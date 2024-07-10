Pixel Buds Pro 2’nin renk seçenekleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Pixel markasını baştan aşağı yenileyen Google, o zamandan günümüze birçok başarılı Pixel ürünü tanıttı. Android tarafında tekrar dikkat çekici bir seçenek haline gelen Pixel markası, yakında yeni üyelerine kavuşacak. Önümüzdeki ay düzenlenecek olan etkinlikte Google’ın Pixel 9 ailesi dışında Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 ürünlerini de tanıtması bekleniyor.

Pixel Buds Pro 2, 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak

Geçtiğimiz aylarda 9to5Google, California merkezli Google’ın Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bugüne kadar Pixel 9 ve Pixel Watch 3 ailesi birçok sızıntıya konu olsa da firmanın yeni kulaklıkları, gizemini korumaya devam ediyor. Merakla beklenen bu ürünün teknik özellikleri henüz ortaya çıkmamış olsa da cihazın renk seçenekleri belli oldu.

X platformu üzerinde Dylan Roussel, Google Pixel Buds 2 Pro’nun renk seçeneklerini duyurdu. Roussel’ın kaynaklarına göre Buds 2 Pro; Raspberry, Mojito, Porcelain ve Haze adı verilen renk seçeneklerine sahip olacak. Bu renk seçeneklerinin, Pixel 9 ailesi ile uyumlu olması bekleniyor. Birçok yapay zeka özelliğine sahip olması beklenen Pixel Buds Pro 2, 13 Ağustos’ta duyurulacak.



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Pixel Buds Pro 2, 4 farklı renk seçeneği ile gelecek