Kawasaki, hidrojen motorlu ilk motosiklet prototipini duyurdu

Hidrojenle çalışan araçlar, geleneksel benzinli motorlara göre çeşitli avantajlara sahip. Kullanırken sıfır emisyon üreten araçlar atık olarak sadece su üretiyorlar. Üstelik hidrojen yakıt ikmali, pil şarjından çok daha hızlı olabiliyor ve bu da kullanıcılara pratiklik açısından avantaj sağlıyor.
Ancak hidrojenin de çeşitli sorunları mevcut. Hidrojen yakıt altyapısı henüz başlangıç aşamasında ve bu altyapıyı kurmak için çok büyük yatırımlara ihtiyaç var. Üstelik hidrojen üretimi de çevreci olmaktan çok uzak durumda. Daha temiz, sürdürülebilir ve ucuz üretim altyapısının kurulması gerekiyor.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.