Photoshop'a entegre edilen yeni teknoloji ile sahte fotoğraflar tespit edilebilecek

Adobe, geçtiğimiz yıl Content Authenticity Initiative ile internette dolaşan değiştirilmiş görüntülerin sayısını azaltmak için çalışmalara başlamıştı. Şirket, yeni teknolojinin, fotoğraflar ve videolar dahil olmak üzere içeriğin gerçekliğini doğru şekilde nitelendirmesine ve doğrulamasına yardımcı olmak için meta veri etiketleme ve kriptografi kullanacağını açıkladı.İlginizi Çekebilir Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı
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Adobe, Photoshop'un bu teknolojiyi içeren bir önizleme sürümünü bu yılın ilerleyen günlerinde piyasaya süreceğini belirtti. Şirket ayrıca yeni özelliği, yaratıcı profesyoneller için bir sosyal medya ağı olan Behance ile entegre etmeyi planlıyor.
Sahte görsellerle mücadele
Photoshop, kullanıcıların oluşturduğu görüntülere etiketler ekleyecek. Bu etiketler, fotoğrafların kökenleri hakkında bilgi sağlayacak ve size bir görüntünün orijinal fotoğrafçısının kim olduğunu, çekim yeri ve zamanı söyleyecek. Ayrıca bu ayrıntılar, fotoğrafların özgünlüğünü kanıtlamak için kriptografik olarak imzalanacak.
Wired'ın haberine göre Twitter ve Facebook bu teknolojinin geliştirilmesi ve yanıltıcı görüntülerin tespit edilmesi için Adobe ile birlikte çalışabilir. Tabii bu teknolojinin çok iler seviyelere gelebilmesi için yazılım geliştiricileri, kamera üreticileri, sosyal medya ağları ve medya kuruluşlarının birlik içinde hareket etmesi ve görsel materyaller için belli standartları benimsemeleri gerekiyor.
https://www.wired.com/story/photoshop-id-images-photoshopped-deepfake/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ama işin ilginçi objektif hiç bir zaman objektif olamamaktadır.
çünkü içindeki lensler çerçeve açısını devamlı değiştirme özelliğine sahip
özetle bu iş bu lens teknolojisi ile ola bilecek bir iş değildir.
çünkü ortada gerçek nesnelerin gerçek görüntülerini gerçek açısallıkla çeke bilen bir teknoloji hala daha var değil !
aslında var ama ona da eski röntgen filmi kadar pozlama filmi gerektirir.
bu açıdan pratikte uygulamaya uygun değil
biz resim diye gerçeğin sanal yansımalarının imajlarına bakıyoruz sadece