Pixel 8 ve 8 Pro'nun tanıtım videosu paylaşıldı: Değişim yok

Pixel 8 ve 8 Pro'nun tasarımı netleşti
Bilmeyenler için Pixel 8 ve 8 Pro modellerinden oluşacak Pixel 8 serisinin, 4 Ekim tarihli Google etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak bu tarih yaklaşırken, Google'ın paylaşımları da bir hayli hızlanmış durumda. Öyle ki daha önce iPhone 15 serisine atıfta bulunan yazılım devi, yeni videosunda Pixel 8 serisinin tasarımını paylaştı.
Paylaşılan videoya baktığımızda, her iki telefonun yer yer çeşitli küçük iyileştirmelerle selefi ile aynı tasarım dilini koruduğunu görüyoruz. Ayrıca Pixel 8 Pro'nun arka bölümünde bir kızılötesi sıcaklık sensörüne yer verilmiş. Bunun haricinde her iki telefonun yuvarlatılmış çerçeve ve kamera sensörü tasarımları doğrulandı diyebiliriz.
Pixel 8 özellikleri (beklenen)
Aktarıldığı kadarıyla Google Pixel 8 Pro, ön yüzünde 1344 x 2992 piksel çözünürlük ve 120hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında LTPO OLED ekranla tanıtılacak. Bunun haricinde Android 14 yüklü olarak gelecek cihazın 27W kablolu 23W kablosuz şarj destekli 4.950mAh pil paketine sahip olacağı belirtiliyor.
Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Google'ın yeni işlemcisi Tensor G3 platformundan güç alacak. Kamera bölümünde ise Pro modele, OIS destekli 50MP Samsung GN2, 64MP ultra geniş açılı lens ve 48MP telefoto kamera ve 11MP selfie sensörü eşlik edecek. Ayrıca Pixel 8 Pro'nun Avrupa'da 1.235,72 Euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.