A Plague Tale: Requiem’in sistem gereksinimleri dudak uçuklatıyor: Minimum 16GB RAM

Tam Boyutta Gör 2019 yılında çıkan A Plague Tale: Innocence, Yüzyıl Savaşları sırasında Fransa’da geçiyor. Amicia de Rune ve kardeşi Hugo’nun Fransız Engizisyonu ve kara vebayı yayan devasa fare sürülerinden kaçmasına odaklanan oyun; etkileyici oynanış deneyimi ve grafikler sunuyor. Amicia ve Hugo’nun hikayesini devam ettirecek ve gelecek haftalarda çıkacak olan A Plague Tale: Requiem, konsolları ve PC’yi oldukça zorlayacak gibi duruyor. 18 Ekim’de çıkacak olan oyunun sistem gereksinimleri adeta dudak uçuklatıyor.

Oyun dünyasına Ekim ayında merhaba diyecek oyunları listeledik! 1 gün önce eklendi

A Plague Tale: Requiem Sistem Gereksinimleri

Minimum (1080p-30fps-Düşük Ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-4690K veya AMD FX-8300

Intel Core i5-4690K veya AMD FX-8300 RAM: 16GB

16GB Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4GB veya Radeon RX 590

GeForce GTX 970 4GB veya Radeon RX 590 DirectX: 12

12 Depolama: 55GB

55GB DirectX 12 Level 12 ve Shader Mode 6.0

Önerilen (1080p-60fps-Ultra Ayarlar)

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16GB

16GB Ekran Kartı: GeForce RTX 3070 8GB veya Radeon RX 6800 XT

GeForce RTX 3070 8GB veya Radeon RX 6800 XT DirectX: 12

12 Depolama: 55GB

55GB DirectX 12 Level 12 ve Shader Mode 6.0

1080p çözünürlük için bile bu kadar işlem gücü gerektiren oyunu büyük ihtimalle çok az sayıda insan 4K çözünürlükte deneyimleyebilecek. En azından Focus Entertainment’ın yeni oyunu DLSS 3.0 teknolojini destekleyecek ve RTX 4000 serisi kart sahiplerine yüksek performans kazançları sağlayacak. A Plague Tale: Requiem, 18 Ekim’de PC, Xbox Series X | S, PS5 ve Nintendo Switch için yayınlanacak. Game Pass kullanıcıları oyuna çıktığı gün erişebilecek.

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Plague Tale Requiem'in sistem gereksinimleri açıklandı