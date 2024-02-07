Google Pixel Fold 2 özellikleri netleşmeye başladı: Tensor G4 ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel Fold ile katlanabilir rekabetine dahil olan Google, modelin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Google Pixel Fold 2'ye ilişkin yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak katlanabilir modelin yonga seti ayrıntıları netleşmiş olabilir.

Google Pixel Fold 2 performansıyla şaşırtabilir

Kaçıranlar için daha önce Android Authority, Google Pixel Fold 2'nin 'zuma' kod adında Tensor G3 platformu ile test edildiğini ortaya çıkarmıştı. Son raporlar ise, bunun 'zumapro' ve Tensor G4 yonga setiyle değiştiğini gösteriyor. Bu aşamada geçen yılki Pixel 8 ve 8 Pro'nun Tensor G3 (4nm), Pixel Fold 2'nin ise Tensor G2 (5nm) platformuyla tanıtıldığını hatırlatalım.

Dolayısıyla yeni değişiklik, daha hızlı ve muhtemelen daha verimli bir modele işaret ediyor. Ayrıca Tensor G4'e ek olarak Pixel Fold 2, RAM ve depolama bölümünde de yükselmeler sunacak. Öyle ki daha hızlı UFS 4.0 depolama standardı ve 16GB RAM kapasitesinden söz ediliyor. Bu da cihazdaki AI yetenekleriyle ilişkili olabilir.

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Pixel Fold 2'nin halihazırda Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) aşamasında olduğu belirtildi. Dolayısıyla piyasaya çıkması için halen zaman var. Mevcut raporlar ise, 01 Mayıs - 30 Haziran Google I/O 2024 etkinliğine işaret ediyor.

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