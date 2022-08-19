Pixel Tablet 32-bit desteğini geride bırakabilir

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Yıllar önce Android tablet pazarından çekilen Google, odağını Chrome OS cihazlarına vermişti. Pixel Slate tableti ile Chrome OS tarafında da başarı bulamayan firma, uzun bir süre tablet üretimine ara vermişti. Ancak Google, mayıs ayında gerçekleştirilen I/O Geliştirici Konferansı’nda Pixel Tablet cihazını tanıtarak teknoloji dünyasını heyecanlandırmıştı. 2023’te çıkacak tablet hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

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Pixel Tablet Android’in yalnızca 64-bit destekleyen versiyonunu kullanacak

Esper editörü Mishaal Rahman tarafından keşfedilen bilgiye göre Pixel Tablet, 32-bit desteğini geride bırakacak. Google’ın kod inceleme kaynağında görülen kayda göre Tangor, yalnızca 64-bit desteğine sahip olacak. Tangor, Google’ın Pixel Tablet için kullandığı kod adı olarak biliniyor. Google’ın bu hamlesi ile Pixel Tablet, daha az bellek kullanacak ancak 32-bit uygulamalara çalıştıramayacak.

Google, 2019 yılından itibaren Play Store’a eklenen tüm uygulamaların 64 bit olmak zorunda olduğunu belirtmişti. Bu nedenle Pixel Tablet’te çalışamayacak uygulamaların sayısı oldukça az olacaktır. Apple da 2017 yılında iOS işletim sistemini tamamen 64 bite geçirmişti. Ayrıca ARM da 2023 itibari ile yalnızca 64 bit destekli yongalar tasarlamaya başlayacak. Görünüşe göre mobil dünyada 32 bit desteği bitmeye oldukça yakın.

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Pixel Tablet 32 bit uygulamaları çalıştırmayabilir