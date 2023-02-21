Philips’ten premium oyuncu monitörü

Philips Evnia 42M2N8900 özellikleri ve fiyatı
Philips Evnia serisinin en tepe modeli olacak yeni monitör 42 inçlik OLED ekranında 3840x2160 piksel çözünürlük sunuyor. Griden griye 0.1ms tepki süresi olan monitör 138Hz seviyesine hız aşırtılabiliyor.
10-bit renk desteği sunan monitör 1.07 milyar renge ulaşabiliyor. HDR10 desteği sayesinde daha canlı görüntüler sunarken yenilikçi Ambilight özelliği de oyun atmosferini daha çekici hale getiriyor.
KVM anahtarı ile iki bilgisayar arasında hızlı geçiş yapabilirken HDMI 2.1, DP 1.4, USB Tip-C, hızlı şarj, USB Tip-B upstream şeklinde bağlantıları mevcut. Philips Evnia 42M2N8900 monitör modeli 1699 Avro fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.