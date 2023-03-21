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    Google Pixel 8 serisinin 5K görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Google Pixel 8 serisinin 5K çözünürlüğünde render görüntüleri sızdırıldı. İşte Google Tensor G3'den güç alacak telefonların tasarımı.
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    Google Pixel 8 serisinin 5K görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Android ekosisteminin başında yer alan Google, geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Pixel 7 serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu bağlamda uzun süredir beklenen Pixel 8 serisinin 10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Google I/O 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bugün tanınan sızıntı kaynağı OnLeaks, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun 5K render görüntülerine ulaşmayı başardı.

    Pixel 8 serisinin tasarımı belli oldu

    Paylaşılan render görüntüleri, Pixel 8 serisini hem Pixel 7 hem de piksel 7 Pro ile karşı karşıya getiriyor. İlk görüntüye baktığımızda ailenin temel modeli Pixel 8'in, Pixel 7'den daha geniş bir köşe yarıçapı ile daha yuvarlak bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada söz konusu tasarımın Pixel 5'e daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.

    Google Pixel 8 serisinin 5K görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca cihazın çerçevesi biraz daha kalın (0,2 mm) olmasına rağmen, Pixel 8'in toplam alanı daha küçük. Pixel 7'in 155,6 x 73,2 x 8,7 mm ölçülerine kıyasla Pixel 8, 150,5 x 70,8 x 8,9 mm ölçülere sahip olacak.
    Google Pixel 8 serisinin 5K görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Pixel 8 Pro'ya gelecek olursak, ailenin tepe çözümü temel modele benzer şekilde selefi Pixel 7 Pro'dan daha geniş bir köşe yarıçapına sahip. Sızıntı kaynağı cihazın ayrıntılarına değinmedi ancak Pixel 7 Pro'nun kavisli ekran ile daha ince bir çerçeveye fırsat tanıdığını söyleyebiliriz. 

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Pixel 8 serisi, Google'ın yeni Tensor G3 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca akıllı telefonların hem kısa hem de uzun pozlama sahnelerinin aynı anda yakalanmasını sağlayan kademeli HDR teknolojisine sahip olacağı belirtiliyor. Ek olarak Pixel Pro, ultrasonik bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile karşımıza çıkabilir. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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