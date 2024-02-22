Google Pixel Fold 2'nin sıra dışı tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler

Google Pixel Fold 2'nin sıra dışı tasarımı ortaya çıktı
Hatırlayanlar olacaktır, Google Pixel Fold 2'ye ilişkin ilk görünütüler tasarım bölümde önemli yeniliklere işaret etmişti. Bugünki CAD görüntüleri ise, Google'ın bu tasarıma sadık kalacağını bizlere gösteriyor. Görüntülere baktığımızda, Pixel Fold 2'nin arka tarafta bulunan kamera vizörüne veda ettiğini görüyoruz. Bunun yerine iki katmanlı bir kamera adası tercih edilmiş.
Aktarıldığı kadarıyla Pixel Fold 2, açıldığında 155,2 x 150,2 x 5,27 mm, katlandığında ise 155,2 x 77,1 x 10,54 mm ölçülerinde olacak. Bu doğrultuda bir önceki modelden önemli ölçüde daha ince olduğu belirtelim. Hatta Galaxy Z Fold 6'dan bile ince olabilir. Katlanabilir telefonun, ön yüzünde 7,9 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca bu panelin sağ üst bölümünde, ekran altı kamera konumlandırılmış.
Google Pixel Fold 2 özellikler
Geçmiş söylentilere göre Pixel Fold 2, Tensor G4 yonga setini kullanabilir ve bu da muhtemelen Pixel 9 ve Pixel 9 Pro ile birlikte Ekim ayında piyasaya çıkacağını gösteriyor.
Bu aşamada geçen yılki Pixel 8 ve 8 Pro'nun Tensor G3 (4nm), Pixel Fold 2'nin ise Tensor G2 (5nm) platformuyla tanıtıldığını hatırlatalım.Pixel Fold 2'nin halihazırda Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) aşamasında olduğu belirtildi. Mevcut raporlar ise, 01 Mayıs - 30 Haziran Google I/O 2024 etkinliğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.