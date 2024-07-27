Pixel Buds Pro 2’nin fiyatı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Pixel markasını yenileyerek firmaya olan güven ve ilgiyi arttırma çalışmaları başlatan Google, kısa sürede istediği başarıyı yakaladı. Yazılım özellikleri ve dikkat çekici tasarımı kendini belli eden Pixel ailesi, yakında yeni üyelerine kavuşacak. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek olan etkinlikte tanıtılması beklenen bir cihaz daha sızıntılara konu oldu.

POCO Buds X1 tanıtım tarihi açıklandı 3 sa. önce eklendi

Pixel Buds Pro 2 ne kadar olacak?

Google’ın 13 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte Pixel 9 ailesinin yanı sıra yeni Pixel Watch ve Pixel Buds cihazlarını da tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda renk seçenekleri ortaya çıkan Pixel Buds Pro 2’nin şimdi de fiyat bilgisi ortaya çıktı. Pixel 9 ve Pixel Watch 3 cihazlarının fiyatını sızdıran Dealabs, Google’ın yeni kulaklığının ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa fiyatlarını paylaştı.

Bu iddialara göre Pixel Buds Pro 2; ABD’de 229$, Birleşik Krallık’ta 219£, Avrupa’da ise 249€ fiyat etiketine sahip olacak. Hatırlayacak olursanız 2022 yılında satışa çıkan Pixel Buds Pro, 199$ fiyat etiketine sahipti. Google’ın neden yeni Pixel Buds modelinde fiyat artışına gittiği bilinmiyor ancak yeni model, öncekinden çok daha fazla yazılım özelliği sunabilir. Koyu yeşil, bej, açık yeşil ve koyu pembe renk seçeneklerine sahip olması beklenen Pixel Buds Pro 2’nin 22 Ağustos’ta satışa çıkacağı da gelen bilgiler arasında.



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Google Pixel Buds Pro 2'nin fiyatı sızdırıldı