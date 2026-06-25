Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı: 300 TL değerinde

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ve Voidwrought erişime açıldı. Voidwrought, İsveçli bağımsız stüdyo Powersnake tarafından geliştirilen kozmik korku temalı bir metroidvania oyunu. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ise, ikonik lunapark simülasyonu serisinin üçüncü oyununun HD yeniden yayınlanmış hali.
RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ve Voidwrought 25 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalımBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: