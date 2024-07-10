Pixel Buds Pro 2’nin renk seçenekleri ortaya çıktı

Pixel Buds Pro 2, 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak
Geçtiğimiz aylarda 9to5Google, California merkezli Google’ın Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bugüne kadar Pixel 9 ve Pixel Watch 3 ailesi birçok sızıntıya konu olsa da firmanın yeni kulaklıkları, gizemini korumaya devam ediyor. Merakla beklenen bu ürünün teknik özellikleri henüz ortaya çıkmamış olsa da cihazın renk seçenekleri belli oldu.
X platformu üzerinde Dylan Roussel, Google Pixel Buds 2 Pro’nun renk seçeneklerini duyurdu. Roussel’ın kaynaklarına göre Buds 2 Pro; Raspberry, Mojito, Porcelain ve Haze adı verilen renk seçeneklerine sahip olacak. Bu renk seçeneklerinin, Pixel 9 ailesi ile uyumlu olması bekleniyor. Birçok yapay zeka özelliğine sahip olması beklenen Pixel Buds Pro 2, 13 Ağustos’ta duyurulacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.