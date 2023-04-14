Pixel 8'in ekran koruyucu görüntüleri sızdırıldı

Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce sızdırılan render görüntüleri Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun tasarımını gün yüzüne çıkardı. Buna göre Pixel ailesi, Pixel 7 ve 7 Pro’nun tasarım hatlarını korurken, küçük değişiklikler ile karşımıza çıkacak. Bugünkü sızıntı ise bu bilgileri doğruluyor diyebiliriz.
Bildirilenlere göre Pixel 8 serisi, bu yılım Ekimayında piyasaya sürülecek. Ayrıca Google'ın 2023 I/O etkinliğinin de 10 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanıyor. Söz konusu etkinliğe, Android 14 işletim sistemine ek olarak Pixel 7a, Pixel Tablet ve Pixel Fold gibi birden fazla cihaz eşlik edebilir.
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