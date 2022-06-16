Philips yeni kısa mesafe projeksiyon cihazını duyurdu

Son dönemde kısa mesafelerden keskin görüntüler yansıtabilen projeksiyon cihazları rağbet görmeye başladı. Üreticiler yükselen trendi yakalayabilmek için farklı özelliklere sahip projeksiyon cihazları piyasaya sürüyor.

Philips Screeneo U4 özellikleri ve fiyatı

Philips Screeneo U4 projeksiyon cihazı 19.5cm mesafede 60 inçlik, 30.5cm mesafede ise 80 inçlik Full HD görüntü yansıtabiliyor. Hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelebilen cihaz işletim sistemi olmadığı için kaynağa ihtiyaç duyuyor.

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Hızlı otomatik odaklama yapabilen cihaz 4 adet Cortex-A55 çekirdekli AMlogic T972 yonga setinden güç alıyor. Rec.709 HDTV standart renk gamının yüzde 108’ini kapsayabilen ürün HDR10 desteği de sunuyor.

Texas Instrument DLP sinema teknolojisi ile canlı renkler sunabilirken XPR teknolojisi ile de renk doğruluğu elde ediyor. 4 köşe düzeltme özelliği cihaz tam duvar önünde olmasa bile düzgün bir sahne sağlıyor.

LED lamba 30 bin saate kadar kullanılabilen üründe 2 adet HDMI 2.0, USB Tip-A ve 3.5mm girişleri yer alıyor. Aynı anda 2 adet Bluetooth cihaza ses verebilen üründe 2 adet 15W hoparlör bulunuyor. Philips Screeneo U4 projeksiyon cihazı Indiegogo üzerinde 599 Avro fiyat etiketi ile destek arıyor.

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Philips Screeneo U4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı