Otomobil markalarının Kasım ayı kampanyaları

Türkiye'de faaliyet gösteren otomobil markaları her ay olduğu gibi Kasım ayına giriş yapmamızla birlikte yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Bu yazımızda bazı markaların tüketiciler için sunduğu fırsatları inceleyebilirsiniz.

Peugeot

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Peugeot 2008'de 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi imkanı,

220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi imkanı, Peugeot 408'de 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı,

300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı, Peugeot 308'de 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı,

200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı, Peugeot 3008 'de 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı,

'de 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı, Peugeot 5008'de 270 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,59 faizli kredi imkanı,

270 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,59 faizli kredi imkanı, Peugeot 208 ' de 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı,

' 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı, Peugeot 508'de 220 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı,

220 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı, Peugeot Rifter'da 180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı,

180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı, Peugeot Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise bireysel müşterilere 180 bin TL’ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

DS

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DS 4 Performance Line benzinli ve dizel seçenekleri, takas desteği ya da 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı,

benzinli ve dizel seçenekleri, takas desteği ya da 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı, DS 4 Esprit de Voyage benzinli ve dizel seçenekleri ile DS 7, DS 7 E-TENSE ve DS 7 E-TENSE 4x4'de takas desteği sunuluyor.

Honda

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Honda Civic Sedan 'ın benzinli ve ECO versiyonlarının Executive+ donanımında 280 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0 faiz veya 185 bin TL takas desteği,

'ın benzinli ve ECO versiyonlarının Executive+ donanımında 280 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0 faiz veya 185 bin TL takas desteği, Honda HR-V e:HEV'in Advance ve Style donanımlarında 190 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0 faiz veya 120 bin TL takas desteği sunuluyor.

Toyota

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Toyota Hilux modelinde 200 bin TL'ye varan indirimle birlikte 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı,

modelinde 200 bin TL'ye varan indirimle birlikte 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı, Toyota Corolla Cross modelinde 200 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı,

modelinde 200 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı, Toyota Yaris Cross modelinde 170 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı,

modelinde 170 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı, Toyota Corolla Sedan modelinde 180 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı,

modelinde 180 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı, Toyota Corolla HB modelinde 160 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı,

modelinde 160 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı, ÖTV muafiyetiyle alınabilen Toyota Yaris modelinde 135 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı,

modelinde 135 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı, Toyota Yaris Hybrid modelinde 160 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.

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