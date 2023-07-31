Apple, iPhone ve iPad'lerdeki ebeveyn denetimleriyle ilgili hataları kabul etti

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone ve iPad'lerdeki ebeveyn denetimlerinin her zaman doğru çalışmamasına neden olan "Ekran Süresi" ile ilgili sorunları doğruladı. Bu nedenle, bazı durumlarda çocuklar cihazı ebeveynlerinin istediğinden daha uzun süre kullanabiliyor.

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"Ekran Süresi" ebeveynlerin çocuklarının cihazındaki uygulamaların kullanımını izlemelerine olanak tanıyarak, belirli uygulamaların ne zaman kullanılabileceğine dair sınırlar belirlemenize ve belirli saatlerde erişimi tamamen engellemenize olanak tanır.

Çocuklar cihazları kullanmaya devam edebiliyorlar

Ancak bir sorun nedeniyle bu önemli işlev hatalı çalışıyor. Zira ebeveyn, ekran süresi ayarlarını değiştirdikten sonra, bunlar çocukların cihazlarına her zaman doğru şekilde uygulanmıyor ve çocuklar iPhone veya iPad'lerini ebeveyn denetim ayarları yapılmış olsa bile kullanmaya devam edebiliyorlar. Her şeyin doğru ayarlandığından emin olmak için ebeveynin çocuğun etkinlik verilerini izlemesi ve programla karşılaştırması gerekebiliyor.

Tam Boyutta Gör The Wall Street Journal'a göre, Apple daha önce cihazlar arasında ayarların senkronizasyonunda sorunlara neden olan bir hatanın varlığını kabul etmiş ve iOS 16.5'te düzeltildiğini duyurmuştu. Ancak hatanın iOS 17 beta da dahil olmak üzere ürün yazılımının mevcut sürümlerinde hala mevcut olduğu ortaya çıktı. Apple temsilcileri ise sorunun farkında olduklarını ve bir düzeltme üzerinde çalıştıklarını açıkladılar.

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Apple, ebeveyn denetimi özelliğiyle ilgili hataları kabul etti