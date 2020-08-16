Photoshop'a entegre edilen yeni teknoloji ile sahte fotoğraflar tespit edilebilecek

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Adobe, geçtiğimiz yıl Content Authenticity Initiative ile internette dolaşan değiştirilmiş görüntülerin sayısını azaltmak için çalışmalara başlamıştı. Şirket, yeni teknolojinin, fotoğraflar ve videolar dahil olmak üzere içeriğin gerçekliğini doğru şekilde nitelendirmesine ve doğrulamasına yardımcı olmak için meta veri etiketleme ve kriptografi kullanacağını açıkladı.

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Adobe, Photoshop'un bu teknolojiyi içeren bir önizleme sürümünü bu yılın ilerleyen günlerinde piyasaya süreceğini belirtti. Şirket ayrıca yeni özelliği, yaratıcı profesyoneller için bir sosyal medya ağı olan Behance ile entegre etmeyi planlıyor.

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Sahte görsellerle mücadele

Photoshop, kullanıcıların oluşturduğu görüntülere etiketler ekleyecek. Bu etiketler, fotoğrafların kökenleri hakkında bilgi sağlayacak ve size bir görüntünün orijinal fotoğrafçısının kim olduğunu, çekim yeri ve zamanı söyleyecek. Ayrıca bu ayrıntılar, fotoğrafların özgünlüğünü kanıtlamak için kriptografik olarak imzalanacak.

Wired'ın haberine göre Twitter ve Facebook bu teknolojinin geliştirilmesi ve yanıltıcı görüntülerin tespit edilmesi için Adobe ile birlikte çalışabilir. Tabii bu teknolojinin çok iler seviyelere gelebilmesi için yazılım geliştiricileri, kamera üreticileri, sosyal medya ağları ve medya kuruluşlarının birlik içinde hareket etmesi ve görsel materyaller için belli standartları benimsemeleri gerekiyor.

https://www.wired.com/story/photoshop-id-images-photoshopped-deepfake/

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