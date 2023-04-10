Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında katlanabilir cihazlara olan yönelim her geçen gün artıyor. Bu bağlamda Android'in merkezinde yer alan Google'ın da, Pixel Fold modeli ile rekabete dahil olması bekleniyor. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, Google Pixel Fold'un ekran tasarımı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Google Pixel Fold özellikleri netleşmeye başladı

Sektöre yakınlığı ile tanınan The Elec, Google Pixel Fold'un yakında tanıtılması beklenen Samsung M13 OLED ekran setinden güç alabileceğini bildirdi. Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl Samsung, M12 OLED setini tanıttı. Bu ekranlar ilk olarak Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4'te kullanılırken, daha sonra iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde karşımıza çıktı.

Tam Boyutta Gör Ayrıca sızıntı kaynağı, Apple'ın iPhone 15 ailesindeki tüm modeller için Samsung M12 OLED'e yöneleceğini söylüyor. Bu noktada Pixel Fold, yenilikçi ekran tasarımıyla rekabete iddia bir giriş yapabilir.

Google Pixel Fold'un üç boyutlu render görüntüleri paylaşıldı 4 ay önce eklendi

Yakın zamanlı sızıntılara göre Google Pixel Fold 1.300 ila 1.500 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu rakamları doğru olarak kabul edersek, cihazın fiyat anlamında da rekabetçi olacağını söyleyebiliriz. Nitekim Samsung Galaxy Z Fold 4, 1.800 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcıların karşısına çıktı. Google Pixel Fold ise görünüşe göre en yakın rakibinden 500 dolara kadar daha ucuz olacak.

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