Google Pixel 8 serisinin 5K görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

Paylaşılan render görüntüleri, Pixel 8 serisini hem Pixel 7 hem de piksel 7 Pro ile karşı karşıya getiriyor. İlk görüntüye baktığımızda ailenin temel modeli Pixel 8'in, Pixel 7'den daha geniş bir köşe yarıçapı ile daha yuvarlak bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada söz konusu tasarımın Pixel 5'e daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Pixel 8 serisi, Google'ın yeni Tensor G3 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca akıllı telefonların hem kısa hem de uzun pozlama sahnelerinin aynı anda yakalanmasını sağlayan kademeli HDR teknolojisine sahip olacağı belirtiliyor. Ek olarak Pixel Pro, ultrasonik bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile karşımıza çıkabilir. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)