Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Pixel 7 serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu bağlamda uzun süredir beklenen Pixel 8 serisinin 10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Google I/O 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bugün tanınan sızıntı kaynağı OnLeaks, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun 5K render görüntülerine ulaşmayı başardı.

Pixel 8 serisinin tasarımı belli oldu

Paylaşılan render görüntüleri, Pixel 8 serisini hem Pixel 7 hem de piksel 7 Pro ile karşı karşıya getiriyor. İlk görüntüye baktığımızda ailenin temel modeli Pixel 8'in, Pixel 7'den daha geniş bir köşe yarıçapı ile daha yuvarlak bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada söz konusu tasarımın Pixel 5'e daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca cihazın çerçevesi biraz daha kalın (0,2 mm) olmasına rağmen, Pixel 8'in toplam alanı daha küçük. Pixel 7'in 155,6 x 73,2 x 8,7 mm ölçülerine kıyasla Pixel 8, 150,5 x 70,8 x 8,9 mm ölçülere sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Pixel 8 Pro'ya gelecek olursak, ailenin tepe çözümü temel modele benzer şekilde selefi Pixel 7 Pro'dan daha geniş bir köşe yarıçapına sahip. Sızıntı kaynağı cihazın ayrıntılarına değinmedi ancak Pixel 7 Pro'nun kavisli ekran ile daha ince bir çerçeveye fırsat tanıdığını söyleyebiliriz.

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Yakın zamanlı sızıntılara göre Pixel 8 serisi, Google'ın yeni Tensor G3 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca akıllı telefonların hem kısa hem de uzun pozlama sahnelerinin aynı anda yakalanmasını sağlayan kademeli HDR teknolojisine sahip olacağı belirtiliyor. Ek olarak Pixel Pro, ultrasonik bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile karşımıza çıkabilir. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Google Pixel 8 serisinin 5K görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı