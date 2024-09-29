Yeni Peugeot E-408, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

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Peugeot, 14-20 Ekim 2024 tarihleri arasında Fransa’nın başkentinde gerçekleşecek olan Paris Otomobil Fuarı’nda 9 binek ve 3 hafif ticari araç olmak üzere toplam 12 tamamen elektrikli ürün gamını sergilemeye hazırlanıyor.

Fuarda gerçekleştirilecek dünya lansmanlarından biri de yeni Peugeot E-408 olacak. Fransız üretici ayrıca fuarda 2026 yılından itibaren Peugeot modellerinde standart bir özellik olacağı belirtilen Hypersquare direksiyonu da tanıtacak. Bu direksiyon, sürüş deneyimi ve heyecanında radikal bir değişimi beraberinde getiriyor.

Elektrikli araç yelpazesi genişliyor

Avrupalı ana akım markalar arasında elektrikli araçlarda lider olmayı hedefleyen Peugeot, halihazırda E-208 ile Avrupa’da elektrikli B segmentinde dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. Şimdi ise şirket tüm Avrupalı ana akım markalar arasında en geniş elektrikli araç yelpazesini sunuyor. Dünya tanımı için Paris’te görücüye çıkacak olan yeni Peugeot E-408, 12 modelden oluşan tamamen elektrikli araç serisini tamamlıyor.

Her elektrikli Peugeot modeli, kullanıcıların sıfır emisyonlu sürüşe geçişlerini kolaylaştırmak adına, çok enerjili platform sayesinde hibrit ve/veya şarj edilebilir hibrit versiyon olarak da sunuluyor. Bununla birlikte tüm Peugeot otomobilleri, araçla sorunsuz ve yüksek performanslı etkileşim sağlayan bağlantılı hizmetlere ve ChatGPT yapay zekaya sahip.

2024 Paris Otomobil Fuarı’nda PEUGEOT standında sergilenecek olan PEUGEOT modelleri:

Peugeot E-208: 2024 yılının ilk yarısında Fransa’nın en çok satan elektrikli otomobili olan E-208, Avrupa’da da segment lideri konumunda. E-208, çekici görünümü, sunduğu sürüş keyfi ve 410 km’ye kadar menzili ile elektrikli performansı ile göz dolduruyor.

2024 yılının ilk yarısında Fransa’nın en çok satan elektrikli otomobili olan E-208, Avrupa’da da segment lideri konumunda. E-208, çekici görünümü, sunduğu sürüş keyfi ve 410 km’ye kadar menzili ile elektrikli performansı ile göz dolduruyor. Peugeot E-2008: Peugeot'nun yakın zamanda kapsamlı bir evrim geçiren B-SUV modeli, performansı her zamankinden daha kıvrak ve şık yönleriyle birleştiriyor.

Peugeot'nun yakın zamanda kapsamlı bir evrim geçiren B-SUV modeli, performansı her zamankinden daha kıvrak ve şık yönleriyle birleştiriyor. Peugeot E-308: Bu kompakt hatchback, dinamik performans, yenilikçi tasarım ve gelişmiş özelliklerin mükemmel bir birleşimini ortaya koyuyor. Bununla birlikte kendi sınıfında standartları belirliyor.

Bu kompakt hatchback, dinamik performans, yenilikçi tasarım ve gelişmiş özelliklerin mükemmel bir birleşimini ortaya koyuyor. Bununla birlikte kendi sınıfında standartları belirliyor. Peugeot E-3008: Peugeot'nun yeni Fastback SUV modeli, yeni nesil tasarımı, sürükleyici ve ileri teknoloji bir sürüş deneyimi sağlayan 21 inç’lik kavisli ekranla sunulan yeni Panoramic i-Cockpit® teknolojisi ve segmentinin en iyi elektrikli performansıyla öne çıkıyor. Peugeot, 2024 Paris Otomobil Fuarı’nda, 700 KM’ye kadar menzil (WLTP’ye göre) ile SUV pazarının en iyi elektrikli menzilini sunan Peugeot E-3008’in “ Uzun Menzil ” versiyonunu sergileyecek. Peugeot E-3008, Paris’ten Nice şehrine sadece iki şarj molası ile gidebilen segmentindeki tek araç.

Peugeot'nun yeni Fastback SUV modeli, yeni nesil tasarımı, sürükleyici ve ileri teknoloji bir sürüş deneyimi sağlayan 21 inç’lik kavisli ekranla sunulan yeni Panoramic i-Cockpit® teknolojisi ve segmentinin en iyi elektrikli performansıyla öne çıkıyor. Peugeot, 2024 Paris Otomobil Fuarı’nda, 700 KM’ye kadar menzil (WLTP’ye göre) ile SUV pazarının en iyi elektrikli menzilini sunan Peugeot E-3008’in “ ” versiyonunu sergileyecek. Peugeot E-3008, Paris’ten Nice şehrine sadece iki şarj molası ile gidebilen segmentindeki tek araç. Peugeot E-5008: Yedi koltuk kapasitesi ve 668 KM’ye kadar menzili (WLTP’ye göre) ile sınıfının ötesinde bir SUV olan Peugeot E-5008, pazarın en özgün modeli. Bu SUV, üstün sürüş deneyimi için konfor, yaşam alanı, modülerlik ve teknolojik yenilikleri bir araya getiriyor.

Yedi koltuk kapasitesi ve 668 KM’ye kadar menzili (WLTP’ye göre) ile sınıfının ötesinde bir SUV olan Peugeot E-5008, pazarın en özgün modeli. Bu SUV, üstün sürüş deneyimi için konfor, yaşam alanı, modülerlik ve teknolojik yenilikleri bir araya getiriyor. Dünya tanıtımı için görücüye çıkan yeni Peugeot E-408, tam anlamıyla göz alıcı bir tarzı üstün verimlilikle birleştiriyor. Peugeot E-408, dinamik fastback tasarımıyla segmentinde benzersiz bir model.

Peugeot Inception Concept ve Hypersquare direksiyon geleceğin teknolojisini sergiliyor

Ziyaretçiler Peugeot Inception Concept‘i Peugeot standındaki Teknolojik Yenilik alanında görebilecekler. Kısa bir süre önce VivaTech’te sergilenen bu konsept otomobil, STLA BEV-by-design platformu sayesinde iç mekanı düz bir zemin ve salon benzeri bir deneyim için ultra konforlu koltuklar gibi özelliklerle yeniden tanımlıyor. PEUGEOT INCEPTION Concept, PEUGEOT’ya göre mobilitenin geleceğini gösterirken, konfor, sürdürülebilirlik ve en ileri teknolojileri bir araya getiriyor.

Bataryaların ömrünü yüzde 50 uzatmanın basit bir yolu bulundu 1 gün önce eklendi

Hypersquare direksiyon, tablete benzer kişiselleştirilebilir dokunmatik kumandalarla ergonomik ve sezgisel bir tutuş sunarak, sürüşü akıllı telefon kullanmak kadar kolaylaştırıyor. Elektronik direksiyon sistemi (steer-by-wire), direksiyon ile tekerlekler arasındaki geleneksel mekanik bağlantıyı ortadan kaldırarak hassas ve duyarlı bir kontrol sağlıyor. Peugeot Hypersquare ve yeni nesil i-Cockpit®, 2026 yılı itibarıyla markanın yollara çıkacak yeni araçlarında kullanılacak. Ziyaretçiler, Peugeot standındaki yeni Hypersquare simülatörü ile bu teknolojik yeniliğin avantajlarını eğlenceli bir şekilde deneyimleyebilecekler.

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Yeni Peugeot E-408, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak