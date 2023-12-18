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    Anlık Bildirim

    Kawasaki, hidrojen motorlu ilk motosiklet prototipini duyurdu

    Kawasaki, hidrojen motorlu ilk motosiklet prototipini duyurdu. Prototip, Honda, Suzuki, Toyota ve Yamaha'nın da içinde bulunduğu HySE konsorsiyumunun girişimiyle oluşturuldu.
    Kawasaki, hidrojen motorlu ilk motosiklet prototipini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yüksek performanslı spor motosikletleriyle meşhur Kawasaki, hidrojen motorlu ilk motosiklet prototipini duyurdu. Prototip, Honda, Suzuki, Toyota ve Yamaha'nın da içinde bulunduğu HySE konsorsiyumunun girişimiyle oluşturuldu. HySE, küresel iklim değişikliğine karşı karbon nötr ulaşım alternatifleri oluşturmak üzere kurulmuş bir girişim.
    Kawasaki, hidrojen motorlu ilk motosiklet prototipini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Kawasaki Ninja H2 SX'i temel alan prototip, HySE logosuyla uyumlu, mavi tonlarıyla geleneksel Kawasaki renk şemasından farklı bir tasarıma sahip. Bu renk seçimi, hidrojenle çalışan araçların vadettiği huzurlu ve temiz bir geleceği simgeliyor. Motosiklet ile ilgili şimdilik çok fazla bir bilgi bulunmuyor.
    Kawasaki, hidrojen motorlu ilk motosiklet prototipini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Kawasaki'nin hidrojen enerjisine girişi sadece tek başına bir çaba değil, aynı zamanda büyük motosiklet üreticileri arasında giderek artan eğilimin bir parçası. Bu şirketler, hidrojenin temiz ve verimli bir yakıt olma potansiyelini göz önüne alarak odak noktalarını alternatif enerji kaynaklarına çeviriyor.

    Hidrojenle çalışan araçlar, geleneksel benzinli motorlara göre çeşitli avantajlara sahip.  Kullanırken sıfır emisyon üreten araçlar atık olarak sadece su üretiyorlar. Üstelik hidrojen yakıt ikmali, pil şarjından çok daha hızlı olabiliyor ve bu da kullanıcılara pratiklik açısından avantaj sağlıyor.

    Ancak hidrojenin de çeşitli sorunları mevcut. Hidrojen yakıt altyapısı henüz başlangıç aşamasında ve bu altyapıyı kurmak için çok büyük yatırımlara ihtiyaç var. Üstelik hidrojen üretimi de çevreci olmaktan çok uzak durumda. Daha temiz, sürdürülebilir ve ucuz üretim altyapısının kurulması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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