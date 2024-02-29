Turkcell'in aday olduğu GLOMO MWC 2024 ödülünün kazananları açıklandı

Tam Boyutta Gör İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi (MWC 2024) etkinliği sona erdi. Fuarın sona ermesinin ardından 2024’ün en iyi teknolojileri GSMA tarafından ödüllendirildi.

En iyi telefon: Pixel 8 serisi

Global Mobile Awards (GLOMO) ödüllerinde “En İyi Akıllı Telefon” kategorisinde ödülü Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri kazandı. Google’ın yeni telefonu, bu kategoride iPhone 15 Pro serisi, Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5 ve OnePlus Open’ı ekarte etmeyi başardı.

MWC 2024: 2023 Yılının "En İyi Akıllı Telefonu" belli oldu! 12 sa. önce eklendi

Turkcell ödül kazanamadı

GLOMO ödülünün “En İyi Bulut Çözümü” kategorisinde Turkcell’in Odine ile birlikte geliştirdiği Telco Bulut Teknolojisi adaylar arasında gösterildi. Altı adayın yarıştığı bu kategoride ödülü SK Telecom’un Cloud Radar projesi kazandı.

2024 GLOMO Ödülü kazananları

En iyi akıllı telefon: Google Pixel 8 serisi

Google Pixel 8 serisi Çığır açan cihaz inovasyonu: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 En iyi bağlantılı cihaz: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Fuarın en iyi cihazı: Honor Magic V2 RSR Porsche Design

Honor Magic V2 RSR Porsche Design En iyi bulut çözümü ödülü: SK Telecom - Cloud Radar

SK Telecom - Cloud Radar En iyi çığır açan mobil teknoloji: Huawei ‘0 Bit 0 Watt’

Huawei ‘0 Bit 0 Watt’ En iyi çığır açan ağ yazılımı: Huawei RAN Digital Twin

Huawei RAN Digital Twin En iyi mobil güvenlik çözümü: Athonet - İlk Kuantum Korumalı 5G

Athonet - İlk Kuantum Korumalı 5G GSMA Derneği inovasyon ödülü: Sony - Murata 1SC Module ve Skylo’s Network kullanarak NTN

Sony - Murata 1SC Module ve Skylo’s Network kullanarak NTN En iyi yapay zeka inovasyonu: Qualcomm Technologies for Qualcomm AI Engine

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GLOMO 2024 ödülünün kazananları açıklandı: MWC 2024'ün en iyileri