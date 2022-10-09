A Plague Tale: Requiem’in sistem gereksinimleri dudak uçuklatıyor: Minimum 16GB RAM

- A Plague Tale: Requiem Sistem Gereksinimleri
- Minimum (1080p-30fps-Düşük Ayarlar)
- Önerilen (1080p-60fps-Ultra Ayarlar)
- Yorumlar
A Plague Tale: Requiem Sistem Gereksinimleri
Minimum (1080p-30fps-Düşük Ayarlar)
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4690K veya AMD FX-8300
- RAM: 16GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4GB veya Radeon RX 590
- DirectX: 12
- Depolama: 55GB
- DirectX 12 Level 12 ve Shader Mode 6.0
Önerilen (1080p-60fps-Ultra Ayarlar)
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16GB
- Ekran Kartı: GeForce RTX 3070 8GB veya Radeon RX 6800 XT
- DirectX: 12
- Depolama: 55GB
- DirectX 12 Level 12 ve Shader Mode 6.0
1080p çözünürlük için bile bu kadar işlem gücü gerektiren oyunu büyük ihtimalle çok az sayıda insan 4K çözünürlükte deneyimleyebilecek. En azından Focus Entertainment’ın yeni oyunu DLSS 3.0 teknolojini destekleyecek ve RTX 4000 serisi kart sahiplerine yüksek performans kazançları sağlayacak. A Plague Tale: Requiem, 18 Ekim’de PC, Xbox Series X | S, PS5 ve Nintendo Switch için yayınlanacak. Game Pass kullanıcıları oyuna çıktığı gün erişebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 Kişi Okuyor (6 Üye, 24 Misafir) 15 Masaüstü 15 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
608 kez okundu.
7 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
A Plague Tale Requiem, xbox game pass ve