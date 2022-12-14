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    Anlık Bildirim

    Tesla otomobilleri Steam desteğine kavuştu! İşte araç içi video

    Holiday Update isimli yazılım ile Apple Music'e kavuşan Tesla otomobilleri için Steam güncellemesi de geldi. Tesla'nın yayımladığı ilgili video binlerce kişiyi heyecanlandırdı.
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    Tesla Tam Boyutta Gör
    Tesla otomobilleri bundan böyle Steam aracılığıyla oyun oynatma teknolojisi sunacak. Müzik dinleme ve oyun oynama keyfini bir araya getiren otomobil üreticisi daha önce Cuphead ve Stardew Valley isimli iki oyunu kullanıma sunmuştu.

    Tesla ve Steam güncellemesi neler sunuyor?

    Bu yılın temmuz ayında Tesla ile Steam'i buluşturacağını söyleyen Elon Musk, Steam'in Model S veya Model X etiketine sahip olan Tesla araçlarında kullanılabileceğini duyurdu.

    Bu modellerde bir AMD Ryzen işlemci ve bir AMD RDNA 2 GPU mevcut.Tesla tarafından yayımlanan bir videoda Steam ile Cyberpunk 2077'i görüyoruz. Musk'ın binlerce Steam oyununu bu araçlara getireceği belirtildi. Holiday Update isimli güncellemenin resmî numarası 2022.44.25.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    pudinkk 12 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 20 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 20 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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