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    Anlık Bildirim

    Pixel Buds Pro 2’nin fiyatı ortaya çıktı

    Google’ın önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceği etkinlikte birçok yeni Pixel ürününün tanıtılması bekleniyor. Bu cihazlardan biri olması beklenen Pixel Buds Pro 2’nin fiyatı ortaya çıktı.
    Google Pixel Buds Pro 2 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Pixel markasını yenileyerek firmaya olan güven ve ilgiyi arttırma çalışmaları başlatan Google, kısa sürede istediği başarıyı yakaladı. Yazılım özellikleri ve dikkat çekici tasarımı kendini belli eden Pixel ailesi, yakında yeni üyelerine kavuşacak. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek olan etkinlikte tanıtılması beklenen bir cihaz daha sızıntılara konu oldu.

    Pixel Buds Pro 2 ne kadar olacak?

    Google’ın 13 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte Pixel 9 ailesinin yanı sıra yeni Pixel Watch ve Pixel Buds cihazlarını da tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda renk seçenekleri ortaya çıkan Pixel Buds Pro 2’nin şimdi de fiyat bilgisi ortaya çıktı. Pixel 9 ve Pixel Watch 3 cihazlarının fiyatını sızdıran Dealabs, Google’ın yeni kulaklığının ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa fiyatlarını paylaştı.

    Bu iddialara göre Pixel Buds Pro 2; ABD’de 229$, Birleşik Krallık’ta 219£, Avrupa’da ise 249€ fiyat etiketine sahip olacak. Hatırlayacak olursanız 2022 yılında satışa çıkan Pixel Buds Pro, 199$ fiyat etiketine sahipti. Google’ın neden yeni Pixel Buds modelinde fiyat artışına gittiği bilinmiyor ancak yeni model, öncekinden çok daha fazla yazılım özelliği sunabilir. Koyu yeşil, bej, açık yeşil ve koyu pembe renk seçeneklerine sahip olması beklenen Pixel Buds Pro 2’nin 22 Ağustos’ta satışa çıkacağı da gelen bilgiler arasında.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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