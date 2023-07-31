Apple, iPhone ve iPad'lerdeki ebeveyn denetimleriyle ilgili hataları kabul etti

"Ekran Süresi" ebeveynlerin çocuklarının cihazındaki uygulamaların kullanımını izlemelerine olanak tanıyarak, belirli uygulamaların ne zaman kullanılabileceğine dair sınırlar belirlemenize ve belirli saatlerde erişimi tamamen engellemenize olanak tanır.
Çocuklar cihazları kullanmaya devam edebiliyorlar
Ancak bir sorun nedeniyle bu önemli işlev hatalı çalışıyor. Zira ebeveyn, ekran süresi ayarlarını değiştirdikten sonra, bunlar çocukların cihazlarına her zaman doğru şekilde uygulanmıyor ve çocuklar iPhone veya iPad'lerini ebeveyn denetim ayarları yapılmış olsa bile kullanmaya devam edebiliyorlar. Her şeyin doğru ayarlandığından emin olmak için ebeveynin çocuğun etkinlik verilerini izlemesi ve programla karşılaştırması gerekebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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