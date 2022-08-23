Philips kablosuz kulaklık 60 saat süre ve aktif gürültü engelleme ile geliyor

Son dönemde giderek yükselen aktif gürültü engelleme yapabilen kablosuz kulaklık trendine Philips de katılıyor. Philips TAH8856 hem uzun kullanım süreleri hem de gürültü engelleme özelliklerine sahip.

Philips TAH8856 özellikleri ve fiyatı

Philips TAH8856 kablosuz kulaklık 40mm büyük sürücüler ile geliyor ve güçlü bass sunuyor. Toplamda yer alan 4 mikrofon ile güçlü bir gürültü engelleme yapan kulaklık ortam seslerini almanıza da imkân tanıyor. Gürültü engelleme uygulama üzerinden kontrol ediliyor.

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Mikforonlar ayrıca berrak görüşme kalitesi için de kullanılıyor. Ses ve oynatma kontrolleri dış çerçeveye entegre edilmiş. Bluetooth 5.0 ile aynı anda 2 cihaza birden bağlanabiliyor. Ayrıca 3.5mm girişi de mevcut.

Gürültü engelleme kapalı iken kulaklık 60 saate kadar kullanılabiliyor. Hızlı şarj ile 15 dakikalık şarj 8 saate varan süre sağlayabiliyor. SBC / AAC kodeklerini de destekleyen Philips TAH8856 kablosuz kulaklık 139 Avro fiyat etiketine sahip.

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Philips TAH8856 kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı