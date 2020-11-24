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    Piyano çaldığınız oyun Deemo Reborn, 18 Aralık'ta iOS ve Android'e geliyor

    Geçtiğimiz yıl PlayStation 4 için yayınlanan, Eylül 2020'de de PC için yayınlanan müziklerin ön planda olduğu oyun Deemo Reborn, 18 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor.
    31 dk.
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    18
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Piyano çaldığınız oyun Deemo Reborn, 18 Aralık'ta iOS ve Android'e geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rayark International Limited'in yaptığı müziklerin ön planda olduğu oyun Deemo Reborn'un, iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacağı tarih açıklandı.

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    Piyano çaldığınız oyun Deemo Reborn, 18 Aralık'ta iOS ve Android cihazlar için çıkışını gerçekleştirecek. Oyun şu anda App Store üzerinde 27,99 TL'ye satılıyor. Google Play fiyatı belli değil ancak büyük bir ihtimalle aynı fiyata sahip olacaktır. Google Play'de de şu an için ön kayıt yaptırabiliyorsunuz. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 2.5 GB.

    Deemo Reborn daha önce PlayStation 4 için ve PC için yayınlanmıştı. Oyunun Nintendo Switch versiyonu da geçtiğimiz aylarda listelendi ancak resmi olarak henüz duyurulmadı. Oyunun oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Gökten düşmüş ve hafızasını yitirmiş bir kız
    ağaç evin dünyasında yalnız başına piyano çalan Deemo
    ikisini birleştiren tesadüfi bir karşılaşma.

    Parmaklar piyano tuşlarına bastıkça müzik akıyor.
    Masalsı bir yolculuğun başlangıcı...



    https://www.gematsu.com/2020/11/deemo-reborn-coming-to-ios-android-on-december-17 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
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