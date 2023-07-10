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    Amazon Prime Day indirimlerini takip edebileceğiniz forum konuları

    Amazon'un Prime Day indirimleri 11-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. İndirimleri takip edebeceğiniz forum konularını bir araya getirdik.                          
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    Amazon Prime Day indirimlerini takip edebileceğiniz forum konular Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Prime üyelerine özel en büyük indirim kampanyası olan Prime Day indirimleri, 11 Temmuz saat 00.00’da başlayacak ve 17 Temmuz 23.59’da sona erecek. Prime Day boyunca Forum DonanımHaber’in “Sıcak Fırsatlar” bölümünü takip ederek indirimli ürünleri anında yakalayabilir ve gerçek fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

    Fırsatları yakalamak için saatlerce vakit harcamak yerine aşağıdaki forum konularını ziyaret edebilir ve sizler de uygun fiyatlı gördüğünüz ürünleri paylaşarak diğer kullanıcılara fayda sağlayabilirsiniz.

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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