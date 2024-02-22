Google Pixel Fold 2'nin sıra dışı tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel Fold ile katlanabilir rekabetine dahil olan Google, modelin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Kaçıranlar için kısa süre önce Google’ın telefonu Tensor G3 yerine Tensor G4 işlemciyle sunacağı iddiası gündeme gelmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, Pixel Fold 2'nin tasarımını gösteren bazı görüntüler ortaya çıktı.

Google Pixel Fold 2'nin sıra dışı tasarımı ortaya çıktı

Hatırlayanlar olacaktır, Google Pixel Fold 2'ye ilişkin ilk görünütüler tasarım bölümde önemli yeniliklere işaret etmişti. Bugünki CAD görüntüleri ise, Google'ın bu tasarıma sadık kalacağını bizlere gösteriyor. Görüntülere baktığımızda, Pixel Fold 2'nin arka tarafta bulunan kamera vizörüne veda ettiğini görüyoruz. Bunun yerine iki katmanlı bir kamera adası tercih edilmiş.

Aktarıldığı kadarıyla Pixel Fold 2, açıldığında 155,2 x 150,2 x 5,27 mm, katlandığında ise 155,2 x 77,1 x 10,54 mm ölçülerinde olacak. Bu doğrultuda bir önceki modelden önemli ölçüde daha ince olduğu belirtelim. Hatta Galaxy Z Fold 6'dan bile ince olabilir. Katlanabilir telefonun, ön yüzünde 7,9 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca bu panelin sağ üst bölümünde, ekran altı kamera konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Dış ekran ise, kuvvetle muhtemel 6,4 inç (veya köşeler hesaba katılırsa 6,6 inç) boyutunda olacak. Bunun dışında Pixel Fold 2'nin alt çerçevesinde USB-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve SIM tepsisi, sağ çerçevede ise güç ve ses düğmeleri bulunuyor. Son olarak üst bölüme ise ikinci bir hoparlör ızgarası, metal çerçeveyle kesilmiş bir anten hattı eşlik ediyor.

Google Pixel Fold 2 özellikler

Geçmiş söylentilere göre Pixel Fold 2, Tensor G4 yonga setini kullanabilir ve bu da muhtemelen Pixel 9 ve Pixel 9 Pro ile birlikte Ekim ayında piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Bu aşamada geçen yılki Pixel 8 ve 8 Pro'nun Tensor G3 (4nm), Pixel Fold 2'nin ise Tensor G2 (5nm) platformuyla tanıtıldığını hatırlatalım.Pixel Fold 2'nin halihazırda Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) aşamasında olduğu belirtildi. Mevcut raporlar ise, 01 Mayıs - 30 Haziran Google I/O 2024 etkinliğine işaret ediyor.

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Google Pixel Fold 2'nin sıra dışı tasarımı ortaya çıktı!