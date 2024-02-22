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    Google Pixel Fold 2'nin sıra dışı tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler

    Samsung Galaxy Z Fold serisine rakip olacak Google Pixel Fold 2 modelinin tasarımı netleşmeye başladı. Katlanabilir telefon, yepyeni bir görünüşe sahip olabilir. İşte görüntüler...   
    Google Pixel Fold 2'nin sıra dışı tasarımı ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel Fold ile katlanabilir rekabetine dahil olan Google, modelin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Kaçıranlar için kısa süre önce Google’ın telefonu Tensor G3 yerine Tensor G4 işlemciyle sunacağı iddiası gündeme gelmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, Pixel Fold 2'nin tasarımını gösteren bazı görüntüler ortaya çıktı.

    Google Pixel Fold 2'nin sıra dışı tasarımı ortaya çıktı

    Hatırlayanlar olacaktır, Google Pixel Fold 2'ye ilişkin ilk görünütüler tasarım bölümde önemli yeniliklere işaret etmişti. Bugünki CAD görüntüleri ise, Google'ın bu tasarıma sadık kalacağını bizlere gösteriyor. Görüntülere baktığımızda, Pixel Fold 2'nin arka tarafta bulunan kamera vizörüne veda ettiğini görüyoruz. Bunun yerine iki katmanlı bir kamera adası tercih edilmiş.

    Aktarıldığı kadarıyla Pixel Fold 2, açıldığında 155,2 x 150,2 x 5,27 mm, katlandığında ise 155,2 x 77,1 x 10,54 mm ölçülerinde olacak. Bu doğrultuda bir önceki modelden önemli ölçüde daha ince olduğu belirtelim. Hatta Galaxy Z Fold 6'dan bile ince olabilir. Katlanabilir telefonun, ön yüzünde 7,9 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca bu panelin sağ üst bölümünde, ekran altı kamera konumlandırılmış. 

    Google Pixel Fold 2'nin sıra dışı tasarımı ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Dış ekran ise, kuvvetle muhtemel 6,4 inç (veya köşeler hesaba katılırsa 6,6 inç) boyutunda olacak. Bunun dışında Pixel Fold 2'nin alt çerçevesinde USB-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve SIM tepsisi, sağ çerçevede ise güç ve ses düğmeleri bulunuyor. Son olarak üst bölüme ise ikinci bir hoparlör ızgarası, metal çerçeveyle kesilmiş bir anten hattı eşlik ediyor.

    Google Pixel Fold 2 özellikler

    Geçmiş söylentilere göre Pixel Fold 2, Tensor G4 yonga setini kullanabilir ve bu da muhtemelen Pixel 9 ve Pixel 9 Pro ile birlikte Ekim ayında piyasaya çıkacağını gösteriyor.

    Bu aşamada geçen yılki Pixel 8 ve 8 Pro'nun Tensor G3 (4nm), Pixel Fold 2'nin ise Tensor G2 (5nm) platformuyla tanıtıldığını hatırlatalım.Pixel Fold 2'nin halihazırda Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) aşamasında olduğu belirtildi. Mevcut raporlar ise, 01 Mayıs - 30 Haziran Google I/O 2024 etkinliğine işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 15 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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