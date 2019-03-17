Tesla pick-up'ın ilk teaser görseli yayınlandı

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla geçtiğimiz günlerde yeni otomobili Model Y'yi resmen tanıttı. Elon Musk her defasında elektrikli pick-up çıkarmak istediklerini dile getiriyordu. Deneyimli yönetici bu kez yaklaşmakta olan elektrikli pick-up modelinin ilk teaser görselini paylaştı.

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Tesla'nın ilk pick-up'ını bu yılın ilerleyen zamanlarında tanıtacağı bildiriliyor. Yayınlanan ipucu görseli aracı çok fazla açığa çıkarmasa da Tesla serisinin geri kalanından daha köşeli bir gövde yapısına sahip olacağını gösteriyor.

800 kilometre menzil sunabilir

Şu an itibarıyla Tesla'nın tamamen elektrikli pick-up'ı hakkında pek bilgi yok ancak Elon Musk'a göre iki elektrik motoru ve "yüke göre dinamik olarak ayarlanan bir süspansiyonu” olacak.

Ayrıca araç Tesla modellerinin geri kalanından daha uzun bir sürüş menziline sahip olabilir. Gelen haberler tek şarjla yaklaşık 800 kilometre yol yapabileceğini ortaya koyuyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/110671477469429760