Philips, 43 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu

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Monitör pazarında son dönemde büyük ekranlı modeller ilgi görmeye başladı. Üreticiler portföylerine mutlaka büyük ekranlı ve ultra geniş ürünler ekleme gayretinde. Philips yeni 43 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu.

Philips 439P9H özellikleri ve fiyatı

Philips 439P9H monitör modeli 43 inçlik ekranında 3840x1200 piksel çözünürlük sunuyor. 32:10 ultra geniş format ile iki monitörü yan yana eklemiş gibi olan model 1800R kavis oranına sahip. Modelde toplam görüş alanı 1052x329mm olarak belirlenmiş.

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DisplayHDR 400 ile 400 nit parlaklığa çıkabilen monitör birden fazla kaynaktan gelen görüntüleri pencereler halinde dizebiliyor. KVM anahtarı ile birden fazla kasa-klavye-fare arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Adaptive-Sync desteği sayesinde gecikme ve yırtılmaları önleyen monitör dahili bir USB Tip-C dock istasyonuna sahip. Bu istasyonda Ethernet ve enerji aktarımı da yapılabiliyor. Üst kısımda web kamera Windows Hello ile uyumlu. Gözleri rahatsız etmemek adına düşük mavi ışık ve okuma modları da eklenmiş. Philips 439P9H modeli 879 Pound fiyat etiketi ile satılacak.

https://www.techpowerup.com/261302/philips-launches-the-439p9h-superwide-monitor-43-va-32-10-3840-x-1200-100-hz