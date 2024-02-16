Bu ayın başlarında Google'ın yakında çıkacak olan katlanabilir telefonu Pixel Fold 2'ye ait tasarım görseli ortaya çıkmıştı ancak görsel çok net değildi. Ancak YouTuber TT Technology'nin yeni 3D render görüntüleri cihaza çok daha net bir bakış sağlıyor. Ancak bunun yalnızca daha önceki sızıntıya dayanan bir görsel olduğunu ve gerçek cihazı yansıtmayabileceğini unutmayın.

Bu renderlarda kamera modülünün tasarımındaki değişiklik net bir şekilde belli oluyor. Pixel Fold 2, orijinal modeldeki çubuk tarzı tasarım yerine dikdörtgen bir kamera modülüne sahip olacak. Kamera sensörleri bu modül üzerinde hap şeklinde iki adet oyuğun içerisine yerleştirildiği görülüyor. Ayrıca telefonun Pixel Fold'dan daha dar bir yapıda kasaya sahip olduğu da net bir şekilde görülüyor.

Kamera kurulumuna gelince, Pixel Fold 2'nin ana kamera, ultra geniş ve telefoto lenslerden oluşan dörtlü kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Dördüncü sensörün ne olduğu ise şu aşamada belli değil.

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Pixel Fold 2'nin yakında çıkacak olan Tensor G4 yonga setiyle geleceği söyleniyor. Bu da Google'ın katlanabilir modelde Tensor G3 yonga setini atlayacağı anlamına geliyor. Bu aynı zamanda akıllı telefonun lansman zaman çizelgesini de değiştirebilir.

Google genellikle sonbahar donanım etkinliğinde yeni Tensor çiplerini tanıtıyor. Ancak Pixel Fold 2, Mayıs ya da Haziran'da gerçekleşecek I/O etkinliğinde tanıtılırsa daha yeni Tensor G4 ile gelmeyebilir. Şu an için Pixel Fold 2 ile ilgili bilgiler sınırlı. Zamanla yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizler ile paylaşacağız.

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Google Pixel Fold 2'nin render görüntüleri ortaya çıktı