Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi tanıttı: Öncekinden çok daha iddialı

    Dünyanın ilk katlanabilir telefonunu çıkaran Royole şimdi de öncekinden çok daha iyi bir model tanıttı. FlexPai 2 olarak adlandırılan cihazın gövdesi "sıfır boşlukla" katlanabiliyor.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    677
    7
    3
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi tanıttı: Öncekinden çok daha iddialı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli Royole, 2018'in Ekim ayında dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai'yi tanıtarak büyük bir sükse yapmıştı. Şirket iki yıl aranın ardından cihazın ikinci neslini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı"

    İlk FlexPai'nin birçok kusuru vardı ve ilk etapta Çin'de satıldı. Royole FlexPai 2, selefine göre çok sayıda iyileştirme içeriyor. Cihazda 3. nesil Cicada Wing esnek OLED ekrana yer verildi. Akıllı telefonun gövdesi "sıfır boşlukla" katlanabiliyor.

    Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi tanıttı: Öncekinden çok daha iddialı
    Tam Boyutta Gör

    Tasarım

    FlexPai 2, Huawei Mate X'ten esintiler taşıyan bir tasarıma sahip. 1920 × 1440 piksel çözünürlükte, ikiye katlanabilen 7.8 inçlik ekranı var. Cihaz katlandığında ise 5.5 inç ve 5.4 inç boyutunda iki ekran elde ediliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi duyurdu

    FlexPai 2'nin gövdesi önceki modelden %40 daha ince hale geldi. Açık durumdayken 6.3 mm, katlandığında 12.8 mm kalınlığa ulaşıyor. Royole yeni katlanabilir telefonun daha dayanıklı olduğunu belirtti. Cihazdaki ekranın 1.8 milyon katlanma-açılmaya dayanabileceği ifade ediliyor.

    Teknik Özellikler

    FlexPai 2, 5G (SA / NSA) destekli Snapdragon 865 işlemciyle donatıldı. Cihaz 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle sunulacak.

    Cihazdaki dörtlü kamera sistemi 64 megapiksel ana görüntü sensörü, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens, 3x optik zoom özellikli 8 megapiksel telefoto kamera ve 32 megapiksel selfie kamerasından oluşuyor.

    Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi tanıttı: Öncekinden çok daha iddialı
    Tam Boyutta Gör

    Royole FlexPai 2, aynı anda iki ve üç pencereyle çalışmayı mümkün kılan Android 10 tabanlı waterOS 2.0 arayüzü ile kutudan çıkacak. Cihazda 18 watt hızlı şarj destekli 4.450 mAh'lik pil bulunuyor.

    Fiyat Etiketi

    Katlanabilir telefonun diğer özelliklerini Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, USB 3.1 Type-C, iki stereo hoparlör, yan parmak izi tarayıcısı, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, pusula ve barometre olarak sıralayabiliriz.

    Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi tanıttı: Öncekinden çok daha iddialı
    Tam Boyutta Gör

    Royole FlexPai 2'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 1.470 dolara satılacak. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla donatılmış modeli ise 1.700 dolar fiyatla mağaza raflarına çıkacak. Kıyaslama açısından Galaxy Z Fold 2'nin 2.000 dolar fiyat etiketi taşıdığını hatırlatalım.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı
    1 gün
    Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'nin son önizleme sürümü yayınlandı
    1 gün
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Rachsuchtig 5 sa. (düzenlendi)
    Royale kusura bakmasın ama kimse 2000 doları bilmediği tanımadığı şirkete vermez.

    Edit: 2000 dolar olan Samsungmus, 1450 dolar falanmis Royale'in telefonu
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hidrojennn (gizli yok) 4 sa. Rachsuchtig
    1470 dolar. 2000 olan samsung Galaxy Z Fold 2.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. Çinli üretici BYD'den yepyeni SUV model: BYD Song Plus 40 dk. TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor 1 sa. Sistem Toplayanların En Büyük Yardımcısı: Hazır Sistemler 1 sa. Yüksek sıcaklıklar Nvidia’nın hızlı GDDR6X bellek kullanmamasının nedeni olabilir 1 sa. İstanbul'da elektrikli scooter ile ölümlü kaza 2 sa. iPhone 12 mini ortaya çıktı 2 sa. Araştırmacılar GPT-3 teknolojisinden daha iyi bir yapay zeka geliştirdi 2 sa. Makyajlı 2020 Citroen C3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 sa. Işık sihirbazı | Elgato Ring Light video inceleme 3 sa. Xbox Game Pass abone sayısı son beş ayda %50 arttı 3 sa. Elektrikli Hyundai Kona Türkiye'ye ne zaman gelecek? 4 sa. Xbox kontrol uygulaması Android için indirmeye sunuldu 4 sa. EA'den tartışmalı karar: FIFA 21'in demosu çıkmayacak! 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi tanıttı: Öncekinden çok daha iddialı Sonraki Koronavirüs aşısı için nasıl gönüllü olunur? Sürece dair bilmeniz gereken her şey 6 sa. iOS 14 sürümünde varsayılan mail uygulaması nasıl belirlenir? 6 sa. Alcatel 3X 2020 satışa başladı 7 sa. Uzaktan eğitim platformu EBA’ya erişim sorunu yaşanıyor [GÜNCELLEME:Sistem açıldı] 7 sa. Amerikan Havayolları, Boeing 737 MAX pilot eğitimine başlamaya hazırlanıyor 8 sa. Turkcell ilk set üstü TV kutusunu sunar 20 sa. Şarjı fiyatına göre çok iyi "1More Stylish TWS incelemesi" 21 sa. Tüketiciler en çok cep telefonlarından şikayetçi 22 sa. Phil Spencer, "Yeni Bethesda oyunları PlayStation'a gelecek mi?" sorusunu yanıtladı 22 sa. Cardata: "2. el araç fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 85 arttı" 23 sa. Samsung kendi 3D ToF sensörünü geliştiriyor 1 gün RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride 1 gün Oto ekspertiz girişlerinde son 15 günde yüzde 20 artış yaşandı 1 gün Nvidia SLI sürücü profili geliştirmeyi bırakıyor 1 gün Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Game Pass’e gelecek 1 gün Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı 1 gün Zoom uygulamasına özel Logitech MX Anywhere 3 fare 1 gün Bankada uzaktan işlem dönemi başlıyor, ıslak imzalar tarihe karışıyor 1 gün Windows sunucularda kritik açık 1 gün Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'nin son önizleme sürümü yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    💰 Dolar=7,63 - Euro=8,98 - Altın=470 | 21 EYLÜL 💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Crysis Remastered RTX 2080 Ti ile 1080p'de 38FPS Çalışıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS5 Çıkış Tarihi, Fiyatları ve Birinci Parti Çıkış Oyunları Aç...
    Bölüm Sonu Canavarı
    MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
    DonanımHaber
    LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
    DonanımHaber
    Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Ga...
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız