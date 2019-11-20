Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Philips, 43 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu

    Profesyonellere yönelik 49 inçlik devasa monitörünün sunan Philips şimdi de 43 inçlik bir model hazırladı. Philips 439P9H modeli fonksiyonel bir USB dock da sunuyor.
    2 gün
    1,6b
    3
    5
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Philips, 43 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Monitör pazarında son dönemde büyük ekranlı modeller ilgi görmeye başladı. Üreticiler portföylerine mutlaka büyük ekranlı ve ultra geniş ürünler ekleme gayretinde. Philips yeni 43 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu.

    Philips 439P9H özellikleri ve fiyatı

    Philips 439P9H monitör modeli 43 inçlik ekranında 3840x1200 piksel çözünürlük sunuyor. 32:10 ultra geniş format ile iki monitörü yan yana eklemiş gibi olan model 1800R kavis oranına sahip. Modelde toplam görüş alanı 1052x329mm olarak belirlenmiş.

    Ayrıca Bkz. "Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor"

    DisplayHDR 400 ile 400 nit parlaklığa çıkabilen monitör birden fazla kaynaktan gelen görüntüleri pencereler halinde dizebiliyor. KVM anahtarı ile birden fazla kasa-klavye-fare arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

    Adaptive-Sync desteği sayesinde gecikme ve yırtılmaları önleyen monitör dahili bir USB Tip-C dock istasyonuna sahip. Bu istasyonda Ethernet ve enerji aktarımı da yapılabiliyor. Üst kısımda web kamera Windows Hello ile uyumlu. Gözleri rahatsız etmemek adına düşük mavi ışık ve okuma modları da eklenmiş. Philips 439P9H modeli 879 Pound fiyat etiketi ile satılacak.



    https://www.techpowerup.com/261302/philips-launches-the-439p9h-superwide-monitor-43-va-32-10-3840-x-1200-100-hz Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon 1 gün
    tuhaf bir en/boy oranı. kime hitap ediyor ki bu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    absamet 2 gün
    Haberi omudum inceledim ahh ah dedim kapatıyorum sayfayı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 2 gün
    21:9 bence profesyonel çalışanlar için de, oyun severler içinde gayet yeterli bir oran. Ki oyunlarda hala daha ne yazık ki 21:9 desteklemeyenler dahi var. Ben yaklaşık 2-3 senedir 21:9 kullanıyorum epey memnunum.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MetalWave 1 gün Spider_hip
    21:9 mükemmel bir ekran. oyunları zevkle oyna, 2 pencereyi rahat kullan, filmleri boşluksuz seyret, oyun oynarken yan ekranda başka bir şey takip et.

    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    clarq26 2 gün
    bu ürün dün technopatın incellediği ürün değilmi ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Fareler üzerinde yapılan deneylere göre Elektronik sigara ile kanser bağlantılı 1 gün Tesla'nın rakibinden 1,100 beygirlik elektrikli otomobil konsepti: Karma SC2 1 gün Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak 1 gün Bu robot farklı | Çiğ köfte de yapıyor 1 gün SpaceX'in Starship Mk1 prototipi basınç testi sırasında patladı! 1 gün Apple, harita servisi için milyarlarca dolar harcadı 1 gün 4 arka kameralı Realme 5s tanıtıldı 1 gün Corsair yeni RGB şeritlerini duyurdu 1 gün Monero resmi web sitesi hacklendi 2 gün Apple'dan iPhone 11 modelleri için denklanşör butonuna sahip şarjlı kılıf 2 gün Apple, Windows için yeni multimedya uygulamaları oluşturacak programcı arıyor 2 gün Intel’in stok sıkıntısı nedeniyle piyasada daha fazla AMD tabanlı notebook yer alacak 2 gün Nvidia mobil GPU’larını Super’le güncellemeye hazırlanıyor 2 gün Titan'ın, ilk küresel jeolojik haritası tamamlandı 2 gün Toyota RAV4 Plug-in Hybrid tanıtıldı: En güçlü, en hızlı ve en verimli RAV4 2 gün 2020 Mini John Cooper Works GP tanıtıldı: En hızlı ve en güçlü Mini 2 gün Beklenen oldu: Joker'in devam filmi geliyor (Güncelleme) 2 gün Huawei Mate X ekran değişimi bir iPhone 11 Pro'ya bedel 2 gün Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı 2 gün Qualcomm'un yeni 5G modemi Huawei Balong 5000'in yarısı kadar 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Philips, 43 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu Sonraki Black Friday İndirimleri ile Bilgisayar Toplama Rehberi 2 gün Binance artık TL kabul ediyor 2 gün Samsung ikinci katlanabilir telefonunu tanıttı: Galaxy W20 5G 2 gün Turknet'ten müşterilerin kredi kartı bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama 2 gün Netflix, yeni 'Vikings' dizisini duyurdu: Valhalla 2 gün 8 kameralı Nokia 10'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı 2 gün Bill Gates destekli girişim, güneş enerjisinden rekor seviyede sıcaklık değerleri elde etti 2 gün Asus’tan dayanıklılık odaklı ProArt StudioBook Pro X 2 gün TCL Plex kutu açılışı ve ilk izlenimler | Yeni akıllı telefon markası 2 gün Ay’ın 500 kareden oluşan 52 megapiksellik harika fotoğrafı 2 gün Audi e-tron Sportback, dijital Matrix LED farları ve 466 km menziliyle geldi 2 gün Ofiste dondurma yaptık | Çok amaçlı mutfak robotu Thermomix 2 gün Bitcoin madencilik şirketleri, 2020'de dünyanın en büyük madencilik çiftliğini kuruyor 2 gün Epilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi 2 gün 106 yıllık marka tarihinde bir ilk: 2020 Aston Martin DBX tanıtıldı 2 gün Stanford Üniversitesi’nin yeni açtığı hastanede robotlar, eczacı olarak çalışıyor 2 gün En ucuz 4 kameralı telefon tanıtıldı 2 gün ADATA yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu 2 gün TikTok geliştiricisi çevrim içi müzik sektörüne giriyor 2 gün Black Friday rehberi: Bu 5 madde ile o günün kârlı çıkanı siz olun Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim