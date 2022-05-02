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    PiBoy XRS retro konsol Raspberry Pi 4 Model B barındırıyor ama içinden çıkmıyor

    PiBoy XRS retro konsolu amatörler için Raspberry Pi 4 Model B geliştirici kartını temin ederek çalışır hale getirme seçeneği sunmuş. Konsol oldukça yetenekli.   
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    PiBoy XRS
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    Son dönemde daha yetenekli taşınabilir retro konsollar görmeye başladık. İlk etapta sabit sayıda karma oyunlar ile piyasaya çıkan SUP tarzındaki konsolların yanında artık daha gelişmiş işlemcilere sahip emülatör barındıran konsollar ortaya çıkmaya başladı. PiBoy XRS ise ilginç bir yaklaşıma sahip. 

    PiBoy XRS özellikleri ve fiyatı

    PiBoy XRS retro oyun konsolu Raspberry Pi 4 Model B geliştirici kartı üzerinde yükseliyor. N64, PSP, Dreamcast gibi emülatörleri çalıştırabilen konsol 60fps performans vaadinde bulunuyor. 

    3.5 inçlik IPS ekrana sahip olan konsolda 4500mAh kapasiteli batarya yer alıyor ve USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Güçlendirilmiş bir hoparlörü de olan konsolda tetik tuşları dahil pek çok tuş yer alıyor. HDMI ile harici ekranlara çıkış verilebiliyor. 

    İlginç olan ise Raspberry Pi 4 Model B geliştirici kartını sizin temin edip takmanız gerektiği. Konsol içerisinde bir kart yer almıyor. Bu bakımdan biraz daha proje çalışmalarından hoşlananlara hitap ediyor. Ayrıca microSD kart ve USB Tip-C adaptörü de mevcut değil. Ürün bu haliyle 150$ fiyat etiketine sahip. 
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 2 gün önce

    Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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