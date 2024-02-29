Turkcell'in aday olduğu GLOMO MWC 2024 ödülünün kazananları açıklandı

En iyi telefon: Pixel 8 serisi
Global Mobile Awards (GLOMO) ödüllerinde “En İyi Akıllı Telefon” kategorisinde ödülü Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri kazandı. Google’ın yeni telefonu, bu kategoride iPhone 15 Pro serisi, Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5 ve OnePlus Open’ı ekarte etmeyi başardı.
Turkcell ödül kazanamadı
GLOMO ödülünün “En İyi Bulut Çözümü” kategorisinde Turkcell’in Odine ile birlikte geliştirdiği Telco Bulut Teknolojisi adaylar arasında gösterildi. Altı adayın yarıştığı bu kategoride ödülü SK Telecom’un Cloud Radar projesi kazandı.
2024 GLOMO Ödülü kazananları
- En iyi akıllı telefon: Google Pixel 8 serisi
- Çığır açan cihaz inovasyonu: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- En iyi bağlantılı cihaz: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Fuarın en iyi cihazı: Honor Magic V2 RSR Porsche Design
- En iyi bulut çözümü ödülü: SK Telecom - Cloud Radar
- En iyi çığır açan mobil teknoloji: Huawei ‘0 Bit 0 Watt’
- En iyi çığır açan ağ yazılımı: Huawei RAN Digital Twin
- En iyi mobil güvenlik çözümü: Athonet - İlk Kuantum Korumalı 5G
- GSMA Derneği inovasyon ödülü: Sony - Murata 1SC Module ve Skylo’s Network kullanarak NTN
- En iyi yapay zeka inovasyonu: Qualcomm Technologies for Qualcomm AI Engine
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.