Made By Google 2024 etkinliği nasıl izlenir? İşte tanıtılacak cihazlar

İlginç bir şekilde, sızıntılar Google'ın bu yıl iki Pro telefon çıkaracağını gösteriyor; Daha ufak ekranlı üst model isteyenlere hitap eden 6.3 inç ekranlı Google Pixel 9 Pro ve büyük ekranı sevenler için Google Pixel 9 Pro XL modeli. Bunun dışında, kamera yükseltmeleri, birçok yeni yapay zeka (AI) ve Gemini özelliği bekleniyor.
Google Pixel 9 Pro Fold
Google Pixel Watch 3
Google Pixel Buds Pro 2
Yeni Android 15 ve Gemini AI özellikleri
Android 15, ekranın belli bir alanını paylaşma, uydu bağlantısı, hırsızlık koruması, özel alan ve daha birçok özelliği getiriyor. Google, yeni Pixel telefonlarını genelde Android’in en son sürümüyle gönderiyor ancak Pixel 9 serisiyle bu geleneğin bozulacağı söyleniyor. Google Pixel 9, Android 14 ile gelebilir. Etkinlik sonrası Android 15’in final sürümünün yayınlanması beklenmiyor. Google’ın yapay zekası Gemini tarafında ise Pixel 9 serisiyle tanıtılacak yeni yapay zeka özelliklerini göreceğiz gibi görünüyor.
Made By Google 2024 etkinliği, 13 Ağustos’ta TSİ 20.00’de başlayacak. Google'ın yeni donanımlarını ve Android 15, yapay zeka tarafında iyileştirmeleri merak edenler, YouTube’dan canlı olarak izleyebilecek.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.