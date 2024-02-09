Google Pixel Fold 2'nin tasarımı sızdı

Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'un ikincisiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce Google’ın telefonu Tensor G3 yerine Tensor G4 işlemciyle sunacağı iddiası gündeme gelmişti. Şimdi de telefona ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf ortaya çıktı.

Daha dar bir ekran ile gelebilir

Fotoğrafa baktığımızda Google'ın tasarımda büyük değişiklikler yaptığı görülüyor. İlk Pixel Fold'da diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak oldukça geniş bir ekran kullanılmıştı. Pixel Fold 2'de ise daha dar bir ekranın kullanıldığı görülüyor. Telefon açıldığında ise kareye yakın bir iç ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Geniş ekran telefon açıdığında tablet olarak kullanmak için daha verimli olsa da, kapalı durumda tutuşu zorlaştırdığı için Google tarafından daha dar bir ekran tercihinde bulunulmuş olabilir.

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Teelfondaki tek değişiklik form faktörü değil. Kamera tasarımında da büyük bir değişiklik yapıldığı görülüyor. Pixel telefonların tasarım dilini oluşturan yatay şerit şeklindeki kamera bölümünün değiştiği ve kareye yakın 4 kameralı yeni bir tasarıma geçildiği görülüyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntının kaynağına göre iç ekrandaki kamera ekranın sağ üst köşesindeki deliğe yerleştirilmiş. Şuanki Pixel Fold'da ise üst kısımda geniş bir çerçeve bulunuyor ve kamera bu çerçevenin içerisinde gizlenmiş vaziyette. Ayrıca telefonun inceldiği, ancak ekrandaki kırışıklığın hâlâ oldukça fark edilebilir seviyede olduğu da belirtiliyor.

Bu arada sızan cihazın mühendislik örneği olduğu belirtiliyor. Telefonun seri üretime geçmesine birkaç ay daha olduğunu göz önüne alırsak tasarımın değişme ihtimali olduğunu belirtelim.

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