Google Pixel Fold 2'nin render görüntüleri ortaya çıktı

Bu renderlarda kamera modülünün tasarımındaki değişiklik net bir şekilde belli oluyor. Pixel Fold 2, orijinal modeldeki çubuk tarzı tasarım yerine dikdörtgen bir kamera modülüne sahip olacak. Kamera sensörleri bu modül üzerinde hap şeklinde iki adet oyuğun içerisine yerleştirildiği görülüyor. Ayrıca telefonun Pixel Fold'dan daha dar bir yapıda kasaya sahip olduğu da net bir şekilde görülüyor.
Pixel Fold 2'nin yakında çıkacak olan Tensor G4 yonga setiyle geleceği söyleniyor. Bu da Google'ın katlanabilir modelde Tensor G3 yonga setini atlayacağı anlamına geliyor. Bu aynı zamanda akıllı telefonun lansman zaman çizelgesini de değiştirebilir.
Google genellikle sonbahar donanım etkinliğinde yeni Tensor çiplerini tanıtıyor. Ancak Pixel Fold 2, Mayıs ya da Haziran'da gerçekleşecek I/O etkinliğinde tanıtılırsa daha yeni Tensor G4 ile gelmeyebilir. Şu an için Pixel Fold 2 ile ilgili bilgiler sınırlı. Zamanla yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizler ile paylaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.