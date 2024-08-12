Made By Google 2024 etkinliği nasıl izlenir? İşte tanıtılacak cihazlar

Tam Boyutta Gör Google’ın bir sonraki büyük donanım etkinliğine sayılı saatler kaldı. Pixel 9 tanıtım etkinliği 13 Ağustos’ta TSi 20.00’de başlayacak. Birçok yeni cihaz ile birlikte yapay zeka ve Android 15 ile gelecek birkaç yeni özelliğin daha tanıtılması bekleniyor. İşte Made By Google 2024 etkinliği canlı yayın izleme linki ve tanıtılması beklenen cihazlar:

Google'ın en güçlüsü: Pixel 9 Pro XL özellikleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Google Pixel 9 Pro & Pixel 9 Pro XL

Tam Boyutta Gör Google Pixel 9 serisi, Made By Google etkinliğinde hiç şüphesiz en dikkat çekici cihazlar olacak. Pixel 9’un yeni düz kenarlı tasarım dahil olmak üzere önceki nesle göre çok sayıda tasarımsal yenilik getirmesi bekleniyor. Oval şekilli kamera modülünün, 2021'de Pixel 6'nın piyasaya sürülmesinden bu yana var olan kamera vizörü tasarımının yerini alacağı bildiriliyor. Ayrıca yeni Tensor G4 işlemci ve uydu bağlantısını destekleyen modem gibi iyileştirmeler de bekleniyor.

İlginç bir şekilde, sızıntılar Google'ın bu yıl iki Pro telefon çıkaracağını gösteriyor; Daha ufak ekranlı üst model isteyenlere hitap eden 6.3 inç ekranlı Google Pixel 9 Pro ve büyük ekranı sevenler için Google Pixel 9 Pro XL modeli. Bunun dışında, kamera yükseltmeleri, birçok yeni yapay zeka (AI) ve Gemini özelliği bekleniyor.

Google Pixel 9 Pro Fold

Tam Boyutta Gör Etkinlikte Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerinin yanında katlanabilir telefon Pixel 9 Pro Fold’u göreceğiz. Pixel 9 Pro Fold’un da düz kenarlara sahip yeni tasarıma sahip olması bekleniyor. Pixel 9 Pro Fold, ayrıca kamera vizörü tasarımı yerine yeni kare şekilli bir kamera modülü kullanacak. Katlanan cihazın ayrıca ilk nesilden daha ince olması ve hem iç hem de dış ekranının daha büyük olması bekleniyor. Son sızıntılara göre, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL ile benzer özeliklere sahip olacak.

Google Pixel Watch 3

Tam Boyutta Gör Google Pixel Watch 2, en beğenilen WearOS akıllı saatlerden biri ancak tek bir kasa boyutuyla geliyor. Söylentilere göre Google, Pixel Watch 3’ün iki modelini piyasaya sürmeyi planlıyor; standart model ve daha büyük ekran ve bataryaya sahip XL modeli. Başka bir deyişle 41mm ve 45mm seçeneği olacak. Daha ince çerçeve, daha parlak ekran ve daha uzun pil ömrü gibi önemli iyileştirmeler getirecek. Pixel Watch 3, yine Snapdragon Wear 5100 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolamayla gelecek.

Google Pixel Buds Pro 2

Tam Boyutta Gör Made by Google 2024 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni donanımlardan biri de Pixel Buds Pro 2. Google’ın kulaklıkta tasarım değişikliğine gitmesi beklenmiyor. Şarj kutusunun Cihazımı Bul desteği için hoparlöre sahip olacağı söyleniyor. Son sızıntılar, kulaklığın fitness takip özellikleriyle öne çıkacağını söylüyor. Elbette daha büyük kapasiteli şarj kutusu, geliştirilmiş gürültü engelleme ve daha iyi ses kalitesi gibi iyileştirmeler göreceğiz ancak Pixel Buds Pro 2 özelliklerine ilişkin resmî olarak hiçbir bilgi yok.

Yeni Android 15 ve Gemini AI özellikleri

Android 15, ekranın belli bir alanını paylaşma, uydu bağlantısı, hırsızlık koruması, özel alan ve daha birçok özelliği getiriyor. Google, yeni Pixel telefonlarını genelde Android’in en son sürümüyle gönderiyor ancak Pixel 9 serisiyle bu geleneğin bozulacağı söyleniyor. Google Pixel 9, Android 14 ile gelebilir. Etkinlik sonrası Android 15’in final sürümünün yayınlanması beklenmiyor. Google’ın yapay zekası Gemini tarafında ise Pixel 9 serisiyle tanıtılacak yeni yapay zeka özelliklerini göreceğiz gibi görünüyor.

Made By Google 2024 etkinliği, 13 Ağustos’ta TSİ 20.00’de başlayacak. Google'ın yeni donanımlarını ve Android 15, yapay zeka tarafında iyileştirmeleri merak edenler, YouTube’dan canlı olarak izleyebilecek.

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Google Pixel 9 tanıtım lansmanı nasıl, nereden izlenir?