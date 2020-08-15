Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trump, TikTok'un satışı için verdiği süreyi 90 güne uzattı

    ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli Bytedance şirketinin sahip olduğu TikTok platformunun, ABD'li bir şirkete satılması için belirlediği 45 günlük süreyi 90 güne çıkardı.
    6 gün
    1,8b
    1
    12
    Mobil U...
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Trump, TikTok'un satışı için verdiği süreyi 90 güne uzattı
    Tam Boyutta Gör

    ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yayınlanan bir idari emirle, TikTok'un ABD haklarının satışı için verdiği süreyi 45 günden 90 güne uzattı.

    Ayrıca Bkz. "Bill Gates: TikTok'u almak Microsoft için riskli bir hareket"

    Verilerin silinmesini istiyor

    Bu, TikTok ve bu platformun ABD'deki geleceği için iyi bir haber olarak görülüyor. Önceki emir, ByteDance'ın 45 gün içinde ABD merkezli bir şirketle anlaşmaya varamaması durumunda, TikTok'un uygulama mağazalarından kaldırılmasını ve ABD'de yasaklanmasını içeriyordu. Yayınlanan yeni emir, ByteDance'e TikTok'un satışına yönelik olası bir anlaşma için zaman kazandırıyor. Trump, yürütme emrinde, "Beni, ByteDance'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerde bulunabileceğine inandıran kanıtlar var" ifadelerini kullandı.

    Trump, TikTok'un satışı için verdiği süreyi 90 güne uzattı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Trump, ByteDance'ın ABD kullanıcıların TikTok verilerinin tümünün imha edilmesini ve tüm bu verilerin olası kopyalarının da kalıcı bir silinmesini talep ediyor. TikTok'un sahibi Bytedance şirketi ise büyük bir çıkmazda diyebiliriz. Platformun ABD haklarını satın almak isteyen şirketler arasında Microsoft ve Twitter gibi dünya devlerinin de yer aldığını belirtelim. Ülkemizde de son derece popüler olan TikTok'un geleceğinin hangi yönde şekilleneceğini ise 90 gün içinde göreceğiz.



    https://www.theverge.com/2020/8/14/21369753/bytedance-tiktok-trump-china-app-privacy-90-days Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    ABD ye satılsa verileri onlar toplar daha kötü olur. Trump hepsinden daha beter
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    chnyldz03 5 gün
    amerika herşeyde tekel olmak istiyor bu dünya nın başına gelen en büyük bela amerika dır net
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nikki Sixx (Koray Topcu) 5 gün
    Huawei'ye bir şey uydur, TikTok'a başka bir şey uydur... Güçlenen ve en tepeye çıkacağı belli olan tüm yabancı oluşumların karşısına çıkıyorlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 5 gün
    trump hızlı olsana olum ne yapacaksan yap seçmeyecekler seni yapman gerekenleri yap hızlıca yok mu bir Ayasofya'sı falan bu Amerika nın açsın hızlıca hiç mi gecikmiş iş yok la amerikada her şeyiniz mi okey arkadaş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Macintosh (Özgür Olcay) 5 gün
    Tik tok falan umurlarında değil. tek dertleri sidik yarıştırmak. En büyük güç benim gösterisi bu iş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold (R S) 5 gün
    Ne tiktokmuş be
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 5 gün
    ulan sarı kafa , nedir dünyanın senden çektiği
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    blood.army (Kurtuluş Bilgin) 4 gün drjacob
    kardeş unutma gelen gideni aratır derler. bence adamın kalması cok daha doğru akrar çine kafayı takmış durumda . Joe biden gibi tipler gelirse bak gör nasıl tepemize binecekler. en azından adam manyak ülkesini anlık zevklerine göre yönetip hata yapıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 5 gün
    Aslında Tiktok güvenlik açığı veya Tiktok kalitesiz içerik üretiyor gibi dertleri yok. Tek dert, para para para. Bu kadar çok kazanıyor ve bizden daha çok kullanıcı barındırıyor ise bizim olmalı. Neden olmasın, biz ne istersek alırız çünkü biz güçlüyüz ve herkes bizden korkar. O zaman sen bizim olacaksın ya da kara toprağın. Tiktoku aldıktan ve içini boşalttıktan sonra kenara atacaklardır. Sıradaki gelsin. Bir zamanlar bir de efsane marka Nokia vardı. Sahi ona kimler el almıştı da sonu hüsranla bitti?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart0201 6 gün
    boş işler tiktok ne ya ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    renega (Ömer Can IŞIK) 5 gün smart0201
    instagram neyse tiktok da o. youtube'de bile ilk okullu çocukların vlogları var
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Moto E7 Plus'ın bazı özellikleri kesinleşti! 5 gün Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin render görüntüleri ortaya çıktı! 5 gün Huawei'nin geçici genel lisansının süresi doldu: Bu durum ne anlama geliyor? 5 gün Fortnite Raise the Cup turnuvası duyuruldu 5 gün Switchblade ile Nintendo Switch konsolu daha yetenekli 5 gün Razer Naga oyuncu faresi yenilendi 5 gün Crew Dragon Crew-1 görevi Ekim ayı sonuna ertelendi 6 gün Ubisoft, suistimal iddialarının ardından AC Valhalla’nın yaratıcı direktörünün işine son verdi 6 gün Microsoft Flight Simulator'un 40 yıllık müthiş değişimi (VİDEO) 6 gün Instagram mesajları Facebook Messenger'a taşınıyor 6 gün Micron RTX 3090’ın belleğini doğruladı 6 gün App Store krizi büyüyor: Epic'e bir destek de Facebook'tan 6 gün İntel Tiger Lake SoC’unu detaylandırdı: Superfin nodu, Willow Cove, artan önbellek ve Xe iGPU 6 gün Boom Overture ile süpersonik hava yolculuğu aynı zamanda karbon salınımsız olacak 6 gün Kompakt Google Asistan arayüzü daha çok kullanıcıya sunuldu 6 gün Vaka sayısında son 45 günün en yüksek rakamı 6 gün Ucuz amiral gemisi Redmi K30 Ultra, bir dakikada 100 bin adet sattı 6 gün Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonu ortaya çıktı 6 gün Snapdragon 460 ile gelecek olan Vivo Y20'nin detayları sızdı 6 gün Starlink uydudan internet hizmetinin ilk hız testi sonuçları ortaya çıktı 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Trump, TikTok'un satışı için verdiği süreyi 90 güne uzattı Sonraki Realme C12 tanıtıldı: 130 dolara 6.000 mAh pil ve üçlü arka kamera sistemi 6 gün Antibakteriyel özelliğe sahip selüloz içeren membran geliştirildi 6 gün Apple Music, üniversite öğrencilerine özel 6 ay ücretsiz oldu 6 gün Bursa'da Abdülhamid döneminden kalma saat restore edildi 6 gün AMD'nin gücü adına | Dell G5 SE kutu açılışı 6 gün Google, Duo ve Meet'i birleştirmek istiyor: 'Duet' 6 gün İkinci el araç satışlarına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı 6 gün Telegram, sonunda görüntülü arama desteğini başlattı 6 gün Instagram, silinmiş fotoğrafları ve mesajları bir yıldan fazla bir süre boyunca sunucularında sakladı 6 gün Bu mini PC modelinde parmak izi okuyucu ve DeX benzeri özellik var 6 gün Haftaya A101 marketlerde Honor 9X, BİM marketlerde akıllı çocuk saati var 6 gün Zynga Türkiye ilk mobil oyununu yayınladı 1 hf. Epic Store'un ücretsiz 'Total War Saga: Troy' kampanyasına inanılmaz ilgi 1 hf. Origin Access ve EA Access'in ismi değişti: EA Play 1 hf. Piksellerin mucidi Russell Kirsch 91 yaşında hayata gözlerini yumdu 1 hf. Intel’in son ürünü özel bir işletim sistemi oldu 1 hf. Redmi G oyuncu dizüstü modeli duyuruldu 1 hf. Vaka sayısı 1200'lerde seyretmeye devam ediyor (14 Ağustos) 1 hf. Kia, servis hizmetinde temassız sürece başladı 1 hf. Google, Android 11 tabanlı Wear OS'u duyurdu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız