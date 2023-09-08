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    Google reklam bağlantılarına dikkat: Mac bilgisayarınıza virüs bulaşabilir!

    Google'da üst sıralarda çıkan reklam linklerine dikkat etmenizde fayda var. Daha önce Telegram'da satışa çıkan malware Atomic Stealer, Google arama sonuçlarından bulaşmaya başladı.
    Atomic Stealer Mac malware Google arama Tam Boyutta Gör
    Mac kullanıcılarını hedefleyen kötü amaçlı yazılım Atomic Stealer, ilk olarak Nisan ayında ortaya çıktı. Telegram üzerinden ayak 1000 dolara satılan malware, bulaştığı bilgisayarda ardı ardına pencereler açarak kullanıcının sistem şifresini alıyor ve ardından şifreler, dosyalar ve fazlasını çalıyor. Şimdi, bu zararlı, Google arama sonuçlarından bulaşıyor.

    Google'da program ararken dikkat!

    Malwarebytes raporuna göre, AMOS, kendisini arama sonuçlarında Google’ın da onayladığı reklam olarak gösteriyor. Sayfanın en üstünde çıkması ve Google’ın reklam onay işaretini taşıması, güvenli izlenimi yaratıyor ancak değil.

    Kullanıcı, linke tıkladığında sıradan görünümlü bir web sayfasıyla karşılaşıyor. Kullanıcının aradığı web sitesinin neredeyse mükemmel bir kopyası oluşturulduğundan kullanıcı Google’ın da onay verdiğini düşünerek programı indiriyor. AMOS, geçici olarak imzalanmış bir uygulama olduğundan kullanıcı normal kurulum sürecinden farklı bir sürece yönlendiriliyor. İndirilen dosya açıldığında sahte bir sistem şifresi penceresi gösteriliyor. Kullanıcı, şifreyi girdiğinde Anahtar Zincirinden dosya sistemine kripto cüzdanlarına kadar tüm veriler toplanıp kötü amaçlı yazılımı hazırlayan kişi ya kişilere gönderiliyor.

    Neticede, Google’dan bir program indirirken (özellikle ücretsiz olanlar) URL’nin kendisi kadar yönlendirilen adrese, yazılım yükleyicisine, yazılımın kurulum yönlendirmesine de dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca sistem parola ekranı rastgele çıkmaz, yazım hataları içermez.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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