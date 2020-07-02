Plaka ölçüsünde SSD sürücüler geliyor

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Genelde yonga sektöründe yonga plakasından çıkarılan parçalar sonradan birleştirilerek işlemci, SSD veya RAM gibi bileşenler için hazır hale getiriliyor. Geçen yıldan bu yana ise plakayı olduğu gibi kullanabilme çalışmaları yapılıyor.

Plaka ölçüsünde SSD sürücüsü

Geçen yıl Cerebras firması yapay zeka işlemcilerini plakaları parçalamadan tasarlamaya başladıklarını dile getirmiş ve sektörde dikkat çekmişti. Bu hafta ise Kioxia ortaklığı SSD sektöründe benzer bir çalışma içerisine girdiğini duyurdu.

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NAND plakalarının parçalanarak tekil bellek yongaları haline getirilmesi ve sonrasında SSD sürücülerin bunlar üzerine inşa edilmesi geleneksel kabul ediliyor. Tüm üretim aşamaları da buna göre optimize ediliyor.

Plaka ölçüsünde SSD konseptinde ise plakayı parçalamaya gerek yok ve maliyet tarafında önemli bir tasarruf söz konusu. Ayrıca plaka istifleme yöntemi ile çok yüksek SSD kapasitelerine ve milyonlarca IOPS değerine ulaşabilmek de mümkün. Böylece özellikle kurumsal tarafta plaka SSD modelleri kendisine önemli bir avantaj sağlayabilir.

Bununla birlikte Kioxia henüz araştırma aşamasında ve plaka ölçeğinde SSD ürünlerinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair net bir tarih veremiyor. Eğer avantajları tam olarak anlaşılabilirse Samsung veya SK Hynix gibi pek çok oyuncu bu yönteme yoğunlaşabilir.

https://www.techpowerup.com/269324/kioxia-plans-for-wafer-level-ssd

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