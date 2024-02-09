Google Pixel Fold 2'nin tasarımı sızdı

Daha dar bir ekran ile gelebilir
Fotoğrafa baktığımızda Google'ın tasarımda büyük değişiklikler yaptığı görülüyor. İlk Pixel Fold'da diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak oldukça geniş bir ekran kullanılmıştı. Pixel Fold 2'de ise daha dar bir ekranın kullanıldığı görülüyor. Telefon açıldığında ise kareye yakın bir iç ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Geniş ekran telefon açıdığında tablet olarak kullanmak için daha verimli olsa da, kapalı durumda tutuşu zorlaştırdığı için Google tarafından daha dar bir ekran tercihinde bulunulmuş olabilir.
Teelfondaki tek değişiklik form faktörü değil. Kamera tasarımında da büyük bir değişiklik yapıldığı görülüyor. Pixel telefonların tasarım dilini oluşturan yatay şerit şeklindeki kamera bölümünün değiştiği ve kareye yakın 4 kameralı yeni bir tasarıma geçildiği görülüyor.
Bu arada sızan cihazın mühendislik örneği olduğu belirtiliyor. Telefonun seri üretime geçmesine birkaç ay daha olduğunu göz önüne alırsak tasarımın değişme ihtimali olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.