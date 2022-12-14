Tesla otomobilleri Steam desteğine kavuştu! İşte araç içi video

Tam Boyutta Gör Tesla otomobilleri bundan böyle Steam aracılığıyla oyun oynatma teknolojisi sunacak. Müzik dinleme ve oyun oynama keyfini bir araya getiren otomobil üreticisi daha önce Cuphead ve Stardew Valley isimli iki oyunu kullanıma sunmuştu.

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Tesla ve Steam güncellemesi neler sunuyor?

Bu yılın temmuz ayında Tesla ile Steam'i buluşturacağını söyleyen Elon Musk, Steam'in Model S veya Model X etiketine sahip olan Tesla araçlarında kullanılabileceğini duyurdu.

Bu modellerde bir AMD Ryzen işlemci ve bir AMD RDNA 2 GPU mevcut.Tesla tarafından yayımlanan bir videoda Steam ile Cyberpunk 2077'i görüyoruz. Musk'ın binlerce Steam oyununu bu araçlara getireceği belirtildi. Holiday Update isimli güncellemenin resmî numarası 2022.44.25.

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Tesla otomobilleri Steam güncellemesi ile yenilendi! İşte video