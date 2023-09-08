Pixel 8 ve 8 Pro'nun tanıtım videosu paylaşıldı: Değişim yok

Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, yeni nesil telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda her iki telefonun özellikleri artık netleşti diyebiliriz. Bu noktada heyecanlı bekleyiş sürerken, yeni cihazlar hakkında bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun tasarımını gösteren yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Pixel 8 ve 8 Pro'nun tasarımı netleşti

Bilmeyenler için Pixel 8 ve 8 Pro modellerinden oluşacak Pixel 8 serisinin, 4 Ekim tarihli Google etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak bu tarih yaklaşırken, Google'ın paylaşımları da bir hayli hızlanmış durumda. Öyle ki daha önce iPhone 15 serisine atıfta bulunan yazılım devi, yeni videosunda Pixel 8 serisinin tasarımını paylaştı.

Paylaşılan videoya baktığımızda, her iki telefonun yer yer çeşitli küçük iyileştirmelerle selefi ile aynı tasarım dilini koruduğunu görüyoruz. Ayrıca Pixel 8 Pro'nun arka bölümünde bir kızılötesi sıcaklık sensörüne yer verilmiş. Bunun haricinde her iki telefonun yuvarlatılmış çerçeve ve kamera sensörü tasarımları doğrulandı diyebiliriz.

Pixel 8 özellikleri (beklenen)

Aktarıldığı kadarıyla Google Pixel 8 Pro, ön yüzünde 1344 x 2992 piksel çözünürlük ve 120hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında LTPO OLED ekranla tanıtılacak. Bunun haricinde Android 14 yüklü olarak gelecek cihazın 27W kablolu 23W kablosuz şarj destekli 4.950mAh pil paketine sahip olacağı belirtiliyor.

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Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Google'ın yeni işlemcisi Tensor G3 platformundan güç alacak. Kamera bölümünde ise Pro modele, OIS destekli 50MP Samsung GN2, 64MP ultra geniş açılı lens ve 48MP telefoto kamera ve 11MP selfie sensörü eşlik edecek. Ayrıca Pixel 8 Pro'nun Avrupa'da 1.235,72 Euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor.

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Pixel 8 ve 8 Pro'nun tanıtım videosu paylaşıldı: İşte tasarımı