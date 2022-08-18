Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, akıllı telefon sevkiyatında hedefini düşürdü

    Samsung, yükselen enflasyon gibi birçok durumdan dolayı akıllı telefon sevkiyatındaki hedefini düşürdü. Pandemide bile daha çok sevkiyat yapan Samsung, 2022'deki hedefinin 264 milyon olduğunu söyledi.
    Oy Ver

    Samsung, akıllı telefon sevkiyatında hedefini düşürdü
    Tam Boyutta Gör

    Pandeminin piyasa etkileri azalıyor. Ancak akıllı telefon üreticileri için işleri karmaşıklaştıran yeni sorunlar ortaya çıkmaya hızla devam ediyor. TheElec'in haberine göreyse bu durum Samsung'u bu yıl için üretim stratejisini yeniden değerlendirmeye zorladı.

    Yükselen enflasyon Samsung'un akıllı telefon sevkiyat hedefini 2021 seviyesinin altına düşürdü

    Samsung, akıllı telefon sevkiyatında hedefini düşürdü
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un bu sene için orijinal hedefi 334 milyon akıllı telefon sevkiyatıydı. Bu sayıdan 284 milyonunu Samsung kendi tesislerinde yapacak ve kalan 50 milyonu iş ortağı ODM'lerine bırakacaktı. Ancak şirket bu sayıyı 264 milyona indirdi ve Ekim vile Kasım ayları için üretim hedefinin 34 milyon olduğunu açıkladı. Ayrıca şirket 34 milyonun bu dönemlerde hedeflenenden çok az olduğunu söyledi.

    Samsung, pandemi nedeniyle 2020'yi zayıf geçirse de 2020'de 300 milyon akıllı telefon üretti ve 270 milyonunu sevk etti. Yani bu yıl için hedeflenenden yaklaşık 10 milyon daha fazla. Kaynaklar, bu yıl azaltılan hedefler için yükselen enflasyona, düşük tüketici talebine ve tedarik zinciri sorunlarına işaret ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız