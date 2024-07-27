Pixel Buds Pro 2’nin fiyatı ortaya çıktı

Pixel Buds Pro 2 ne kadar olacak?
Google’ın 13 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte Pixel 9 ailesinin yanı sıra yeni Pixel Watch ve Pixel Buds cihazlarını da tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda renk seçenekleri ortaya çıkan Pixel Buds Pro 2’nin şimdi de fiyat bilgisi ortaya çıktı. Pixel 9 ve Pixel Watch 3 cihazlarının fiyatını sızdıran Dealabs, Google’ın yeni kulaklığının ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa fiyatlarını paylaştı.
Bu iddialara göre Pixel Buds Pro 2; ABD’de 229$, Birleşik Krallık’ta 219£, Avrupa’da ise 249€ fiyat etiketine sahip olacak. Hatırlayacak olursanız 2022 yılında satışa çıkan Pixel Buds Pro, 199$ fiyat etiketine sahipti. Google’ın neden yeni Pixel Buds modelinde fiyat artışına gittiği bilinmiyor ancak yeni model, öncekinden çok daha fazla yazılım özelliği sunabilir. Koyu yeşil, bej, açık yeşil ve koyu pembe renk seçeneklerine sahip olması beklenen Pixel Buds Pro 2’nin 22 Ağustos’ta satışa çıkacağı da gelen bilgiler arasında.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.