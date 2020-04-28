Philips yeni nesil konsollar için şimdiden monitör hazırlamaya başladı

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Sony ve Microsoft’un yeni nesil konsolları için halen önümüzde uzun bir süre var ancak şimdiden iyi bir konsol sistemi kurmak isteyenler için seçenekler gelmeye başladı. Philips bunlar arasında.

Philips 345M1CR Momentum özellikleri

34 inçlik VA LCD ekranında 3440 x 1440 piksel çözünürlük sunan Philips 345M1CR Momentum monitörü 1500R kavis çapına ve 21:9 görüntü oranına sahip. 4ms tepki süresi düşük bulanıklık modunda 1ms oluyor. Tazeleme hızı ise 144Hz seviyesinde.

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Philips 345M1CR Momentum oyuncu monitörü konsol oyunculuğunu yeni bir seviyeye taşıdığını ifade ediyor. Bununla birlikte ultra geniş ekran ve HDMI 2.0 bağlantısı nedeniyle monitörün PlayStation 5 ile Xbox Series X konsolları için hazırlandığı kanısı hakim. Philips 345M1CR Momentum ilerleyen aylarda piyasaya çıkacak.

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https://www.techpowerup.com/266274/philips-intros-345m1cr-momentum-ultrawide-144-hz-monitors-for-next-gen-consoles

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