Trump, TikTok'un satışı için verdiği süreyi 90 güne uzattı

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ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yayınlanan bir idari emirle, TikTok'un ABD haklarının satışı için verdiği süreyi 45 günden 90 güne uzattı.

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Verilerin silinmesini istiyor

Bu, TikTok ve bu platformun ABD'deki geleceği için iyi bir haber olarak görülüyor. Önceki emir, ByteDance'ın 45 gün içinde ABD merkezli bir şirketle anlaşmaya varamaması durumunda, TikTok'un uygulama mağazalarından kaldırılmasını ve ABD'de yasaklanmasını içeriyordu. Yayınlanan yeni emir, ByteDance'e TikTok'un satışına yönelik olası bir anlaşma için zaman kazandırıyor. Trump, yürütme emrinde, "Beni, ByteDance'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerde bulunabileceğine inandıran kanıtlar var" ifadelerini kullandı.

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Ayrıca Trump, ByteDance'ın ABD kullanıcıların TikTok verilerinin tümünün imha edilmesini ve tüm bu verilerin olası kopyalarının da kalıcı bir silinmesini talep ediyor. TikTok'un sahibi Bytedance şirketi ise büyük bir çıkmazda diyebiliriz. Platformun ABD haklarını satın almak isteyen şirketler arasında Microsoft ve Twitter gibi dünya devlerinin de yer aldığını belirtelim. Ülkemizde de son derece popüler olan TikTok'un geleceğinin hangi yönde şekilleneceğini ise 90 gün içinde göreceğiz.

https://www.theverge.com/2020/8/14/21369753/bytedance-tiktok-trump-china-app-privacy-90-days

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