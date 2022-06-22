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    Philips Hue ilk taşınabilir akıllı masa lambasını duyurdu

    Philips Hue Go taşınabilir akıllı lamba uzun kullanım süreleri sayesinde farklı mekânlarda aydınlatma yapabiliyor. Philips Hue ayrıca 3 farklı aydınlatma ürünü daha tanıttı. 
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    Philips Hue Go

    Ağa bağlı aydınlatma ürünleri sınıfında bugüne kadar önemli yatırımları olan Philips Hue markası kullanışlı ürünler geliştirmeye devam ediyor. Philips Hue Go firmanın ilk taşınabilir akıllı masa lambası oldu.

    Philips Hue Go özellikleri ve fiyatı

    Philips Hue Go farklı ortamlarda aydınlatma ihtiyacınızı karşılamak için geliştirilmiş. Her yere taşınabilen lamba tek şarj ile 48 saate kadar kullanılabiliyor. Atadığınız profiller arasında özel tuşu ile gezebiliyorsunuz. Philips Hue Go taşınabilir masa lambası 160$ fiyat etiketi ile satılacak.

    Diğer taraftan Philips Hue Signe güneş ışığını taklit edebilen yapısı ile uyumanıza yardımcı oluyor. Günün saatlerine göre maviden saf turuncu renge doğru geçiş yaparak yatak odanızı aydınlatıyor. Philips Hue Signe modeli 350$ fiyat etiketine sahip.

    Son olarak 3 farklı odaya senaryolar atayabileceğiniz yeni dört tuşlu kontrol modülü 50$ iken yüksek parlaklık değerine sahip tepe lambası da farklı boyutlar ile 50$ olarak satılacak.

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