Tesla otomobilleri Steam desteğine kavuştu! İşte araç içi video

Tesla ve Steam güncellemesi neler sunuyor?
Bu yılın temmuz ayında Tesla ile Steam'i buluşturacağını söyleyen Elon Musk, Steam'in Model S veya Model X etiketine sahip olan Tesla araçlarında kullanılabileceğini duyurdu.
Bu modellerde bir AMD Ryzen işlemci ve bir AMD RDNA 2 GPU mevcut.Tesla tarafından yayımlanan bir videoda Steam ile Cyberpunk 2077'i görüyoruz. Musk'ın binlerce Steam oyununu bu araçlara getireceği belirtildi. Holiday Update isimli güncellemenin resmî numarası 2022.44.25.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...