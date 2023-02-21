Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Philips’ten premium oyuncu monitörü

    Philips Evnia 42M2N8900 oyuncu monitörü OLED ekran, KVM anahtarı, 138Hz tazeleme hızı, 0.1ms tepki süresi, hızlı şarj desteği, 10-bit renk gibi özelliklerle geliyor. 
    Oy Ver
    Philips Evnia 42M2N8900 Tam Boyutta Gör
    Monitör tarafında son aylarda oldukça hareketli olan Philips şimdi de bütçe kaygısı olmayan oyuncular için üst düzey bir monitör modeli duyurdu. Philips Evnia pek çok iddialı özelliği bünyesinde barındırıyor.

    Philips Evnia 42M2N8900 özellikleri ve fiyatı

    Philips Evnia serisinin en tepe modeli olacak yeni monitör 42 inçlik OLED ekranında 3840x2160 piksel çözünürlük sunuyor. Griden griye 0.1ms tepki süresi olan monitör 138Hz seviyesine hız aşırtılabiliyor.

    10-bit renk desteği sunan monitör 1.07 milyar renge ulaşabiliyor. HDR10 desteği sayesinde daha canlı görüntüler sunarken yenilikçi Ambilight özelliği de oyun atmosferini daha çekici hale getiriyor.

    KVM anahtarı ile iki bilgisayar arasında hızlı geçiş yapabilirken HDMI 2.1, DP 1.4, USB Tip-C, hızlı şarj, USB Tip-B upstream şeklinde bağlantıları mevcut. Philips Evnia 42M2N8900 monitör modeli 1699 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    ardicli2000 4 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 10 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chrome sık kullanılanlar nerede chevrolet epica yorum cs go raw girişi nedir kedi sakinleştirici yorumları rölantide kalorifer soğuk üflüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız