilemeye hazırlanıyor.
Fuarda gerçekleştirilecek dünya lansmanlarından biri de yeni Peugeot E-408 olacak. Fransız üretici ayrıca fuarda 2026 yılından itibaren Peugeot modellerinde standart bir özellik olacağı belirtilen Hypersquare direksiyonu da tanıtacak. Bu direksiyon, sürüş deneyimi ve heyecanında radikal bir değişimi beraberinde getiriyor.
Elektrikli araç yelpazesi genişliyor
Her elektrikli Peugeot modeli, kullanıcıların sıfır emisyonlu sürüşe geçişlerini kolaylaştırmak adına, çok enerjili platform sayesinde hibrit ve/veya şarj edilebilir hibrit versiyon olarak da sunuluyor. Bununla birlikte tüm Peugeot otomobilleri, araçla sorunsuz ve yüksek performanslı etkileşim sağlayan bağlantılı hizmetlere ve ChatGPT yapay zekaya sahip.
2024 Paris Otomobil Fuarı’nda PEUGEOT standında sergilenecek olan PEUGEOT modelleri:
- Peugeot E-208: 2024 yılının ilk yarısında Fransa’nın en çok satan elektrikli otomobili olan E-208, Avrupa’da da segment lideri konumunda. E-208, çekici görünümü, sunduğu sürüş keyfi ve 410 km’ye kadar menzili ile elektrikli performansı ile göz dolduruyor.
- Peugeot E-2008: Peugeot'nun yakın zamanda kapsamlı bir evrim geçiren B-SUV modeli, performansı her zamankinden daha kıvrak ve şık yönleriyle birleştiriyor.
- Peugeot E-308: Bu kompakt hatchback, dinamik performans, yenilikçi tasarım ve gelişmiş özelliklerin mükemmel bir birleşimini ortaya koyuyor. Bununla birlikte kendi sınıfında standartları belirliyor.
- Peugeot E-3008: Peugeot'nun yeni Fastback SUV modeli, yeni nesil tasarımı, sürükleyici ve ileri teknoloji bir sürüş deneyimi sağlayan 21 inç’lik kavisli ekranla sunulan yeni Panoramic i-Cockpit® teknolojisi ve segmentinin en iyi elektrikli performansıyla öne çıkıyor. Peugeot, 2024 Paris Otomobil Fuarı’nda, 700 KM’ye kadar menzil (WLTP’ye göre) ile SUV pazarının en iyi elektrikli menzilini sunan Peugeot E-3008’in “Uzun Menzil” versiyonunu sergileyecek. Peugeot E-3008, Paris’ten Nice şehrine sadece iki şarj molası ile gidebilen segmentindeki tek araç.
- Peugeot E-5008: Yedi koltuk kapasitesi ve 668 KM’ye kadar menzili (WLTP’ye göre) ile sınıfının ötesinde bir SUV olan Peugeot E-5008, pazarın en özgün modeli. Bu SUV, üstün sürüş deneyimi için konfor, yaşam alanı, modülerlik ve teknolojik yenilikleri bir araya getiriyor.
- Dünya tanıtımı için görücüye çıkan yeni Peugeot E-408, tam anlamıyla göz alıcı bir tarzı üstün verimlilikle birleştiriyor. Peugeot E-408, dinamik fastback tasarımıyla segmentinde benzersiz bir model.
Peugeot Inception Concept ve Hypersquare direksiyon geleceğin teknolojisini sergiliyor
Hypersquare direksiyon, tablete benzer kişiselleştirilebilir dokunmatik kumandalarla ergonomik ve sezgisel bir tutuş sunarak, sürüşü akıllı telefon kullanmak kadar kolaylaştırıyor. Elektronik direksiyon sistemi (steer-by-wire), direksiyon ile tekerlekler arasındaki geleneksel mekanik bağlantıyı ortadan kaldırarak hassas ve duyarlı bir kontrol sağlıyor. Peugeot Hypersquare ve yeni nesil i-Cockpit®, 2026 yılı itibarıyla markanın yollara çıkacak yeni araçlarında kullanılacak. Ziyaretçiler, Peugeot standındaki yeni Hypersquare simülatörü ile bu teknolojik yeniliğin avantajlarını eğlenceli bir şekilde deneyimleyebilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu