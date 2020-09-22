Photoshop'un yeni özelliğiyle gökyüzünü değiştirmek çocuk oyuncağı haline geliyor

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Adobe MAX konferansı bu yıl 20-22 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğe sayılı günler kala şirket ilgi çekici paylaşımlar yapmaya başladı.

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Adobe'nin YouTube kanalında, Photosop'a eklenen yapay zeka (AI) tabanlı Sky Replace (Gökyüzü Değiştirme) özelliğini gösteren bir video yayınlandı.

Söz konusu araç makine öğrenimi teknolojisiyle görüntünün arka ve ön planını otomatik olarak tanımlayabiliyor. Daha sonrasında ise nesneleri maskeleyerek gökyüzünü ayırıyor.

Renk sıcaklığını gökyüzüne uyduruyor

Bu işlemler tamamlandıktan sonra kütüphaneden alternatif bir gökyüzü görseli seçebileceğiniz gibi kendi gökyüzü fotoğrafınızı da ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca renk düzeltmesi yapabilir, arka planın konumunu değiştirebilirsiniz.

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Sky Replace aracının şahane yanlarından biri de tüm görüntünün renk sıcaklığını gökyüzüne uyacak şekilde otomatik olarak ayarlayabilmesi. Adobe, yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamadı. Muhtemelen bunu Adobe Max konferansı sırasında öğreneceğiz.

https://www.youtube.com/watch?v=K_jWJ7Z-tKI

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