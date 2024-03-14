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    Pixel Fold 2'nin bir özelliği daha belli oldu: Boyutlar artıyor

    Samsung Galaxy Z Fold serisine rakip olacak Google Pixel Fold 2 modelinin ekran boyutları netleşti. Katlanabilir telefon, yepyeni bir görünüşe sahip olabilir. İşte görüntüler...
    Pixel Fold 2'nin bir özelliği daha belli oldu: Boyutlar artıyor Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon sektörü her yıl daha da gelişiyor. Bu yarışta Samsung'u takip eden markalar ise, birbirinden farklı tasarımlara yönelmeye başladı. Hatırlayanlar olacaktır, Şubat ayının başlarında Google Pixel Fold 2 modelini içeren bazı resimler ortaya çıkmıştı. Yeni bir raporda ise, katlanabilir telefonun ekran boyutları netlik kazandı.

    Pixel Fold 2'nin ekran boyutları netleşti

    Daha önce Google Pixel Fold 2 modelinin Tensor G3 yonga setini atlayıp doğrudan Tensor G4 yongası ve daha farklı bir tasarımda gelebileceğini paylaşmıştık. Son raporlar ise, bu iddiaları doğruluyor diyebiliriz. Daha önce yaptığı doğru sızıntılarla tanıtınan Ross Young'a göre, Pixel Fold 2'nin katlanabilir ekranı 8,02 inç, dış ekranı ise çapraz olarak 6,29 inç boyutunda olacak.

    Karşılaştırmak adına, Pixel Fold 7.6" katlanabilir ekran ve 5.8" kapak ekranıyla birlikte gönderilmişti. Ayrıca 8,02 inç boyutların Xiaomi Mix Fold 3 ile eşleştiğini hatırlatalım. Aktarıldığı kadarıyla akıllı telefonun panel üretimi, Nisan ayında başlayacak. Bu da en geç yaz aylarında vitrine çıkacağı anlamına geliyor.



    Pixel Fold 2'nin daha önce sızdırılan görüntüleri, diğer tüm yeni Pixel'lere kıyasla çok farklı bir kamera adası tasarımını ve uzun süredir söylentilere konu olan yeni bir en-boy oranını doğruladı. Fold 2'nin kapak ekranı orijinal Fold'unkinden daha uzun ve daha dar. Bu, orijinal Fold'un açıldığında uygulamaların yatay modda açılmasıyla ilgili sorununu hafifletebilir.

    Google Pixel Fold 2 beklenen özellikler

    Geçmiş söylentilere göre Pixel Fold 2, Tensor G4 yonga setini kullandığı takdirde, muhtemelen Pixel 9 ve Pixel 9 Pro ile birlikte lanse edilecek. Bu aşamada geçen yılki Pixel 8 ve 8 Pro'nun Tensor G3 (4nm), Pixel Fold 2'nin ise Tensor G2 (5nm) platformuyla tanıtıldığını hatırlatalım. Pixel Fold 2'nin halihazırda Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) aşamasında olduğu belirtildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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