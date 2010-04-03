Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer Computers DreamBook Style M74 dizüstü bilgisayarlar

Pioneer Computers'In, Intel Core 2 Duo işlemcili DreamBook Style M74 serisi dizüstü bilgisayarları göründü
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
2,8b
1
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Pioneer Computers, DreamBook Sytle M74 dizüstü bilgisayarlarını üretti. DreamBook Style M74 dizüstü bilgisayarlarda Intel Core 2 Duo işlemci ailesinden birçok işlemci tercih edilebilir olarak hazırlanmış zira kullanıcılara Intel Dual Core T2140 işlemcilerden Intel Core 2 Duo T9900'e varan geniş bir işlemci yelpazesi sunuluyor. Standart olarak 1 GB DDR2 belleğe sahip olan dizüstü bilgisayalar ihitayaca göre 4GB'ye kadar yükseltilebiliyor. Ekran boyutunun 14.1 inç olarak belirlendiği bilgisayarlar 1280x800 ve 1440x900 çözünürlük sunuyor. Dahili kamera tercihinde de opsiyonel olarak hazırlanılmış olan DreamBook Style M74 serisinde 1.3 mp veya 2.0 mp dahili kameralar kullanılıyor. DreamBook Style M74 serisi bilgisayarlarda 3x USB 2.0 girişi, 7/1 kart okuyucu, VGA çıkışı, 3G desteği, Bluetooth ve WiFi gibi bileşenlerde standart olarak sunuluyor.

Pioneer Computers firmasının düşük bütçeli kullanıcılara hitap eden bilgisayarı DreamBook M74'lerin fiyatlarının 499$'dan başlıyor ve resmi sitesinde sunulan birçok kişiselleştirme seçeneği ile fiyatların değişkenlik gösteriyor. Bu kişiselleşirmeler arasında 256 SSD, çoklu sabit disk imkanı ile 1 TB'ye kadar depolama alanı elde etme, Bluray yazıcı gibi ürünler yer alıyor.

 


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim