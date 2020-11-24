Piyano çaldığınız oyun Deemo Reborn, 18 Aralık'ta iOS ve Android'e geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rayark International Limited'in yaptığı müziklerin ön planda olduğu oyun Deemo Reborn'un, iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacağı tarih açıklandı.

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Piyano çaldığınız oyun Deemo Reborn, 18 Aralık'ta iOS ve Android cihazlar için çıkışını gerçekleştirecek. Oyun şu anda App Store üzerinde 27,99 TL'ye satılıyor. Google Play fiyatı belli değil ancak büyük bir ihtimalle aynı fiyata sahip olacaktır. Google Play'de de şu an için ön kayıt yaptırabiliyorsunuz. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 2.5 GB.

Deemo Reborn daha önce PlayStation 4 için ve PC için yayınlanmıştı. Oyunun Nintendo Switch versiyonu da geçtiğimiz aylarda listelendi ancak resmi olarak henüz duyurulmadı. Oyunun oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Gökten düşmüş ve hafızasını yitirmiş bir kız

ağaç evin dünyasında yalnız başına piyano çalan Deemo

ikisini birleştiren tesadüfi bir karşılaşma.



Parmaklar piyano tuşlarına bastıkça müzik akıyor.

Masalsı bir yolculuğun başlangıcı...

https://www.gematsu.com/2020/11/deemo-reborn-coming-to-ios-android-on-december-17

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