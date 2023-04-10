Google Pixel Fold özellikleri netleşmeye başladı
Sektöre yakınlığı ile tanınan The Elec, Google Pixel Fold'un yakında tanıtılması beklenen Samsung M13 OLED ekran setinden güç alabileceğini bildirdi. Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl Samsung, M12 OLED setini tanıttı. Bu ekranlar ilk olarak Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4'te kullanılırken, daha sonra iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde karşımıza çıktı.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Google Pixel Fold 1.300 ila 1.500 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu rakamları doğru olarak kabul edersek, cihazın fiyat anlamında da rekabetçi olacağını söyleyebiliriz. Nitekim Samsung Galaxy Z Fold 4, 1.800 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcıların karşısına çıktı. Google Pixel Fold ise görünüşe göre en yakın rakibinden 500 dolara kadar daha ucuz olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı