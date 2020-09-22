Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi tanıttı: Öncekinden çok daha iddialı

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Çinli Royole, 2018'in Ekim ayında dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai'yi tanıtarak büyük bir sükse yapmıştı. Şirket iki yıl aranın ardından cihazın ikinci neslini duyurdu.

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İlk FlexPai'nin birçok kusuru vardı ve ilk etapta Çin'de satıldı. Royole FlexPai 2, selefine göre çok sayıda iyileştirme içeriyor. Cihazda 3. nesil Cicada Wing esnek OLED ekrana yer verildi. Akıllı telefonun gövdesi "sıfır boşlukla" katlanabiliyor.

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Tasarım

FlexPai 2, Huawei Mate X'ten esintiler taşıyan bir tasarıma sahip. 1920 × 1440 piksel çözünürlükte, ikiye katlanabilen 7.8 inçlik ekranı var. Cihaz katlandığında ise 5.5 inç ve 5.4 inç boyutunda iki ekran elde ediliyor.

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Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi duyurdu

FlexPai 2'nin gövdesi önceki modelden %40 daha ince hale geldi. Açık durumdayken 6.3 mm, katlandığında 12.8 mm kalınlığa ulaşıyor. Royole yeni katlanabilir telefonun daha dayanıklı olduğunu belirtti. Cihazdaki ekranın 1.8 milyon katlanma-açılmaya dayanabileceği ifade ediliyor.

Teknik Özellikler

FlexPai 2, 5G (SA / NSA) destekli Snapdragon 865 işlemciyle donatıldı. Cihaz 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle sunulacak.

Cihazdaki dörtlü kamera sistemi 64 megapiksel ana görüntü sensörü, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens, 3x optik zoom özellikli 8 megapiksel telefoto kamera ve 32 megapiksel selfie kamerasından oluşuyor.

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Royole FlexPai 2, aynı anda iki ve üç pencereyle çalışmayı mümkün kılan Android 10 tabanlı waterOS 2.0 arayüzü ile kutudan çıkacak. Cihazda 18 watt hızlı şarj destekli 4.450 mAh'lik pil bulunuyor.

Fiyat Etiketi

Katlanabilir telefonun diğer özelliklerini Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, USB 3.1 Type-C, iki stereo hoparlör, yan parmak izi tarayıcısı, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, pusula ve barometre olarak sıralayabiliriz.

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Royole FlexPai 2'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 1.470 dolara satılacak. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla donatılmış modeli ise 1.700 dolar fiyatla mağaza raflarına çıkacak. Kıyaslama açısından Galaxy Z Fold 2'nin 2.000 dolar fiyat etiketi taşıdığını hatırlatalım.

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