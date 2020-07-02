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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Plaka ölçüsünde SSD sürücüler geliyor

    Geleneksel işlem olan yonga plakalarının parçalanarak paketlenmesi yerine üreticiler tüm plakayı kullanarak SSD sürücüler üretebilmek için araştırmalar yapıyor.
    6 gün
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Plaka ölçüsünde SSD sürücüler geliyor
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    Genelde yonga sektöründe yonga plakasından çıkarılan parçalar sonradan birleştirilerek işlemci, SSD veya RAM gibi bileşenler için hazır hale getiriliyor. Geçen yıldan bu yana ise plakayı olduğu gibi kullanabilme çalışmaları yapılıyor.

    Plaka ölçüsünde SSD sürücüsü

    Geçen yıl Cerebras firması yapay zeka işlemcilerini plakaları parçalamadan tasarlamaya başladıklarını dile getirmiş ve sektörde dikkat çekmişti. Bu hafta ise Kioxia ortaklığı SSD sektöründe benzer bir çalışma içerisine girdiğini duyurdu.

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    NAND plakalarının parçalanarak tekil bellek yongaları haline getirilmesi ve sonrasında SSD sürücülerin bunlar üzerine inşa edilmesi geleneksel kabul ediliyor. Tüm üretim aşamaları da buna göre optimize ediliyor.

    Plaka ölçüsünde SSD konseptinde ise plakayı parçalamaya gerek yok ve maliyet tarafında önemli bir tasarruf söz konusu. Ayrıca plaka istifleme yöntemi ile çok yüksek SSD kapasitelerine ve milyonlarca IOPS değerine ulaşabilmek de mümkün. Böylece özellikle kurumsal tarafta plaka SSD modelleri kendisine önemli bir avantaj sağlayabilir.

    Bununla birlikte Kioxia henüz araştırma aşamasında ve plaka ölçeğinde SSD ürünlerinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair net bir tarih veremiyor. Eğer avantajları tam olarak anlaşılabilirse Samsung veya SK Hynix gibi pek çok oyuncu bu yönteme yoğunlaşabilir.



    https://www.techpowerup.com/269324/kioxia-plans-for-wafer-level-ssd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Master_Sergeant (Ahmet Şen) 6 gün en beğenilen
    Niye öyle uğraşıyorlarki, fırından pide alır gibi wafer ı komple alalım. Böler böler kullanırız .
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Master_Sergeant (Ahmet Şen) 6 gün en beğenilen
    Niye öyle uğraşıyorlarki, fırından pide alır gibi wafer ı komple alalım. Böler böler kullanırız .
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    darkaura 6 gün
    uretim maliyetini dusurur, plaka uzerindeki butun transistorler birbirlerinin esi oldugu icin daha uyumlu calisabilir, eksisi daire seklinde koca plakayi nereye koyacan, laptopda olmayacak muhtemelen, baska bir noktada plaka uzerinde hasarli nokta oldugunda ne olacak, butun plakami pelte cikacak. parcalanip klasik sekilde satilir herhalde.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün
    Daha önce Cerebras'ın yaptığı plaka işlemcinin boyutu 46,255 millimetre kare idi. 1.2 trilyon transistör vardı plakada. Eğer bu boyutta olacak ise 1 petabyte gibi bir alan en az olabilir.
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    interwap (Volkan ) 6 gün
    Koca plakayı nasıl kullanacaklar acaba?
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    infom@n (Uğur Doğan) 6 gün
    O iş yeni bulunan pil teknolojileri gibi fos iş. 50 yıl bu böyle sürer.
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