Pioneer Computers DreamBook Style M74 dizüstü bilgisayarlar

Pioneer Computers, DreamBook Sytle M74 dizüstü bilgisayarlarını üretti. DreamBook Style M74 dizüstü bilgisayarlarda Intel Core 2 Duo işlemci ailesinden birçok işlemci tercih edilebilir olarak hazırlanmış zira kullanıcılara Intel Dual Core T2140 işlemcilerden Intel Core 2 Duo T9900'e varan geniş bir işlemci yelpazesi sunuluyor. Standart olarak 1 GB DDR2 belleğe sahip olan dizüstü bilgisayalar ihitayaca göre 4GB'ye kadar yükseltilebiliyor. Ekran boyutunun 14.1 inç olarak belirlendiği bilgisayarlar 1280x800 ve 1440x900 çözünürlük sunuyor. Dahili kamera tercihinde de opsiyonel olarak hazırlanılmış olan DreamBook Style M74 serisinde 1.3 mp veya 2.0 mp dahili kameralar kullanılıyor. DreamBook Style M74 serisi bilgisayarlarda 3x USB 2.0 girişi, 7/1 kart okuyucu, VGA çıkışı, 3G desteği, Bluetooth ve WiFi gibi bileşenlerde standart olarak sunuluyor.

Pioneer Computers firmasının düşük bütçeli kullanıcılara hitap eden bilgisayarı DreamBook M74'lerin fiyatlarının 499$'dan başlıyor ve resmi sitesinde sunulan birçok kişiselleştirme seçeneği ile fiyatların değişkenlik gösteriyor. Bu kişiselleşirmeler arasında 256 SSD, çoklu sabit disk imkanı ile 1 TB'ye kadar depolama alanı elde etme, Bluray yazıcı gibi ürünler yer alıyor.