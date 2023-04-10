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    Anlık Bildirim

    Google Pixel Fold özellikleri netleşmeye başladı

    Kullanıcılar tarafından uzun zamandır beklenen Google Pixel Fold modelinin özellikleri netleşmeye başladı. Yeni katlanabilir telefon, Galaxy Z Fold 5 ve Flip'e sıkı bir rakip olabilir.
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    Google Pixel Fold özellikleri netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında katlanabilir cihazlara olan yönelim her geçen gün artıyor. Bu bağlamda Android'in merkezinde yer alan Google'ın da, Pixel Fold modeli ile rekabete dahil olması bekleniyor. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, Google Pixel Fold'un ekran tasarımı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.  

    Google Pixel Fold özellikleri netleşmeye başladı

    Sektöre yakınlığı ile tanınan The Elec, Google Pixel Fold'un yakında tanıtılması beklenen Samsung M13 OLED ekran setinden güç alabileceğini bildirdi. Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl Samsung, M12 OLED setini tanıttı. Bu ekranlar ilk olarak Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4'te kullanılırken, daha sonra iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde karşımıza çıktı. 

    Google Pixel Fold özellikleri netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca sızıntı kaynağı, Apple'ın iPhone 15 ailesindeki tüm modeller için Samsung M12 OLED'e yöneleceğini söylüyor. Bu noktada Pixel Fold, yenilikçi ekran tasarımıyla rekabete iddia bir giriş yapabilir. 

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Google Pixel Fold 1.300 ila 1.500 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu rakamları doğru olarak kabul edersek, cihazın fiyat anlamında da rekabetçi olacağını söyleyebiliriz. Nitekim Samsung Galaxy Z Fold 4, 1.800 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcıların karşısına çıktı. Google Pixel Fold ise görünüşe göre en yakın rakibinden 500 dolara kadar daha ucuz olacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 34 dakika önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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