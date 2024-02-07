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    Google Pixel Fold 2 özellikleri netleşmeye başladı: Tensor G4 ve daha fazlası

    Kullanıcılar tarafından uzun zamandır beklenen Google Pixel Fold 2 modelinin özellikleri netleşmeye başladı. Yeni katlanabilir telefon, performansıyla şaşırtabilir. İşte detaylar...
    Google Pixel Fold 2 özellikleri netleşmeye başladı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel Fold ile katlanabilir rekabetine dahil olan Google, modelin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Google Pixel Fold 2'ye ilişkin yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak katlanabilir modelin yonga seti ayrıntıları netleşmiş olabilir. 

    Google Pixel Fold 2 performansıyla şaşırtabilir

    Kaçıranlar için daha önce Android Authority, Google Pixel Fold 2'nin 'zuma' kod adında Tensor G3 platformu ile test edildiğini ortaya çıkarmıştı. Son raporlar ise, bunun 'zumapro' ve Tensor G4 yonga setiyle değiştiğini gösteriyor. Bu aşamada geçen yılki Pixel 8 ve 8 Pro'nun Tensor G3 (4nm), Pixel Fold 2'nin ise Tensor G2 (5nm) platformuyla tanıtıldığını hatırlatalım.

    Dolayısıyla yeni değişiklik, daha hızlı ve muhtemelen daha verimli bir modele işaret ediyor. Ayrıca Tensor G4'e ek olarak Pixel Fold 2, RAM ve depolama bölümünde de yükselmeler sunacak. Öyle ki daha hızlı UFS 4.0 depolama standardı ve 16GB RAM kapasitesinden söz ediliyor. Bu da cihazdaki AI yetenekleriyle ilişkili olabilir. 

    Pixel Fold 2'nin halihazırda Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) aşamasında olduğu belirtildi. Dolayısıyla piyasaya çıkması için halen zaman var. Mevcut raporlar ise, 01 Mayıs - 30 Haziran Google I/O 2024 etkinliğine işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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