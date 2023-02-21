Philips’ten premium oyuncu monitörü

Tam Boyutta Gör Monitör tarafında son aylarda oldukça hareketli olan Philips şimdi de bütçe kaygısı olmayan oyuncular için üst düzey bir monitör modeli duyurdu. Philips Evnia pek çok iddialı özelliği bünyesinde barındırıyor.

Philips Evnia 42M2N8900 özellikleri ve fiyatı

Philips Evnia serisinin en tepe modeli olacak yeni monitör 42 inçlik OLED ekranında 3840x2160 piksel çözünürlük sunuyor. Griden griye 0.1ms tepki süresi olan monitör 138Hz seviyesine hız aşırtılabiliyor.

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10-bit renk desteği sunan monitör 1.07 milyar renge ulaşabiliyor. HDR10 desteği sayesinde daha canlı görüntüler sunarken yenilikçi Ambilight özelliği de oyun atmosferini daha çekici hale getiriyor.

KVM anahtarı ile iki bilgisayar arasında hızlı geçiş yapabilirken HDMI 2.1, DP 1.4, USB Tip-C, hızlı şarj, USB Tip-B upstream şeklinde bağlantıları mevcut. Philips Evnia 42M2N8900 monitör modeli 1699 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

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Philips Evnia 42M2N8900 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı