Pixel Fold 2'nin bir özelliği daha belli oldu: Boyutlar artıyor

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon sektörü her yıl daha da gelişiyor. Bu yarışta Samsung'u takip eden markalar ise, birbirinden farklı tasarımlara yönelmeye başladı. Hatırlayanlar olacaktır, Şubat ayının başlarında Google Pixel Fold 2 modelini içeren bazı resimler ortaya çıkmıştı. Yeni bir raporda ise, katlanabilir telefonun ekran boyutları netlik kazandı.

Pixel Fold 2'nin ekran boyutları netleşti

Daha önce Google Pixel Fold 2 modelinin Tensor G3 yonga setini atlayıp doğrudan Tensor G4 yongası ve daha farklı bir tasarımda gelebileceğini paylaşmıştık. Son raporlar ise, bu iddiaları doğruluyor diyebiliriz. Daha önce yaptığı doğru sızıntılarla tanıtınan Ross Young'a göre, Pixel Fold 2'nin katlanabilir ekranı 8,02 inç, dış ekranı ise çapraz olarak 6,29 inç boyutunda olacak.

Karşılaştırmak adına, Pixel Fold 7.6" katlanabilir ekran ve 5.8" kapak ekranıyla birlikte gönderilmişti. Ayrıca 8,02 inç boyutların Xiaomi Mix Fold 3 ile eşleştiğini hatırlatalım. Aktarıldığı kadarıyla akıllı telefonun panel üretimi, Nisan ayında başlayacak. Bu da en geç yaz aylarında vitrine çıkacağı anlamına geliyor.

Google Pixel Fold 2'nin sıra dışı tasarımı ortaya çıktı! 2 hf. önce eklendi



Pixel Fold 2'nin daha önce sızdırılan görüntüleri, diğer tüm yeni Pixel'lere kıyasla çok farklı bir kamera adası tasarımını ve uzun süredir söylentilere konu olan yeni bir en-boy oranını doğruladı. Fold 2'nin kapak ekranı orijinal Fold'unkinden daha uzun ve daha dar. Bu, orijinal Fold'un açıldığında uygulamaların yatay modda açılmasıyla ilgili sorununu hafifletebilir.

Google Pixel Fold 2 beklenen özellikler

Geçmiş söylentilere göre Pixel Fold 2, Tensor G4 yonga setini kullandığı takdirde, muhtemelen Pixel 9 ve Pixel 9 Pro ile birlikte lanse edilecek. Bu aşamada geçen yılki Pixel 8 ve 8 Pro'nun Tensor G3 (4nm), Pixel Fold 2'nin ise Tensor G2 (5nm) platformuyla tanıtıldığını hatırlatalım. Pixel Fold 2'nin halihazırda Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) aşamasında olduğu belirtildi.

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Pixel Fold 2'nin bir özelliği daha belli oldu: Boyutlar artıyor