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    Photoshop'un yeni özelliğiyle gökyüzünü değiştirmek çocuk oyuncağı haline geliyor

    Adobe popüler grafik ve fotoğraf düzenleme yazılımı Photoshop'a yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Yakında fotoğraflardaki gökyüzünü değiştirmek çok basit hale gelecek.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Photoshop'un yeni özelliğiyle gökyüzünü değiştirmek çocuk oyuncağı haline geliyor
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    Adobe MAX konferansı bu yıl 20-22 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğe sayılı günler kala şirket ilgi çekici paylaşımlar yapmaya başladı.

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    Adobe'nin YouTube kanalında, Photosop'a eklenen yapay zeka (AI) tabanlı Sky Replace (Gökyüzü Değiştirme) özelliğini gösteren bir video yayınlandı.

    Söz konusu araç makine öğrenimi teknolojisiyle görüntünün arka ve ön planını otomatik olarak tanımlayabiliyor. Daha sonrasında ise nesneleri maskeleyerek gökyüzünü ayırıyor.

    Renk sıcaklığını gökyüzüne uyduruyor

    Bu işlemler tamamlandıktan sonra kütüphaneden alternatif bir gökyüzü görseli seçebileceğiniz gibi kendi gökyüzü fotoğrafınızı da ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca renk düzeltmesi yapabilir, arka planın konumunu değiştirebilirsiniz.

    Photoshop'un yeni özelliğiyle gökyüzünü değiştirmek çocuk oyuncağı haline geliyor
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    Sky Replace aracının şahane yanlarından biri de tüm görüntünün renk sıcaklığını gökyüzüne uyacak şekilde otomatik olarak ayarlayabilmesi. Adobe, yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamadı. Muhtemelen bunu Adobe Max konferansı sırasında öğreneceğiz.



    https://www.youtube.com/watch?v=K_jWJ7Z-tKI Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    NAGİSA 5 sa.
    Xiaomi telefonlar zaten yapabiliyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 sa. NAGİSA
    Ama bu Xiaomi değil ve herkeste xiaomi yok :D Bu sadece bilgisayar için :D
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