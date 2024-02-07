Google Pixel Fold 2 özellikleri netleşmeye başladı: Tensor G4 ve daha fazlası

Google Pixel Fold 2 performansıyla şaşırtabilir
Kaçıranlar için daha önce Android Authority, Google Pixel Fold 2'nin 'zuma' kod adında Tensor G3 platformu ile test edildiğini ortaya çıkarmıştı. Son raporlar ise, bunun 'zumapro' ve Tensor G4 yonga setiyle değiştiğini gösteriyor. Bu aşamada geçen yılki Pixel 8 ve 8 Pro'nun Tensor G3 (4nm), Pixel Fold 2'nin ise Tensor G2 (5nm) platformuyla tanıtıldığını hatırlatalım.
Dolayısıyla yeni değişiklik, daha hızlı ve muhtemelen daha verimli bir modele işaret ediyor. Ayrıca Tensor G4'e ek olarak Pixel Fold 2, RAM ve depolama bölümünde de yükselmeler sunacak. Öyle ki daha hızlı UFS 4.0 depolama standardı ve 16GB RAM kapasitesinden söz ediliyor. Bu da cihazdaki AI yetenekleriyle ilişkili olabilir.
Pixel Fold 2'nin halihazırda Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) aşamasında olduğu belirtildi. Dolayısıyla piyasaya çıkması için halen zaman var. Mevcut raporlar ise, 01 Mayıs - 30 Haziran Google I/O 2024 etkinliğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.