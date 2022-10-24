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    Philips Evnia oyuncu monitörleri duyuruldu

    Philips monitörleri ve aksesuarlarının yeni ürün yelpazesi Evnia birbirinden iddialı oyuncu monitörleri ile pazara giriyor. Philips Evnia özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Philips Evnia Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır kendisine istikrarlı bir gelir pastası oluşturan oyuncu ekipmanları pazarı sürekli yeni üreticilerin girişine sahne oluyor. Philips da Evnia markası altında oyuncu monitörleri pazarlayacak.

    Philips Evnia nedir?

    Bugüne kadar farklı isimler altında oyuncu monitörleri geliştiren Philips’in marka lisans ortağı MMD, Evnia isimlendirmesi altında yeni bir seriye başladı. Philips Evnia iddialı oyuncu monitörleri barındıracak.

    Evnia (Yunanca: Εύνοια) sözcüğü eu (iyi) ve nous (zihin) bileşenlerinden oluşuyor, bu da kelimesi kelimesine “iyi bir zihin” ve “akıllıca düşünme” anlamlarına geliyor. Evnia birini ya da bir şeyi desteklemeye ve korumaya yönelik bir ilgiyi gösteren bir sözcük olarak kullanılıyor. Philips Evnia markası da teknik avantajları görsel çekilik ile destekliyor.  

    Piyasadaki ilk model: Philips Evnia 34M2C7600MV

    Philips Evnia serisinin ilk modeli olan kavisli Philips Evnia 34M2C7600MV monitörü, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 çözünürlük ve HDR1400 ile neredeyse sinemavari bir deneyimi garantiliyor. Monitörün 1,152 alana sahip mini-LED arka aydınlatması ise aydınlatmanın gelişmiş şekilde kontrolünü ve daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar için kontrast oranını sağlıyor.

    Ambiglow, oyuna tam kapsamlı bir sürükleyicilik katıyor. Görsel performansa ise gaming özellikleri uyum sağlıyor; 165 Hz yenileme oranı, ultra düşük girdi gecikmesi ve Adaptive-Sync ile, en aksiyon dolu oyunlar bile mutlaka pürüzsüz ve akıcı olacak. Philips Evnia 34M2C7600MV USB-C portlarının tam bağlantısının yanı sıra KVM anahtarı ve kullanıcıların tercihlerine uyacak şekilde yüksekliği ayarlanabilir bir ayak ile geliyor.

    Philips Evnia tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Evnia monitör ürün grubu, bu lansman ile birlikte, şu modellerde de gelecekte de daha performans odaklı ürünler ile karşımızda olacak: 42M2N8900 (42 inç OLED düz ekran), 34M2C8600 (34 inç QD OLED kavisli ekran) ve 27M2C5500W (27 inç VA kavisli ekran). Bu teklif, yenilikçi ve şık aksesuvarlar ile tamamlanıyor: iki klavye (SPK8508 ve SPK8708), iki fare (SPK9508 ve SPK9708), iki kulaklık (TAG5208 ve TAG7208) ve bir fare matı (SPL7508).

    Fiyatlandırma ve piyasaya çıkış

    Philips Evnia 34M2C7600MV Aralık 2022 tarihinden itibaren 2028 USD fiyatından piyasada bulunabilecek.Philips Evnia 42M2N8900, 34M2C8600 ve 27M2C5500W 2023 yılının Ocak ortasından itibaren piyasada bulunabilecek. Fiyatlar sırasıyla 1920 USD, 1812 USD ve 567 USD olacak. Bütün aksesuvarlar Haziran 2023’ten itibaren piyasada bulunacak.

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