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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Philips yeni nesil konsollar için şimdiden monitör hazırlamaya başladı

    Philips 345M1CR Momentum oyuncu monitörü 144Hz tazeleme hızı, HDMI 2.0, ultra geniş ekran gibi özellikleri ile biraz daha yeni nesil konsollara göre olduğu izlenimini uyandırıyor.
    53 dk.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Philips yeni nesil konsollar için şimdiden monitör hazırlamaya başladı
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    Sony ve Microsoft’un yeni nesil konsolları için halen önümüzde uzun bir süre var ancak şimdiden iyi bir konsol sistemi kurmak isteyenler için seçenekler gelmeye başladı. Philips bunlar arasında.

    Philips 345M1CR Momentum özellikleri

    34 inçlik VA LCD ekranında 3440 x 1440 piksel çözünürlük sunan Philips 345M1CR Momentum monitörü 1500R kavis çapına ve 21:9 görüntü oranına sahip. 4ms tepki süresi düşük bulanıklık modunda 1ms oluyor. Tazeleme hızı ise 144Hz seviyesinde.

    Ayrıca Bkz. "6 çekirdekli Ryzen işlemcili Lenovo IdeaPad 5 satışa çıkıyor"

    Philips 345M1CR Momentum oyuncu monitörü konsol oyunculuğunu yeni bir seviyeye taşıdığını ifade ediyor. Bununla birlikte ultra geniş ekran ve HDMI 2.0 bağlantısı nedeniyle monitörün PlayStation 5 ile Xbox Series X konsolları için hazırlandığı kanısı hakim. Philips 345M1CR Momentum ilerleyen aylarda piyasaya çıkacak.

    Philips yeni nesil konsollar için şimdiden monitör hazırlamaya başladı
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    https://www.techpowerup.com/266274/philips-intros-345m1cr-momentum-ultrawide-144-hz-monitors-for-next-gen-consoles Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    St Batuhan (Batuhan Süersan) 4 dk.
    HDMI 2.0 niye yeni nesil için diye nitelendirilir ki? Yeni nesil için denildiğinde 2.1 akla geliyor. Habere girerken o şekilde düşünüp girdim ama...

    Kaynağa baktığımda orada da benzer yorumlar bulunmakta zaten. Saçma bir haber olmuş. Saçma derken kaynak için diyorum özellikle. 2.1'in oyun konusunda destekleri de bulunmakta. Belki bunlardan entegrasyon vardır 2.0b dahiliyetinde diyeceğim ama yine saçma geliyor.
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