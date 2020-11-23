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    Apple Arcade oyunu What the Golf?'a kış temalı yeni bölümler eklendi

    Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve şu anda Apple Arcade'in en popüler oyunlarından olan eğlenceli oyun What the Golf?'a kış temalı 30 yeni bölüm eklendi.
    2 sa.
    193
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Apple Arcade oyunu What the Golf?'a kış temalı yeni bölümler eklendi
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Triband'ın yaptığı Apple Arcade'in popüler ve eğlenceli oyunu What the Golf?'a kış temalı  30 yeni bölüm eklendi ve tanıtım için yeni bir video paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Hayatta kalma macera oyunu Hard Crisis, mobil cihazlar için çıktı"

    2019 yılında yayınlanan What the Golf?'un en az eski bölümleri kadar keyifli ve garip olan 30 yeni bölüm oyuna eklendi. Eklenen bölümler genel olarak kış temalı. Geliştirici ekip yeni bölümlerin tarzını anlayabilmemiz için bazı bölümlerin isimlerini paylaştı. Paylaşılan isimlerden bazıları şöyle:

    • "Evet şimdi karlı"
    • "Pizzalar"
    • "Dondurulmuş bezelye, pizza ve buzlu meyveler"
    • "Bir geyik - donmuş DEĞİL!"
    • "Pizzalardan bahsetmiş miydik?"
    • "Daha da soğuk fizik!"

    What the Golf?'i ve bu yeni bölümleri, Apple Arcade abonesi olanlar şu andan itibaren ücretsiz bir şekilde oynayabilirler. Apple Arcade ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise aylık 34,99 TL. Oyunun App Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan tanıtım videosunu da aşağıda bulabilirsiniz.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
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