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    Elektrikli bisiklet dönüşüm kitinde devrim

    Skarper elektrikli bisiklet dönüşüm kiti fazla zahmete girmeden ve bisikletinizi zorlamadan kolay bir şekilde tak-çıkar yapabileceğiniz yenilikçi bir çözüm ile geliyor. 
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    Skarper

    Son yıllarda elektrikli bisiklet kullanımı yaygınlaşmaya başladı ancak elinde standart bir bisikleti olanlar için yeni bir elektrikli almak çok uygun olmayabiliyor. Bunun için farklı kitler mevcut ancak biraz zahmetli. Skarper girişimi bu alanda bir devrim yapmak istiyor.

    Skarper’dan yenilikçi dönüşüm kiti

    Olimpiyat şampiyonu Sir Chris Hoy ve Alastair Darwood tarafından kurulan Skarper girişimi yenilikçi bir dönüşüm kiti geliştirdi. Halen test sürecinde olan bu kit arka fren diski ile birlikte kullanılıyor ve itici güç oluşturuyor.

    Krank üzerine entegre edilen bir sensör güç seviyesini düzenleyebiliyor. Kitin ağırlığı 3Kg ve kolayca taşınabiliyor. Tek şarj ile 60Km gidebilen cihaz 2.5 saatte tamamen şarj olabiliyor. Pazara göre 23KM/h-32KM/h hız sağlayabiliyor. Fren de bu cihaz üzerinden yapılıyor.

    Disk freni olan herhangi bir bisiklet ile uyumlu Skarper dönüşüm kiti için 2023 yılı ortaları işaret ediliyor. Fiyatı ise 1200$ civarında olacak. Skarper ayrıca fabrika çıkışı bir elektrikli bisiklet için üreticilerle de görüşme halinde.

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