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    Made By Google 2024 etkinliği nasıl izlenir? İşte tanıtılacak cihazlar

    Google Pixel 9 serisiyle birlikte tüm yeni Google donanımları ve yazılım geliştirmeleri, 13 Ağustos'da gösterilecek. Peki, Made By Google 2024 etkinliği nasıl, nereden izlenir?
    google pixel 9 tanıtım etkinliği made by google 2024 canlı yayın nasıl izlenir Tam Boyutta Gör
    Google’ın bir sonraki büyük donanım etkinliğine sayılı saatler kaldı. Pixel 9 tanıtım etkinliği 13 Ağustos’ta TSi 20.00’de başlayacak. Birçok yeni cihaz ile birlikte yapay zeka ve Android 15 ile gelecek birkaç yeni özelliğin daha tanıtılması bekleniyor. İşte Made By Google 2024 etkinliği canlı yayın izleme linki ve tanıtılması beklenen cihazlar:

    Google Pixel 9 Pro & Pixel 9 Pro XL

    Google Pixel 9 Pro & Pixel 9 Pro XL beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 9 serisi, Made By Google etkinliğinde hiç şüphesiz en dikkat çekici cihazlar olacak. Pixel 9’un yeni düz kenarlı tasarım dahil olmak üzere önceki nesle göre çok sayıda tasarımsal yenilik getirmesi bekleniyor. Oval şekilli kamera modülünün, 2021'de Pixel 6'nın piyasaya sürülmesinden bu yana var olan kamera vizörü tasarımının yerini alacağı bildiriliyor. Ayrıca yeni Tensor G4 işlemci ve uydu bağlantısını destekleyen modem gibi iyileştirmeler de bekleniyor.

    İlginç bir şekilde, sızıntılar Google'ın bu yıl iki Pro telefon çıkaracağını gösteriyor; Daha ufak ekranlı üst model isteyenlere hitap eden 6.3 inç ekranlı Google Pixel 9 Pro ve büyük ekranı sevenler için Google Pixel 9 Pro XL modeli. Bunun dışında, kamera yükseltmeleri, birçok yeni yapay zeka (AI) ve Gemini özelliği bekleniyor.

    Google Pixel 9 Pro Fold

    Google Pixel 9 Pro Fold katlanır telefon beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Etkinlikte Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerinin yanında katlanabilir telefon Pixel 9 Pro Fold’u göreceğiz. Pixel 9 Pro Fold’un da düz kenarlara sahip yeni tasarıma sahip olması bekleniyor. Pixel 9 Pro Fold, ayrıca kamera vizörü tasarımı yerine yeni kare şekilli bir kamera modülü kullanacak. Katlanan cihazın ayrıca ilk nesilden daha ince olması ve hem iç hem de dış ekranının daha büyük olması bekleniyor. Son sızıntılara göre, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL ile benzer özeliklere sahip olacak.

    Google Pixel Watch 3

    Google Pixel Watch 3 akıllı saat beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Google Pixel Watch 2, en beğenilen WearOS akıllı saatlerden biri ancak tek bir kasa boyutuyla geliyor. Söylentilere göre Google, Pixel Watch 3’ün iki modelini piyasaya sürmeyi planlıyor; standart model ve daha büyük ekran ve bataryaya sahip XL modeli. Başka bir deyişle 41mm ve 45mm seçeneği olacak. Daha ince çerçeve, daha parlak ekran ve daha uzun pil ömrü gibi önemli iyileştirmeler getirecek. Pixel Watch 3, yine Snapdragon Wear 5100 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolamayla gelecek.

    Google Pixel Buds Pro 2

    Google Pixel Buds Pro 2 kulaklık beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Made by Google 2024 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni donanımlardan biri de Pixel Buds Pro 2. Google’ın kulaklıkta tasarım değişikliğine gitmesi beklenmiyor. Şarj kutusunun Cihazımı Bul desteği için hoparlöre sahip olacağı söyleniyor. Son sızıntılar, kulaklığın fitness takip özellikleriyle öne çıkacağını söylüyor. Elbette daha büyük kapasiteli şarj kutusu, geliştirilmiş gürültü engelleme ve daha iyi ses kalitesi gibi iyileştirmeler göreceğiz ancak Pixel Buds Pro 2 özelliklerine ilişkin resmî olarak hiçbir bilgi yok.

    Yeni Android 15 ve Gemini AI özellikleri

    Android 15, ekranın belli bir alanını paylaşma, uydu bağlantısı, hırsızlık koruması, özel alan ve daha birçok özelliği getiriyor. Google, yeni Pixel telefonlarını genelde Android’in en son sürümüyle gönderiyor ancak Pixel 9 serisiyle bu geleneğin bozulacağı söyleniyor. Google Pixel 9, Android 14 ile gelebilir. Etkinlik sonrası Android 15’in final sürümünün yayınlanması beklenmiyor. Google’ın yapay zekası Gemini tarafında ise Pixel 9 serisiyle tanıtılacak yeni yapay zeka özelliklerini göreceğiz gibi görünüyor.

    Made By Google 2024 etkinliği, 13 Ağustos’ta TSİ 20.00’de başlayacak. Google'ın yeni donanımlarını ve Android 15, yapay zeka tarafında iyileştirmeleri merak edenler, YouTube’dan canlı olarak izleyebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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