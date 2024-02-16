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    Anlık Bildirim

    Google Pixel Fold 2'nin render görüntüleri ortaya çıktı

    Google'ın yakında çıkacak olan katlanabilir telefonu Pixel Fold 2'ye ait 3D render görüntüleri ortaya çıktı. Telefon, yeni kamera tasarımı ve daha dar yapıda kasasıyla net bir şekilde görülüyor.
    Google Pixel Fold 2'nin render görüntüleri ortaya çıktı
    Bu ayın başlarında Google'ın yakında çıkacak olan katlanabilir telefonu Pixel Fold 2'ye ait tasarım görseli ortaya çıkmıştı ancak görsel çok net değildi. Ancak YouTuber TT Technology'nin yeni 3D render görüntüleri cihaza çok daha net bir bakış sağlıyor. Ancak bunun yalnızca daha önceki sızıntıya dayanan bir görsel olduğunu ve gerçek cihazı yansıtmayabileceğini unutmayın.

    Bu renderlarda kamera modülünün tasarımındaki değişiklik net bir şekilde belli oluyor. Pixel Fold 2, orijinal modeldeki çubuk tarzı tasarım yerine dikdörtgen bir kamera modülüne sahip olacak. Kamera sensörleri bu modül üzerinde hap şeklinde iki adet oyuğun içerisine yerleştirildiği görülüyor. Ayrıca telefonun Pixel Fold'dan daha dar bir yapıda kasaya sahip olduğu da net bir şekilde görülüyor.

    Google Pixel Fold 2'nin render görüntüleri ortaya çıktı
    Kamera kurulumuna gelince, Pixel Fold 2'nin ana kamera, ultra geniş ve telefoto lenslerden oluşan dörtlü kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Dördüncü sensörün ne olduğu ise şu aşamada belli değil.

    Pixel Fold 2'nin yakında çıkacak olan Tensor G4 yonga setiyle geleceği söyleniyor. Bu da Google'ın katlanabilir modelde Tensor G3 yonga setini atlayacağı anlamına geliyor. Bu aynı zamanda akıllı telefonun lansman zaman çizelgesini de değiştirebilir.

    Google genellikle sonbahar donanım etkinliğinde yeni Tensor çiplerini tanıtıyor. Ancak Pixel Fold 2, Mayıs ya da Haziran'da gerçekleşecek I/O etkinliğinde tanıtılırsa daha yeni Tensor G4 ile gelmeyebilir. Şu an için Pixel Fold 2 ile ilgili bilgiler sınırlı. Zamanla yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizler ile paylaşacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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