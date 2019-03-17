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Tesla pick-up'ın ilk teaser görseli yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Model Y'yi tanıtan Tesla'nın bir sonraki hedefi elektrikli pick-up çıkarmak. Şirketin patronu Elon Musk aracın ilk teaser görselini paylaştı.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla geçtiğimiz günlerde yeni otomobili Model Y'yi resmen tanıttı. Elon Musk her defasında elektrikli pick-up çıkarmak istediklerini dile getiriyordu. Deneyimli yönetici bu kez yaklaşmakta olan elektrikli pick-up modelinin ilk teaser görselini paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Porsche ilk elektrikli otomobili Taycan'ın teaser görsellerini yayınladı"
Tesla'nın ilk pick-up'ını bu yılın ilerleyen zamanlarında tanıtacağı bildiriliyor. Yayınlanan ipucu görseli aracı çok fazla açığa çıkarmasa da Tesla serisinin geri kalanından daha köşeli bir gövde yapısına sahip olacağını gösteriyor.
Tesla pick-up'ın ilk teaser görseli yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Konsept görseldir

800 kilometre menzil sunabilir

Şu an itibarıyla Tesla'nın tamamen elektrikli pick-up'ı hakkında pek bilgi yok ancak Elon Musk'a göre iki elektrik motoru ve "yüke göre dinamik olarak ayarlanan bir süspansiyonu” olacak.
Ayrıca araç Tesla modellerinin geri kalanından daha uzun bir sürüş menziline sahip olabilir. Gelen haberler tek şarjla yaklaşık 800 kilometre yol yapabileceğini ortaya koyuyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/110671477469429760 Yorum Yaz
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3qzotix 2 ay en beğenilen
Çok çirkin.
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veteriner69 2 ay
Tesla tarafından yayınlanan görsel şu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aykut11 1 ay
ssang young olmuş
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Guest-7721C843E 2 ay
Skodanin pikapa benziyor
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xml-arif 2 ay
çin malı x-class gibi :D
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aycibin 2 ay
amarok boyutlarına birşey olur heralde.bizim yollarda kullanımı biraz zor.menzil iyi.arazi performansı bakalım nasıl olacak.
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general4242 2 ay
Ashdhajdhshs
Millet olmamiz diyor da o görsel resmi değil konsept kafaniz mi güzel haberi mi okumuyorsunuz ?
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ahmet3976 2 ay
Amerika'da büyük ve heybetli pikaplar sevilir (Bkn: Ford F150,Chevrolet Silverado). Görseldeki gibi olacağını hiç sanmıyorum.
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DH Misafiri 2 ay
Elon Musk aşırı Cyberpunk bir tasarımı olacakğını söylemişti çoğu insanın hoşuna gitmeyecektir ama yıllardır cyberpunk tasarım bekleyen benim için ideal araç olacağı kesin
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darkfriairs 2 ay DH Misafiri
Cyberpunk tasarım bu ise biz o kadar resim, video, oyun yalan söylemiş. :)
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DH Misafiri 2 ay
Çok çirkin çok. Tesla'ya hiç yakışmamış tesla'nın tırı bile bundan daha yakışıklı
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DH Misafiri 2 ay
Bu elektrikli arabalar niye bu kadar çirkin tasarlanıyor?
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dede17 2 ay
Baya çirkin sanki photoshopla yapılmış
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Otomobil, tesla ve
6 etiket daha elektrikli araç pick-up teaser Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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