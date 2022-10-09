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    A Plague Tale: Requiem’in sistem gereksinimleri dudak uçuklatıyor: Minimum 16GB RAM

    2019 yılında çıkan A Plague Tale: Innocence’ın devam oyunundan sistem gereksinim bilgileri geldi. A Plague Tale: Requiem, 1080p 60fps oynanış deneyimi için RTX 3070 istiyor.
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    Plague Tale Requiem'in sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    2019 yılında çıkan A Plague Tale: Innocence, Yüzyıl Savaşları sırasında Fransa’da geçiyor. Amicia de Rune ve kardeşi Hugo’nun Fransız Engizisyonu ve kara vebayı yayan devasa fare sürülerinden kaçmasına odaklanan oyun; etkileyici oynanış deneyimi ve grafikler sunuyor. Amicia ve Hugo’nun hikayesini devam ettirecek ve gelecek haftalarda çıkacak olan A Plague Tale: Requiem, konsolları ve PC’yi oldukça zorlayacak gibi duruyor. 18 Ekim’de çıkacak olan oyunun sistem gereksinimleri adeta dudak uçuklatıyor.

    A Plague Tale: Requiem Sistem Gereksinimleri

    Minimum (1080p-30fps-Düşük Ayarlar)

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel Core i5-4690K veya AMD FX-8300
    • RAM: 16GB
    • Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4GB veya Radeon RX 590
    • DirectX: 12
    • Depolama: 55GB
    • DirectX 12 Level 12 ve Shader Mode 6.0

    Önerilen (1080p-60fps-Ultra Ayarlar)

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600
    • RAM: 16GB
    • Ekran Kartı: GeForce RTX 3070 8GB veya Radeon RX 6800 XT
    • DirectX: 12
    • Depolama: 55GB
    • DirectX 12 Level 12 ve Shader Mode 6.0

    1080p çözünürlük için bile bu kadar işlem gücü gerektiren oyunu büyük ihtimalle çok az sayıda insan 4K çözünürlükte deneyimleyebilecek. En azından Focus Entertainment’ın yeni oyunu DLSS 3.0 teknolojini destekleyecek ve RTX 4000 serisi kart sahiplerine yüksek performans kazançları sağlayacak. A Plague Tale: Requiem, 18 Ekim’de PC, Xbox Series X | S, PS5 ve Nintendo Switch için yayınlanacak. Game Pass kullanıcıları oyuna çıktığı gün erişebilecek.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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