Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, yakında yeni akıllı telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu piyasaya sürecek. Bu noktada heyecanlı bekleyiş sürerken, yeni cihazlar hakkında bilgiler duymaya devam ediyoruz. Bugün Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun tasarımını gösteren yeni ekran koruyucu görüntüleri paylaşıldı.

Pixel 8'in ekran koruyucu görüntüleri sızdırıldı

Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce sızdırılan render görüntüleri Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun tasarımını gün yüzüne çıkardı. Buna göre Pixel ailesi, Pixel 7 ve 7 Pro’nun tasarım hatlarını korurken, küçük değişiklikler ile karşımıza çıkacak. Bugünkü sızıntı ise bu bilgileri doğruluyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Görüntülere baktığımızda Pixel 8’in üst tarafında mikrofon delikleri, sağ kenarında güç ve ses açma/kısma tuşları, alt tarafta ise USB-C bağlantı noktası ve hoparlör çıkışı yer alıyor. Resim ayrıca, cihazın kenarlara doğru incelen bir kamera adasına sahip olacağını bizlere gösteriyor. Bir diğer görüntü de ise, Pixel 8 Pro'nun fazladan LED flaş modülü ve üçlü kamera sisteminden destek aldığını görüyoruz. Pixel 8'de ise çift kamera ve bir adet LED flaş modülü bulunuyor.

Google Pixel Fold özellikleri netleşmeye başladı 3 gün önce eklendi

Bildirilenlere göre Pixel 8 serisi, bu yılım Ekim ayında piyasaya sürülecek. Ayrıca Google'ın 2023 I/O etkinliğinin de 10 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanıyor. Söz konusu etkinliğe, Android 14 işletim sistemine ek olarak Pixel 7a, Pixel Tablet ve Pixel Fold gibi birden fazla cihaz eşlik edebilir.

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