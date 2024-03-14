Pixel Fold 2'nin bir özelliği daha belli oldu: Boyutlar artıyor

Pixel Fold 2'nin ekran boyutları netleşti
Daha önce Google Pixel Fold 2 modelinin Tensor G3 yonga setini atlayıp doğrudan Tensor G4 yongası ve daha farklı bir tasarımda gelebileceğini paylaşmıştık. Son raporlar ise, bu iddiaları doğruluyor diyebiliriz. Daha önce yaptığı doğru sızıntılarla tanıtınan Ross Young'a göre, Pixel Fold 2'nin katlanabilir ekranı 8,02 inç, dış ekranı ise çapraz olarak 6,29 inç boyutunda olacak.
Karşılaştırmak adına, Pixel Fold 7.6" katlanabilir ekran ve 5.8" kapak ekranıyla birlikte gönderilmişti. Ayrıca 8,02 inç boyutların Xiaomi Mix Fold 3 ile eşleştiğini hatırlatalım. Aktarıldığı kadarıyla akıllı telefonun panel üretimi, Nisan ayında başlayacak. Bu da en geç yaz aylarında vitrine çıkacağı anlamına geliyor.
Pixel Fold 2'nin daha önce sızdırılan görüntüleri, diğer tüm yeni Pixel'lere kıyasla çok farklı bir kamera adası tasarımını ve uzun süredir söylentilere konu olan yeni bir en-boy oranını doğruladı. Fold 2'nin kapak ekranı orijinal Fold'unkinden daha uzun ve daha dar. Bu, orijinal Fold'un açıldığında uygulamaların yatay modda açılmasıyla ilgili sorununu hafifletebilir.
Google Pixel Fold 2 beklenen özellikler
Geçmiş söylentilere göre Pixel Fold 2, Tensor G4 yonga setini kullandığı takdirde, muhtemelen Pixel 9 ve Pixel 9 Pro ile birlikte lanse edilecek. Bu aşamada geçen yılki Pixel 8 ve 8 Pro'nun Tensor G3 (4nm), Pixel Fold 2'nin ise Tensor G2 (5nm) platformuyla tanıtıldığını hatırlatalım. Pixel Fold 2'nin halihazırda Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) aşamasında olduğu belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.