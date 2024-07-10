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    Pixel Buds Pro 2’nin renk seçenekleri ortaya çıktı

    Android tarafında başarılı bir ekosistem oluşturmaya başlayan Google, önümüzdeki ay yeni Pixel ürünlerini tanıtacak. Bu ürünlerden biri olması beklenen Pixel Buds Pro 2’nin renk seçenekleri belli oldu
    Google Pixel Buds Pro Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Pixel markasını baştan aşağı yenileyen Google, o zamandan günümüze birçok başarılı Pixel ürünü tanıttı. Android tarafında tekrar dikkat çekici bir seçenek haline gelen Pixel markası, yakında yeni üyelerine kavuşacak. Önümüzdeki ay düzenlenecek olan etkinlikte Google’ın Pixel 9 ailesi dışında Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 ürünlerini de tanıtması bekleniyor.

    Pixel Buds Pro 2, 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak

    Geçtiğimiz aylarda 9to5Google, California merkezli Google’ın Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bugüne kadar Pixel 9 ve Pixel Watch 3 ailesi birçok sızıntıya konu olsa da firmanın yeni kulaklıkları, gizemini korumaya devam ediyor. Merakla beklenen bu ürünün teknik özellikleri henüz ortaya çıkmamış olsa da cihazın renk seçenekleri belli oldu.

    X platformu üzerinde Dylan Roussel, Google Pixel Buds 2 Pro’nun renk seçeneklerini duyurdu. Roussel’ın kaynaklarına göre Buds 2 Pro; Raspberry, Mojito, Porcelain ve Haze adı verilen renk seçeneklerine sahip olacak. Bu renk seçeneklerinin, Pixel 9 ailesi ile uyumlu olması bekleniyor. Birçok yapay zeka özelliğine sahip olması beklenen Pixel Buds Pro 2, 13 Ağustos’ta duyurulacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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