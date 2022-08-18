Samsung, akıllı telefon sevkiyatında hedefini düşürdü

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Pandeminin piyasa etkileri azalıyor. Ancak akıllı telefon üreticileri için işleri karmaşıklaştıran yeni sorunlar ortaya çıkmaya hızla devam ediyor. TheElec'in haberine göreyse bu durum Samsung'u bu yıl için üretim stratejisini yeniden değerlendirmeye zorladı.

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Yükselen enflasyon Samsung'un akıllı telefon sevkiyat hedefini 2021 seviyesinin altına düşürdü

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Samsung'un bu sene için orijinal hedefi 334 milyon akıllı telefon sevkiyatıydı. Bu sayıdan 284 milyonunu Samsung kendi tesislerinde yapacak ve kalan 50 milyonu iş ortağı ODM'lerine bırakacaktı. Ancak şirket bu sayıyı 264 milyona indirdi ve Ekim vile Kasım ayları için üretim hedefinin 34 milyon olduğunu açıkladı. Ayrıca şirket 34 milyonun bu dönemlerde hedeflenenden çok az olduğunu söyledi.

Samsung, pandemi nedeniyle 2020'yi zayıf geçirse de 2020'de 300 milyon akıllı telefon üretti ve 270 milyonunu sevk etti. Yani bu yıl için hedeflenenden yaklaşık 10 milyon daha fazla. Kaynaklar, bu yıl azaltılan hedefler için yükselen enflasyona, düşük tüketici talebine ve tedarik zinciri sorunlarına işaret ediyor.

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