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    Anlık Bildirim

    Turkcell'in aday olduğu GLOMO MWC 2024 ödülünün kazananları açıklandı

    MWC 2024'ün son gününde GLOMO 2024 ödülünün kazananları açıklandı. 2024'ün ve MWC 2024 fuarının en iyi teknolojileri ödüllendirildi. İşte yılın en iyi teknolojileri!
    GLOMO 2024 ödülünün kazananları açıklandı: MWC 2024'ün en iyileri Tam Boyutta Gör
    İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi (MWC 2024) etkinliği sona erdi. Fuarın sona ermesinin ardından 2024’ün en iyi teknolojileri GSMA tarafından ödüllendirildi.

    En iyi telefon: Pixel 8 serisi

    Global Mobile Awards (GLOMO) ödüllerinde “En İyi Akıllı Telefon” kategorisinde ödülü Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri kazandı. Google’ın yeni telefonu, bu kategoride iPhone 15 Pro serisi, Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5 ve OnePlus Open’ı ekarte etmeyi başardı.

    Turkcell ödül kazanamadı

    GLOMO ödülünün “En İyi Bulut Çözümü” kategorisinde Turkcell’in Odine ile birlikte geliştirdiği Telco Bulut Teknolojisi adaylar arasında gösterildi. Altı adayın yarıştığı bu kategoride ödülü SK Telecom’un Cloud Radar projesi kazandı.

    2024 GLOMO Ödülü kazananları

    • En iyi akıllı telefon: Google Pixel 8 serisi
    • Çığır açan cihaz inovasyonu: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • En iyi bağlantılı cihaz: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
    • Fuarın en iyi cihazı: Honor Magic V2 RSR Porsche Design
    • En iyi bulut çözümü ödülü: SK Telecom - Cloud Radar
    • En iyi çığır açan mobil teknoloji: Huawei ‘0 Bit 0 Watt’
    • En iyi çığır açan ağ yazılımı: Huawei RAN Digital Twin 
    • En iyi mobil güvenlik çözümü: Athonet - İlk Kuantum Korumalı 5G
    • GSMA Derneği inovasyon ödülü: Sony - Murata 1SC Module ve Skylo’s Network kullanarak NTN
    • En iyi yapay zeka inovasyonu: Qualcomm Technologies for Qualcomm AI Engine
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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