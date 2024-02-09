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    Anlık Bildirim

    Google Pixel Fold 2'nin tasarımı sızdı

    Google Pixel Fold 2'ye ait olduğu iddia edilen fotoğraf ortaya çıktı. Google'ın yeni katlanabilir telefonu selefinden tasarım anlamında epeyce farklı görünüyor.  
    Google Pixel Fold 2'nin tasarımı sızdı
    Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'un ikincisiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce Google’ın telefonu Tensor G3 yerine Tensor G4 işlemciyle sunacağı iddiası gündeme gelmişti. Şimdi de telefona ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf ortaya çıktı.

    Daha dar bir ekran ile gelebilir

    Fotoğrafa baktığımızda Google'ın tasarımda büyük değişiklikler yaptığı görülüyor. İlk Pixel Fold'da diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak oldukça geniş bir ekran kullanılmıştı. Pixel Fold 2'de ise daha dar bir ekranın kullanıldığı görülüyor. Telefon açıldığında ise kareye yakın bir iç ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Geniş ekran telefon açıdığında tablet olarak kullanmak için daha verimli olsa da, kapalı durumda tutuşu zorlaştırdığı için Google tarafından daha dar bir ekran tercihinde bulunulmuş olabilir.

    Teelfondaki tek değişiklik form faktörü değil. Kamera tasarımında da büyük bir değişiklik yapıldığı görülüyor. Pixel telefonların tasarım dilini oluşturan yatay şerit şeklindeki kamera bölümünün değiştiği ve kareye yakın 4 kameralı yeni bir tasarıma geçildiği görülüyor.

    Google Pixel Fold 2'nin tasarımı sızdı Tam Boyutta Gör
    Sızıntının kaynağına göre iç ekrandaki kamera ekranın sağ üst köşesindeki deliğe yerleştirilmiş. Şuanki Pixel Fold'da ise üst kısımda geniş bir çerçeve bulunuyor ve kamera bu çerçevenin içerisinde gizlenmiş vaziyette. Ayrıca telefonun inceldiği, ancak ekrandaki kırışıklığın hâlâ oldukça fark edilebilir seviyede olduğu da belirtiliyor.

    Bu arada sızan cihazın mühendislik örneği olduğu belirtiliyor. Telefonun seri üretime geçmesine birkaç ay daha olduğunu göz önüne alırsak tasarımın değişme ihtimali olduğunu belirtelim.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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